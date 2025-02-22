KurseKategorien
Währungen / AFK
Zurück zum Aktien

AFK: VanEck Africa Index ETF

23.82 USD 0.32 (1.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AFK hat sich für heute um 1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.49 bis zu einem Hoch von 23.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck Africa Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFK News

Tagesspanne
23.49 23.82
Jahresspanne
15.07 23.82
Vorheriger Schlusskurs
23.50
Eröffnung
23.49
Bid
23.82
Ask
24.12
Tief
23.49
Hoch
23.82
Volumen
33
Tagesänderung
1.36%
Monatsänderung
7.35%
6-Monatsänderung
36.90%
Jahresänderung
39.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K