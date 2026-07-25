ICT Killzones and Liquidity Levels Pro

在 session liquidity 被扫（swept）的那一刻就知道，并在价格 reclaim 的瞬间收到清晰的 non-repaint 信号。

本工具绘制四个 session killzones（Asian, London, New York, London Close），并以线条标注三类停留流动性：previous day high/low（PDH/PDL）、previous week high/low（PWH/PWL），以及每个 session 的 high/low。当某个水平在 session 内被 sweep、价格又将其 reclaim 时，下一根 K 线会打出买/卖信号，alert 会报出是哪个水平、价格以及所属 session。

与众不同之处：

• 在关键水平上的 sweep-and-reclaim 信号——PDH/PDL、PWH/PWL 以及每个 session 的 high/low。

• 可选择 sweep 的确认方式——三种确认方法，贴合你的风格。

• 更高周期的 sweep 判定——在低周期执行的同时，用更高周期判定 sweep。

• 不重绘（no repaint）——仅在收盘 K 线上计算。

• 仅在 session 内出信号，4 通道 alert（popup / sound / push / mail），不使用 DLL。

最适合 XAUUSD（黄金）与主要 FX 货币对，M5–M15。免费版 "ICT Killzones and Liquidity Levels" 展示地图；本 Pro 版为你的 setup 打出信号。

上市价：前 10 份 $39。之后随评价增加涨至 $49，再到 $69。

请在免费的 Strategy Tester 中亲自验证不重绘的行为。本工具围绕流动性来组织你的执行；它并不预测市场。

免责声明：本工具仅供参考，不构成投资建议。过往表现不保证未来结果。