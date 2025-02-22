FiyatlarBölümler
Dövizler / AFK
Geri dön - Hisse senetleri

AFK: VanEck Africa Index ETF

23.82 USD 0.32 (1.36%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AFK fiyatı bugün 1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.49 ve Yüksek fiyatı olarak 23.82 aralığında işlem gördü.

VanEck Africa Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFK haberleri

Günlük aralık
23.49 23.82
Yıllık aralık
15.07 23.82
Önceki kapanış
23.50
Açılış
23.49
Satış
23.82
Alış
24.12
Düşük
23.49
Yüksek
23.82
Hacim
33
Günlük değişim
1.36%
Aylık değişim
7.35%
6 aylık değişim
36.90%
Yıllık değişim
39.79%
21 Eylül, Pazar