通貨 / AFK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AFK: VanEck Africa Index ETF
23.50 USD 0.02 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AFKの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり23.28の安値と23.56の高値で取引されました。
VanEck Africa Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFK News
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
- Earnings call transcript: Arendals F.Kom Q2 2025 sees revenue dip, stock falls
- Arendals Fossekompani Q2 2025 slides: Mixed results with bright spots in SaaS growth
- Japan Trade Deal Boosts Return Premium For Foreign Stocks
- Will Tariffs Derail The Bull Run In Global Equities Ex-U.S.?
- Global Economic Outlook: June 2025
- Foreign Direct Investment Trends In The Middle East And North Africa Region
- Arendals Fossekompani Q1 2025 slides: Mixed portfolio performance amid market challenges
- Weekly Commentary: Critical Market Juncture
- Weekly Commentary: In Defense Of The Constitution
- Global Economic Outlook: March 2025
- Weekly Commentary: Q4 2024 Z.1 And The Start Of Deleveraging
- Weekly Commentary: Train Wreck
- Weekly Commentary: Oval Office And The World
- Weekly Commentary: Disrupted
1日のレンジ
23.28 23.56
1年のレンジ
15.07 23.60
- 以前の終値
- 23.48
- 始値
- 23.35
- 買値
- 23.50
- 買値
- 23.80
- 安値
- 23.28
- 高値
- 23.56
- 出来高
- 29
- 1日の変化
- 0.09%
- 1ヶ月の変化
- 5.90%
- 6ヶ月の変化
- 35.06%
- 1年の変化
- 37.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K