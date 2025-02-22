Währungen / AFK
AFK: VanEck Africa Index ETF
23.82 USD 0.32 (1.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AFK hat sich für heute um 1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.49 bis zu einem Hoch von 23.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Africa Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AFK News
Tagesspanne
23.49 23.82
Jahresspanne
15.07 23.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.50
- Eröffnung
- 23.49
- Bid
- 23.82
- Ask
- 24.12
- Tief
- 23.49
- Hoch
- 23.82
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- 1.36%
- Monatsänderung
- 7.35%
- 6-Monatsänderung
- 36.90%
- Jahresänderung
- 39.79%
