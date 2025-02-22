Dövizler / AFK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AFK: VanEck Africa Index ETF
23.82 USD 0.32 (1.36%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AFK fiyatı bugün 1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.49 ve Yüksek fiyatı olarak 23.82 aralığında işlem gördü.
VanEck Africa Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFK haberleri
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
- Earnings call transcript: Arendals F.Kom Q2 2025 sees revenue dip, stock falls
- Arendals Fossekompani Q2 2025 slides: Mixed results with bright spots in SaaS growth
- Japan Trade Deal Boosts Return Premium For Foreign Stocks
- Will Tariffs Derail The Bull Run In Global Equities Ex-U.S.?
- Global Economic Outlook: June 2025
- Foreign Direct Investment Trends In The Middle East And North Africa Region
- Arendals Fossekompani Q1 2025 slides: Mixed portfolio performance amid market challenges
- Weekly Commentary: Critical Market Juncture
- Weekly Commentary: In Defense Of The Constitution
- Global Economic Outlook: March 2025
- Weekly Commentary: Q4 2024 Z.1 And The Start Of Deleveraging
- Weekly Commentary: Train Wreck
- Weekly Commentary: Oval Office And The World
- Weekly Commentary: Disrupted
Günlük aralık
23.49 23.82
Yıllık aralık
15.07 23.82
- Önceki kapanış
- 23.50
- Açılış
- 23.49
- Satış
- 23.82
- Alış
- 24.12
- Düşük
- 23.49
- Yüksek
- 23.82
- Hacim
- 33
- Günlük değişim
- 1.36%
- Aylık değişim
- 7.35%
- 6 aylık değişim
- 36.90%
- Yıllık değişim
- 39.79%
21 Eylül, Pazar