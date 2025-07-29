KurseKategorien
ARIS: Aris Water Solutions Inc Class A

24.19 USD 0.07 (0.29%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARIS hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.06 bis zu einem Hoch von 24.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aris Water Solutions Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.06 24.24
Jahresspanne
14.46 33.92
Vorheriger Schlusskurs
24.12
Eröffnung
24.24
Bid
24.19
Ask
24.49
Tief
24.06
Hoch
24.24
Volumen
1.124 K
Tagesänderung
0.29%
Monatsänderung
0.54%
6-Monatsänderung
-24.07%
Jahresänderung
43.82%
