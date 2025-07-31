Währungen / AUPH
AUPH: Aurinia Pharmaceuticals Inc
12.89 USD 0.59 (4.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AUPH hat sich für heute um 4.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.34 bis zu einem Hoch von 12.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aurinia Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12.34 12.90
Jahresspanne
6.55 12.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.30
- Eröffnung
- 12.34
- Bid
- 12.89
- Ask
- 13.19
- Tief
- 12.34
- Hoch
- 12.90
- Volumen
- 2.774 K
- Tagesänderung
- 4.80%
- Monatsänderung
- 8.32%
- 6-Monatsänderung
- 59.53%
- Jahresänderung
- 76.82%
