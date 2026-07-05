ICT Mtf CRT Signals and Setup Zones

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本指标用于检测基于高时间框架 CRT（Candle Range Theory）的交易形态：两根K线的 sweep & reclaim 形态——扫过流动性后收回区间内部，并将区间另一侧留作未触及的目标。

Sweep（扫荡）、Reclaim（收回）、Target（目标）——CRT 的完整故事呈现在一张图表上：高时间框架的方向、未触及的目标水平，以及在操纵K线（C2）内部自动生成的入场区域（Order Block / FVG / 反转FVG），并由跟踪确认与失效的 Bias 引擎统一管理。

首发价格： 前10份 $30。随后逐步上调（$40，最终常规价 $49）——越早购买价格越低。

检测逻辑

  • C1 定义区间。C2 以影线扫过 C1 低点（或高点），收盘价回到区间内；区间另一侧保持未触及，作为目标。
  • 扫荡深度过滤器（扫荡幅度与 C1 区间之比）可按时间框架独立设置。每个时间框架有两个阈值，采用哪个取决于 C2 的颜色：一个用于顺信号方向收盘的 C2，另一个（通常更严格）允许反色 C2——只要扫荡足够深。
  • 全部基于已收盘K线计算，不重绘。

一张图表三个层级

  • 高级时间框架1（默认H1）与高级时间框架2（默认H4）：CRT信号、C1区间框、高低点目标线（带标签）。
  • 执行层（图表时间框架）：面向剥头皮的入场信号。内置高级框架 Bias 过滤（单个或两个），建议结合 Premium/Discount 区位与高级框架方向进行取舍。

Bias 引擎

  • 每个高级框架维护方向性 Bias：由最新 CRT 确立方向，触及 C2 极值即翻转，导致翻转的摆动结构被破坏时再次翻转。当前两个框架的 Bias 显示在图表右上角。

入场区域

  • 高级框架出现 CRT 后，指标在执行框架上扫描 C2 内部，绘制 Order Block、FVG 与反转 FVG（iFVG）。
  • 区域被限制在回收段的 Premium/Discount 一半以内；区域重叠时保留价格更优者。被突破的 FVG / iFVG 区域不会被隐藏：它们常常反转角色、作为 breaker block 发挥作用，同时 C2 内部结构（哪些区域已反转或已被回测）有助于评估该 CRT 本身的质量。每个区域带时间框架标签。

警报

  • 新 CRT 确认时可弹窗、声音、推送通知。
  • 可选的区域触及警报（默认关闭）：在形态（C3）仍在形成期间，价格首次触及区域时发出通知。

参数

  • 每个层级独立设置：时间框架、扫荡比例过滤、颜色、区域类型（OB / FVG / iFVG）、填充、标签。

说明

  • 适用于任何品种与时间框架（以黄金 XAUUSD 设计并验证）。
  • 不使用 DLL。基于已收盘K线逻辑，不重绘。
  • 购买前可在策略测试器中运行免费演示版，观察信号、区域与 Bias 的实际表现。

推荐搭配（免费）

  • 建议与我们的免费指标 "ICT Killzones and Liquidity Levels" 搭配使用：它标注交易时段 killzone 以及前日/前周高低点（流动性水平）。当 C2 在 killzone 时间内扫过这些流动性水平时，形成的 CRT 通常质量更高。
  • https://www.mql5.com/zh/market/product/183508

评分 1
man1980
2357
man1980 2026.07.06 13:08 
 

⭐⭐⭐⭐⭐ Excellent Indicator and Outstanding Support! I've been very impressed with the ICT MTF CRT Signals and Setup Zones indicator. It does an excellent job of highlighting CRT setups across multiple timeframes and clearly marking important setup zones, which helps simplify my analysis and keeps me focused on high-probability opportunities. The indicator is well thought out, easy to understand, and works great alongside an ICT-based trading approach. It saves time and helps me stay organized during my trading sessions. The seller support has been exceptional as well. The developer is responsive, professional, and genuinely willing to help with questions and setup assistance. Great product backed by great customer service. I highly recommend this indicator to anyone looking to incorporate CRT concepts into their trading.

