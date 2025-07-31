KurseKategorien
Währungen / AUPH
Zurück zum Aktien

AUPH: Aurinia Pharmaceuticals Inc

12.89 USD 0.59 (4.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AUPH hat sich für heute um 4.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.34 bis zu einem Hoch von 12.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aurinia Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AUPH News

Tagesspanne
12.34 12.90
Jahresspanne
6.55 12.90
Vorheriger Schlusskurs
12.30
Eröffnung
12.34
Bid
12.89
Ask
13.19
Tief
12.34
Hoch
12.90
Volumen
2.774 K
Tagesänderung
4.80%
Monatsänderung
8.32%
6-Monatsänderung
59.53%
Jahresänderung
76.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K