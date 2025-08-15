KurseKategorien
ACM: AECOM

133.03 USD 6.12 (4.82%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACM hat sich für heute um 4.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 127.28 bis zu einem Hoch von 133.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die AECOM-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
127.28 133.78
Jahresspanne
85.00 133.78
Vorheriger Schlusskurs
126.91
Eröffnung
127.92
Bid
133.03
Ask
133.33
Tief
127.28
Hoch
133.78
Volumen
3.199 K
Tagesänderung
4.82%
Monatsänderung
6.91%
6-Monatsänderung
43.96%
Jahresänderung
29.31%
