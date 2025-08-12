КотировкиРазделы
Валюты / ACM
ACM: AECOM

127.70 USD 0.08 (0.06%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACM за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 126.75, а максимальная — 128.28.

Следите за динамикой AECOM. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
126.75 128.28
Годовой диапазон
85.00 128.69
Предыдущее закрытие
127.78
Open
127.82
Bid
127.70
Ask
128.00
Low
126.75
High
128.28
Объем
2.409 K
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
2.63%
6-месячное изменение
38.19%
Годовое изменение
24.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.