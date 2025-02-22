Валюты / AFK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AFK: VanEck Africa Index ETF
23.43 USD 0.37 (1.60%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AFK за сегодня изменился на 1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.30, а максимальная — 23.60.
Следите за динамикой VanEck Africa Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AFK
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
- Earnings call transcript: Arendals F.Kom Q2 2025 sees revenue dip, stock falls
- Arendals Fossekompani Q2 2025 slides: Mixed results with bright spots in SaaS growth
- Japan Trade Deal Boosts Return Premium For Foreign Stocks
- Will Tariffs Derail The Bull Run In Global Equities Ex-U.S.?
- Global Economic Outlook: June 2025
- Foreign Direct Investment Trends In The Middle East And North Africa Region
- Arendals Fossekompani Q1 2025 slides: Mixed portfolio performance amid market challenges
- Weekly Commentary: Critical Market Juncture
- Weekly Commentary: In Defense Of The Constitution
- Global Economic Outlook: March 2025
- Weekly Commentary: Q4 2024 Z.1 And The Start Of Deleveraging
- Weekly Commentary: Train Wreck
- Weekly Commentary: Oval Office And The World
- Weekly Commentary: Disrupted
Дневной диапазон
23.30 23.60
Годовой диапазон
15.07 23.60
- Предыдущее закрытие
- 23.06
- Open
- 23.30
- Bid
- 23.43
- Ask
- 23.73
- Low
- 23.30
- High
- 23.60
- Объем
- 64
- Дневное изменение
- 1.60%
- Месячное изменение
- 5.59%
- 6-месячное изменение
- 34.66%
- Годовое изменение
- 37.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.