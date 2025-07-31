Валюты / AUPH
AUPH: Aurinia Pharmaceuticals Inc
12.52 USD 0.29 (2.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AUPH за сегодня изменился на -2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.46, а максимальная — 12.86.
Следите за динамикой Aurinia Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AUPH
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- Акции Aurinia Pharmaceuticals достигли 52-недельного максимума в $12,82
- Aurinia Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 12.82 USD
- United Therapeutics Price Strength Rating Jumps; Stock Soared 33% Last Week
- United Therapeutics Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Axsome Therapeutics Stock Sees RS Rating Rise To 82
- Dianthus Therapeutics Stock Earns RS Rating Upgrade
- Aurinia Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 12.55 USD
- PTC Therapeutics Stock Sees RS Rating Improve To 77
- KalVista Pharmaceuticals Stock Sees RS Rating Rise To 82
- Argenx Stock Hits Record High After Reporting 664% Earnings Surge; This Rating Upgraded
- Stocks With Rising Composite Ratings: Argenx ADR
- Harrow Stock Eyes Relative Strength Rating Upgrade
- Aurinia Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 11.81 USD
- Supernus Pharmaceuticals Stock Scores RS Rating Upgrade
- Aurinia Pharma: The Easiest Money May Have Been Made (Rating Downgrade) (NASDAQ:AUPH)
- Aurinia (AUPH) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Aurinia Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 10.74 USD
- Gilead Sciences Reports Earnings Thursday. Can The Highly Ranked Drugmaker Beat Its 237% Profit Surge Last Quarter?
- Aurinia (AUPH) Q2 Revenue Jumps 22%
- Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Aurinia Pharmaceuticals (AUPH) Q2 Earnings Miss Estimates
- Aurinia Pharmaceuticals tops Q2 estimates, raises full-year guidance
- Aurinia Pharma earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
Дневной диапазон
12.46 12.86
Годовой диапазон
6.55 12.90
- Предыдущее закрытие
- 12.81
- Open
- 12.80
- Bid
- 12.52
- Ask
- 12.82
- Low
- 12.46
- High
- 12.86
- Объем
- 2.922 K
- Дневное изменение
- -2.26%
- Месячное изменение
- 5.21%
- 6-месячное изменение
- 54.95%
- Годовое изменение
- 71.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.