Devises / AFK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AFK: VanEck Africa Index ETF
23.82 USD 0.32 (1.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AFK a changé de 1.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.49 et à un maximum de 23.82.
Suivez la dynamique VanEck Africa Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFK Nouvelles
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
- Earnings call transcript: Arendals F.Kom Q2 2025 sees revenue dip, stock falls
- Arendals Fossekompani Q2 2025 slides: Mixed results with bright spots in SaaS growth
- Japan Trade Deal Boosts Return Premium For Foreign Stocks
- Will Tariffs Derail The Bull Run In Global Equities Ex-U.S.?
- Global Economic Outlook: June 2025
- Foreign Direct Investment Trends In The Middle East And North Africa Region
- Arendals Fossekompani Q1 2025 slides: Mixed portfolio performance amid market challenges
- Weekly Commentary: Critical Market Juncture
- Weekly Commentary: In Defense Of The Constitution
- Global Economic Outlook: March 2025
- Weekly Commentary: Q4 2024 Z.1 And The Start Of Deleveraging
- Weekly Commentary: Train Wreck
- Weekly Commentary: Oval Office And The World
- Weekly Commentary: Disrupted
Range quotidien
23.49 23.82
Range Annuel
15.07 23.82
- Clôture Précédente
- 23.50
- Ouverture
- 23.49
- Bid
- 23.82
- Ask
- 24.12
- Plus Bas
- 23.49
- Plus Haut
- 23.82
- Volume
- 33
- Changement quotidien
- 1.36%
- Changement Mensuel
- 7.35%
- Changement à 6 Mois
- 36.90%
- Changement Annuel
- 39.79%
20 septembre, samedi