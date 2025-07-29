Dövizler / ARIS
ARIS: Aris Water Solutions Inc Class A
24.05 USD 0.14 (0.58%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARIS fiyatı bugün -0.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.91 ve Yüksek fiyatı olarak 24.17 aralığında işlem gördü.
Aris Water Solutions Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ARIS haberleri
Günlük aralık
23.91 24.17
Yıllık aralık
14.46 33.92
- Önceki kapanış
- 24.19
- Açılış
- 24.17
- Satış
- 24.05
- Alış
- 24.35
- Düşük
- 23.91
- Yüksek
- 24.17
- Hacim
- 1.114 K
- Günlük değişim
- -0.58%
- Aylık değişim
- -0.04%
- 6 aylık değişim
- -24.51%
- Yıllık değişim
- 42.98%
21 Eylül, Pazar