AFK: VanEck Africa Index ETF
23.50 USD 0.02 (0.09%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AFK para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.28 e o mais alto foi 23.56.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck Africa Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AFK Notícias
Faixa diária
23.28 23.56
Faixa anual
15.07 23.60
- Fechamento anterior
- 23.48
- Open
- 23.35
- Bid
- 23.50
- Ask
- 23.80
- Low
- 23.28
- High
- 23.56
- Volume
- 29
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- 5.90%
- Mudança de 6 meses
- 35.06%
- Mudança anual
- 37.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh