ICT Mtf CRT Signals and Setup Zones
- 指标
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- 版本: 1.5
- 更新: 31 七月 2026
- 激活: 10
本指标用于检测基于高时间框架 CRT（Candle Range Theory）的交易形态：两根K线的 sweep & reclaim 形态——扫过流动性后收回区间内部，并将区间另一侧留作未触及的目标。
Sweep（扫荡）、Reclaim（收回）、Target（目标）——CRT 的完整故事呈现在一张图表上：高时间框架的方向、未触及的目标水平，以及在操纵K线（C2）内部自动生成的入场区域（Order Block / FVG / 反转FVG），并由跟踪确认与失效的 Bias 引擎统一管理。
首发价格： 前10份 $30。随后逐步上调（$40，最终常规价 $49）——越早购买价格越低。
检测逻辑
- C1 定义区间。C2 以影线扫过 C1 低点（或高点），收盘价回到区间内；区间另一侧保持未触及，作为目标。
- 扫荡深度过滤器（扫荡幅度与 C1 区间之比）可按时间框架独立设置。每个时间框架有两个阈值，采用哪个取决于 C2 的颜色：一个用于顺信号方向收盘的 C2，另一个（通常更严格）允许反色 C2——只要扫荡足够深。
- 全部基于已收盘K线计算，不重绘。
一张图表三个层级
- 高级时间框架1（默认H1）与高级时间框架2（默认H4）：CRT信号、C1区间框、高低点目标线（带标签）。
- 执行层（图表时间框架）：面向剥头皮的入场信号。内置高级框架 Bias 过滤（单个或两个），建议结合 Premium/Discount 区位与高级框架方向进行取舍。
Bias 引擎
- 每个高级框架维护方向性 Bias：由最新 CRT 确立方向，触及 C2 极值即翻转，导致翻转的摆动结构被破坏时再次翻转。当前两个框架的 Bias 显示在图表右上角。
入场区域
- 高级框架出现 CRT 后，指标在执行框架上扫描 C2 内部，绘制 Order Block、FVG 与反转 FVG（iFVG）。
- 区域被限制在回收段的 Premium/Discount 一半以内；区域重叠时保留价格更优者。被突破的 FVG / iFVG 区域不会被隐藏：它们常常反转角色、作为 breaker block 发挥作用，同时 C2 内部结构（哪些区域已反转或已被回测）有助于评估该 CRT 本身的质量。每个区域带时间框架标签。
警报
- 新 CRT 确认时可弹窗、声音、推送通知。
- 可选的区域触及警报（默认关闭）：在形态（C3）仍在形成期间，价格首次触及区域时发出通知。
参数
- 每个层级独立设置：时间框架、扫荡比例过滤、颜色、区域类型（OB / FVG / iFVG）、填充、标签。
说明
- 适用于任何品种与时间框架（以黄金 XAUUSD 设计并验证）。
- 不使用 DLL。基于已收盘K线逻辑，不重绘。
- 购买前可在策略测试器中运行免费演示版，观察信号、区域与 Bias 的实际表现。
推荐搭配（免费）
- 建议与我们的免费指标 "ICT Killzones and Liquidity Levels" 搭配使用：它标注交易时段 killzone 以及前日/前周高低点（流动性水平）。当 C2 在 killzone 时间内扫过这些流动性水平时，形成的 CRT 通常质量更高。
- https://www.mql5.com/zh/market/product/183508
⭐⭐⭐⭐⭐ Excellent Indicator and Outstanding Support! I've been very impressed with the ICT MTF CRT Signals and Setup Zones indicator. It does an excellent job of highlighting CRT setups across multiple timeframes and clearly marking important setup zones, which helps simplify my analysis and keeps me focused on high-probability opportunities. The indicator is well thought out, easy to understand, and works great alongside an ICT-based trading approach. It saves time and helps me stay organized during my trading sessions. The seller support has been exceptional as well. The developer is responsive, professional, and genuinely willing to help with questions and setup assistance. Great product backed by great customer service. I highly recommend this indicator to anyone looking to incorporate CRT concepts into their trading.