ACM: AECOM

132.49 USD 0.54 (0.41%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ACM a changé de -0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 131.93 et à un maximum de 133.78.

Suivez la dynamique AECOM. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
131.93 133.78
Range Annuel
85.00 133.78
Clôture Précédente
133.03
Ouverture
133.49
Bid
132.49
Ask
132.79
Plus Bas
131.93
Plus Haut
133.78
Volume
2.764 K
Changement quotidien
-0.41%
Changement Mensuel
6.48%
Changement à 6 Mois
43.37%
Changement Annuel
28.78%