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5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
作者的更多信息
Liquidity Sweep Continuation MT5
Takanobu Sugasawa
指标
Liquidity Sweep Continuation 标记扫荡未能收回的时刻。它以上一根已完成的高周期K线的最高价和最低价作为参考区间，当价格不只是用影线刺穿该水平，而是收盘突破它时发出信号——这是继续推进而非迅速回撤的突破。 大多数扫荡类工具围绕"收回"设计。本工具专注于收回没有发生的那一侧。 功能 上一根已完成的高周期K线以两条虚线水平显示在图表上。此后每根收盘K线都与之比对。收盘价高于参考高点的K线，下方标注看涨箭头；收盘价低于参考低点的K线，上方标注看跌箭头。每个方向、每个参考周期仅一次，因此图表不会被重复信号填满。 另外，若同一参考周期内上下两侧的影线都被扫过，图表会以金色标注 DOUBLE SWEEP。该标签没有方向，表示两侧流动性均已被取走，是降低仓位的依据，而非入场信号。 每个事件通过弹窗、声音、推送和邮件的任意组合发出一次提醒。三种事件类型独立去重，因此当延续信号与双向扫荡出现在同一根K线时，两者都会通知。 选择理由 不重绘——所有判断仅基于已收盘K线，参考区间为上一根已完成的高周期K线 收回型工具的补充：专门提取被它们过滤掉的"失败的收回" 按事件类型独立去重的
ICT Killzones and Liquidity Levels
Takanobu Sugasawa
指标
ICT Killzones and Liquidity Levels is a clean chart tool that marks the main ICT killzones and key liquidity levels directly on your chart. It is designed for traders who follow Smart Money Concepts and ICT-style price action and want a simple, non-repainting reference on the chart. The indicator draws the Asian, London, New York and London Close killzones as boxes based on the session high and low. A vertical line marks the start of each killzone for the current day, so you can see when each se
FREE
ICT Killzones and Liquidity Levels Pro
Takanobu Sugasawa
指标
在 session liquidity 被扫（swept）的那一刻就知道，并在价格 reclaim 的瞬间收到清晰的 non-repaint 信号。 本工具绘制四个 session killzones（Asian, London, New York, London Close），并以线条标注三类停留流动性：previous day high/low（PDH/PDL）、previous week high/low（PWH/PWL），以及每个 session 的 high/low。当某个水平在 session 内被 sweep、价格又将其 reclaim 时，下一根 K 线会打出买/卖信号，alert 会报出是哪个水平、价格以及所属 session。 与众不同之处： • 在关键水平上的 sweep-and-reclaim 信号——PDH/PDL、PWH/PWL 以及每个 session 的 high/low。 • 可选择 sweep 的确认方式——三种确认方法，贴合你的风格。 • 更高周期的 sweep 判定——在低周期执行的同时，用更高周期判定 sweep。 • 不重绘（no repai
Prop Firm Daily Drawdown Guard MT5
Takanobu Sugasawa
专家
你的每日 drawdown——被记录、被监控、被限制。让 prop firm 交易员爆仓出局的那些数字,全部在一块面板上。 Prop Firm Daily Drawdown Guard 是一款每日 drawdown 日志+账户保护工具。它为每个交易日记录决定资助账户存亡的数字——最大浮动亏损、当日亏损、日内 equity 回撤、账户整体及 trailing drawdown——并可在触及限额时一次性平掉所有持仓。 功能说明: • 监控整个账户(所有品种、所有 magic number),基于账户 equity 判定。 • 五个独立限额: 浮动亏损(金额或%)、当日亏损(金额或%)、日内 equity 回撤%、账户最大 drawdown%(基于 baseline 固定)、trailing drawdown%(基于已实现的 balance high-water mark)。 • 深色图表面板: SAFE / WARNING / DANGER / LIMIT HIT 状态、始终跟踪最近限额的"limit used"仪表、当日数据、分品种浮动盈亏、近期每日历史。 • 在最近限额的可设定%处提前
Session Liquidity Sweep Stats MT5
