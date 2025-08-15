Währungen / ACM
ACM: AECOM
133.03 USD 6.12 (4.82%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACM hat sich für heute um 4.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 127.28 bis zu einem Hoch von 133.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die AECOM-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ACM News
Tagesspanne
127.28 133.78
Jahresspanne
85.00 133.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 126.91
- Eröffnung
- 127.92
- Bid
- 133.03
- Ask
- 133.33
- Tief
- 127.28
- Hoch
- 133.78
- Volumen
- 3.199 K
- Tagesänderung
- 4.82%
- Monatsänderung
- 6.91%
- 6-Monatsänderung
- 43.96%
- Jahresänderung
- 29.31%
