AFK: VanEck Africa Index ETF

23.82 USD 0.32 (1.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AFK ha avuto una variazione del 1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.49 e ad un massimo di 23.82.

Segui le dinamiche di VanEck Africa Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.49 23.82
Intervallo Annuale
15.07 23.82
Chiusura Precedente
23.50
Apertura
23.49
Bid
23.82
Ask
24.12
Minimo
23.49
Massimo
23.82
Volume
33
Variazione giornaliera
1.36%
Variazione Mensile
7.35%
Variazione Semestrale
36.90%
Variazione Annuale
39.79%
21 settembre, domenica