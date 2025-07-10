Валюты / ARIS
ARIS: Aris Water Solutions Inc Class A
24.08 USD 0.14 (0.58%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARIS за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.89, а максимальная — 24.16.
Следите за динамикой Aris Water Solutions Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.89 24.16
Годовой диапазон
14.46 33.92
- Предыдущее закрытие
- 23.94
- Open
- 23.96
- Bid
- 24.08
- Ask
- 24.38
- Low
- 23.89
- High
- 24.16
- Объем
- 2.354 K
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -24.42%
- Годовое изменение
- 43.16%
