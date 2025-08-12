Валюты / ACM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ACM: AECOM
127.70 USD 0.08 (0.06%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACM за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 126.75, а максимальная — 128.28.
Следите за динамикой AECOM. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ACM
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- Here's Why Aecom Technology (ACM) is a Strong Growth Stock
- Акции Aecom Technology достигли исторического максимума в $128,11
- Aecom Technology stock hits all-time high at 128.11 USD
- Will STRL's Guidance Hike Prove Conservative Amid Data Center Boom?
- AECOM declares quarterly dividend of $0.26 per share
- Is MasTec Stock a Strong Buy Despite Its Premium P/E Valuation?
- Why Is Aecom (ACM) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Is TSSI Still Worth Buying After Surging 176.3% in the Past Year?
- Will Sterling Continue to Expand Further Into the E-Commerce Space?
- If You Invested $1000 in Aecom Technology a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Why Aecom Technology (ACM) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Aecom Technology (ACM) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- AECOM Secures Strategic Role in U.K. National Highways Framework
- AECOM secures place on £495 million UK highways framework
- Aecom Technology stock hits all-time high at 122.09 USD
- AECOM's JV With Binnies Wins Changi WRP Expansion Project
- Should You Buy Sterling Stock After Its Solid Q2 Earnings Beat?
- EXI: Industrials Dashboard For August
- Can AECOM's $24.6B Backlog Weather Economic and Policy Shocks?
- Binnies-AECOM joint venture to expand Singapore’s Changi water plant
- Aecom Technology stock hits all-time high at 121.75 USD
- If You Invested $1000 in Aecom Technology a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
Дневной диапазон
126.75 128.28
Годовой диапазон
85.00 128.69
- Предыдущее закрытие
- 127.78
- Open
- 127.82
- Bid
- 127.70
- Ask
- 128.00
- Low
- 126.75
- High
- 128.28
- Объем
- 2.409 K
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 2.63%
- 6-месячное изменение
- 38.19%
- Годовое изменение
- 24.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.