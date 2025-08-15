통화 / ACM
ACM: AECOM
132.49 USD 0.54 (0.41%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACM 환율이 오늘 -0.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 131.93이고 고가는 133.78이었습니다.
AECOM 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
131.93 133.78
년간 변동
85.00 133.78
- 이전 종가
- 133.03
- 시가
- 133.49
- Bid
- 132.49
- Ask
- 132.79
- 저가
- 131.93
- 고가
- 133.78
- 볼륨
- 2.764 K
- 일일 변동
- -0.41%
- 월 변동
- 6.48%
- 6개월 변동
- 43.37%
- 년간 변동율
- 28.78%
