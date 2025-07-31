通貨 / AUPH
AUPH: Aurinia Pharmaceuticals Inc
12.89 USD 0.59 (4.80%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AUPHの今日の為替レートは、4.80%変化しました。日中、通貨は1あたり12.34の安値と12.90の高値で取引されました。
Aurinia Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
12.34 12.90
1年のレンジ
6.55 12.90
- 以前の終値
- 12.30
- 始値
- 12.34
- 買値
- 12.89
- 買値
- 13.19
- 安値
- 12.34
- 高値
- 12.90
- 出来高
- 2.774 K
- 1日の変化
- 4.80%
- 1ヶ月の変化
- 8.32%
- 6ヶ月の変化
- 59.53%
- 1年の変化
- 76.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K