货币 / ARIS
ARIS: Aris Water Solutions Inc Class A
24.22 USD 0.14 (0.58%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARIS汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点24.06和高点24.27进行交易。
关注Aris Water Solutions Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARIS新闻
- Aris Mining reports increased production after mill expansion
- Aris Mining reports positive prefeasibility study for Soto Norte gold project
- Texas Capital Securities downgrades Aris Water Solutions stock to Hold after acquisition news
- Aris Water Solutions price target raised to $25 from $23 at Wells Fargo
- 3 Ultra-High-Yield Pipeline Stocks to Buy With $1,000 and Hold Forever
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Aris Water Solutions stock holds steady as Stifel maintains $25 price target
- Aris Water Solutions (ARIS) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Misses Q2 Earnings Estimates
- Aris Water Solutions earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- I’d Load Up On These 5%-9% Yielders If I Had The Cash
- Western Midstream Partners And Aris Water Solutions Deal Makes Strategic Sense (NYSE:WES)
- Aris Mining Q2 2025 slides reveal record adjusted EBITDA and operational milestones
- Aris Water Solutions stock price target lowered to $25 by Texas Capital
- Aris Water Solutions stock rating downgraded by Stifel after merger deal
- Gear Up for Aris Water Solutions (ARIS) Q2 Earnings: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Western Midstream to acquire Aris Water Solutions in $2 billion deal
- Select Water Solutions Has Sector Struggle (NYSE:WTTR)
- Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Ariston Q2 2025 presentation: Organic growth accelerates in Europe amid strategic expansion
- Aris extends water agreement with ConocoPhillips to 2040
- Zurn Water (ZWS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- JPMorgan assumes coverage of Aris Water Solutions stock with Neutral rating
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on Aris Water Solutions stock ahead of Q2 earnings
日范围
24.06 24.27
年范围
14.46 33.92
- 前一天收盘价
- 24.08
- 开盘价
- 24.06
- 卖价
- 24.22
- 买价
- 24.52
- 最低价
- 24.06
- 最高价
- 24.27
- 交易量
- 556
- 日变化
- 0.58%
- 月变化
- 0.67%
- 6个月变化
- -23.98%
- 年变化
- 44.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值