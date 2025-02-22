CotationsSections
Devises / AFK
AFK: VanEck Africa Index ETF

23.82 USD 0.32 (1.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AFK a changé de 1.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.49 et à un maximum de 23.82.

Suivez la dynamique VanEck Africa Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
23.49 23.82
Range Annuel
15.07 23.82
Clôture Précédente
23.50
Ouverture
23.49
Bid
23.82
Ask
24.12
Plus Bas
23.49
Plus Haut
23.82
Volume
33
Changement quotidien
1.36%
Changement Mensuel
7.35%
Changement à 6 Mois
36.90%
Changement Annuel
39.79%
