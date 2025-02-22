货币 / AFK
AFK: VanEck Africa Index ETF
23.48 USD 0.05 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AFK汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点23.40和高点23.58进行交易。
关注VanEck Africa Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFK新闻
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
- Earnings call transcript: Arendals F.Kom Q2 2025 sees revenue dip, stock falls
- Arendals Fossekompani Q2 2025 slides: Mixed results with bright spots in SaaS growth
- Japan Trade Deal Boosts Return Premium For Foreign Stocks
- Will Tariffs Derail The Bull Run In Global Equities Ex-U.S.?
- Global Economic Outlook: June 2025
- Foreign Direct Investment Trends In The Middle East And North Africa Region
- Arendals Fossekompani Q1 2025 slides: Mixed portfolio performance amid market challenges
- Weekly Commentary: Critical Market Juncture
- Weekly Commentary: In Defense Of The Constitution
- Global Economic Outlook: March 2025
- Weekly Commentary: Q4 2024 Z.1 And The Start Of Deleveraging
- Weekly Commentary: Train Wreck
- Weekly Commentary: Oval Office And The World
- Weekly Commentary: Disrupted
日范围
23.40 23.58
年范围
15.07 23.60
- 前一天收盘价
- 23.43
- 开盘价
- 23.51
- 卖价
- 23.48
- 买价
- 23.78
- 最低价
- 23.40
- 最高价
- 23.58
- 交易量
- 20
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 5.81%
- 6个月变化
- 34.94%
- 年变化
- 37.79%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B