Takanobu Sugasawa
指标
亚洲区间人人都画。Session Liquidity Sweep Stats 告诉你它通常 会怎样 。 每个交易时段的高低点在时段结束后即被追踪，每一次触碰都会在你自行固定的判定周期上得出三种答案之一：该水平被 扫荡（swept） 且价格反转、被 突破（broken） 且价格继续、或仅被触碰而当日未决。 功能 亚洲时段收盘后，其高低点绘制在图表上。伦敦时段收盘后，伦敦高低点加入。此后逐根K线监控每个水平，价格触碰的那一刻问题开启：守住还是走掉？ 从触碰K线取两个参照并让它们竞速。收盘价越过该K线的 影线尖端 即为 突破 ——走势延续。收盘价回到触碰前最后一根反向K线的 开盘价 之外即为 扫荡 ——流动性被取走且价格反转。先发生者胜出。若某根K线刺穿水平并直接收于其外，则立即判定为突破。 同样的规则应用于历史数据，因此面板可显示该水平以往的表现。两个独立样本窗口并排显示——近期与更长的基准——让你看出当前市场状态是否偏离常态。 选择理由 数字与名称相符。 这里的扫荡是被收回的影线，而不只是被触及的水平 判定周期固定。 突破与扫荡都是基于收盘的判定，答案取决于所用周期。本工具在你设定的周期
ICT Multi Symbol CRT Signals and Alerts
Takanobu Sugasawa
指标
十五个品种、三个周期、一张网格。绿色表示该品种刚刚形成 CRT 多头形态，红色表示空头。点击单元格即可切换到该品种、该周期的图表。 信号为什么会出现 条件很严格，只用两根K线。第一根定义一个区间。第二根取走该区间的一侧——做多取低点，做空取高点——然后 收盘回到区间内部 。那一侧的流动性已被取走，而价格拒绝停留在那里。区间的另一端仍未被消耗，那正是该形态所指向的位置。 规则仅此而已。没有均线，没有振荡指标，没有拟合。正因为规则如此狭窄，你可以打开任何一个亮起的单元格，用自己的眼睛判断它是否成立。 你会得到什么 每隔几秒重新检查每个品种/周期组合的最近两根已收盘K线并更新网格：绿色 BUY、红色 SELL，或安静的横线。每个新信号仅触发一次提醒（弹窗、声音、推送、邮件，可分别开关）。重新加载、重启或切换图表都不会重播旧提醒。 亮起的单元格会在形态失效的瞬间熄灭。若形成中的K线在你行动前突破了扫荡极值，单元格立即恢复为横线，而不是保留过期信号直到收盘。 选择理由 不重绘 — 信号仅基于已收盘K线。实时网格只会提前 熄灭 ，绝不会提前点亮 自动解析经纪商品种名 — EURUSD 可找到 EU
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man1980
2357
man1980 2026.07.06 13:08 
 

⭐⭐⭐⭐⭐ Excellent Indicator and Outstanding Support! I've been very impressed with the ICT MTF CRT Signals and Setup Zones indicator. It does an excellent job of highlighting CRT setups across multiple timeframes and clearly marking important setup zones, which helps simplify my analysis and keeps me focused on high-probability opportunities. The indicator is well thought out, easy to understand, and works great alongside an ICT-based trading approach. It saves time and helps me stay organized during my trading sessions. The seller support has been exceptional as well. The developer is responsive, professional, and genuinely willing to help with questions and setup assistance. Great product backed by great customer service. I highly recommend this indicator to anyone looking to incorporate CRT concepts into their trading.

Takanobu Sugasawa
787
来自开发人员的回复 Takanobu Sugasawa 2026.07.06 13:20
Thank you so much for the detailed review — and for the great
suggestions that shaped v1.1 and v1.2! Feedback like yours directly
makes the tool better for everyone. More refinements are on the
roadmap, so feel free to reach out anytime. Happy trading!
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