Dövizler / ACM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ACM: AECOM
132.49 USD 0.54 (0.41%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACM fiyatı bugün -0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 131.93 ve Yüksek fiyatı olarak 133.78 aralığında işlem gördü.
AECOM hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACM haberleri
- Aecom Stock: Restructuring Is Done — Now Comes The Hard Part (NYSE:ACM)
- Can EMCOR's Healthcare and Pharma Projects Drive Future Upside?
- Sterling Rallies 44% in 3 Months: Should You Buy the Stock Now?
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- Here's Why Aecom Technology (ACM) is a Strong Growth Stock
- Aecom Technology hisseleri 128,11 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Aecom Technology stock hits all-time high at 128.11 USD
- Will STRL's Guidance Hike Prove Conservative Amid Data Center Boom?
- AECOM declares quarterly dividend of $0.26 per share
- Is MasTec Stock a Strong Buy Despite Its Premium P/E Valuation?
- Why Is Aecom (ACM) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Is TSSI Still Worth Buying After Surging 176.3% in the Past Year?
- Will Sterling Continue to Expand Further Into the E-Commerce Space?
- If You Invested $1000 in Aecom Technology a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Why Aecom Technology (ACM) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Aecom Technology (ACM) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- AECOM Secures Strategic Role in U.K. National Highways Framework
- AECOM secures place on £495 million UK highways framework
- Aecom Technology stock hits all-time high at 122.09 USD
- AECOM's JV With Binnies Wins Changi WRP Expansion Project
- Should You Buy Sterling Stock After Its Solid Q2 Earnings Beat?
- EXI: Industrials Dashboard For August
- Can AECOM's $24.6B Backlog Weather Economic and Policy Shocks?
- Binnies-AECOM joint venture to expand Singapore’s Changi water plant
Günlük aralık
131.93 133.78
Yıllık aralık
85.00 133.78
- Önceki kapanış
- 133.03
- Açılış
- 133.49
- Satış
- 132.49
- Alış
- 132.79
- Düşük
- 131.93
- Yüksek
- 133.78
- Hacim
- 2.764 K
- Günlük değişim
- -0.41%
- Aylık değişim
- 6.48%
- 6 aylık değişim
- 43.37%
- Yıllık değişim
- 28.78%
21 Eylül, Pazar