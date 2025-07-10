КотировкиРазделы
ARIS: Aris Water Solutions Inc Class A

24.08 USD 0.14 (0.58%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARIS за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.89, а максимальная — 24.16.

Следите за динамикой Aris Water Solutions Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.89 24.16
Годовой диапазон
14.46 33.92
Предыдущее закрытие
23.94
Open
23.96
Bid
24.08
Ask
24.38
Low
23.89
High
24.16
Объем
2.354 K
Дневное изменение
0.58%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-24.42%
Годовое изменение
43.16%
