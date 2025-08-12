货币 / ACM
ACM: AECOM
127.70 USD 0.08 (0.06%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ACM汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点126.75和高点128.28进行交易。
关注AECOM动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACM新闻
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- Here's Why Aecom Technology (ACM) is a Strong Growth Stock
- Aecom科技股价创历史新高，达128.11美元
- Aecom Technology stock hits all-time high at 128.11 USD
- Will STRL's Guidance Hike Prove Conservative Amid Data Center Boom?
- AECOM declares quarterly dividend of $0.26 per share
- Is MasTec Stock a Strong Buy Despite Its Premium P/E Valuation?
- Why Is Aecom (ACM) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Is TSSI Still Worth Buying After Surging 176.3% in the Past Year?
- Will Sterling Continue to Expand Further Into the E-Commerce Space?
- If You Invested $1000 in Aecom Technology a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Why Aecom Technology (ACM) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Aecom Technology (ACM) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- AECOM Secures Strategic Role in U.K. National Highways Framework
- AECOM secures place on £495 million UK highways framework
- Aecom Technology stock hits all-time high at 122.09 USD
- AECOM's JV With Binnies Wins Changi WRP Expansion Project
- Should You Buy Sterling Stock After Its Solid Q2 Earnings Beat?
- EXI: Industrials Dashboard For August
- Can AECOM's $24.6B Backlog Weather Economic and Policy Shocks?
- Binnies-AECOM joint venture to expand Singapore’s Changi water plant
- Aecom Technology stock hits all-time high at 121.75 USD
- If You Invested $1000 in Aecom Technology a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
日范围
126.75 128.28
年范围
85.00 128.69
- 前一天收盘价
- 127.78
- 开盘价
- 127.82
- 卖价
- 127.70
- 买价
- 128.00
- 最低价
- 126.75
- 最高价
- 128.28
- 交易量
- 2.409 K
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 2.63%
- 6个月变化
- 38.19%
- 年变化
- 24.13%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值