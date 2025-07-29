Währungen / ARIS
ARIS: Aris Water Solutions Inc Class A
24.19 USD 0.07 (0.29%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARIS hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.06 bis zu einem Hoch von 24.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aris Water Solutions Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.06 24.24
Jahresspanne
14.46 33.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.12
- Eröffnung
- 24.24
- Bid
- 24.19
- Ask
- 24.49
- Tief
- 24.06
- Hoch
- 24.24
- Volumen
- 1.124 K
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 0.54%
- 6-Monatsänderung
- -24.07%
- Jahresänderung
- 43.82%
