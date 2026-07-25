TS Parameter Advisor MT4

TS Parameter Advisor MT4 – 一鍵式自動追蹤停損參數計算器 B3 MT4


TS參數顧問MT4這是一個輕量級的支撐指標，能夠分析任何交易品種的近期價格走勢，並自動計算可直接使用的追蹤停損參數。它本身不會開倉、平倉或管理任何交易。它的唯一作用是衡量當前市場的「波動」或「平靜」程度，並將該衡量結果轉化為具體的點值，以便直接輸入到 One Click B3 MT4 智慧交易系統的追蹤停損引擎中。


與其透過反覆試驗來猜測追蹤停損設置，或在每次波動性變化時手動重新調整它們，不如使用這款工具來監控市場，並保持數據隨時可用且最新。



重要提示－這不是一個獨立的指標


該工具本身不管理停損或止盈，也不獨立執行任何交易邏輯。

它專為與 One Click B3 MT4 智慧交易系統配合使用而設計。

如果沒有在同一交易品種上執行 One Click B3 MT4，此指標只會顯示按鈕，而不會控制停損/停盈功能。

若您沒有或不使用 One Click B3 MT4，本產品將不提供任何交易功能。



此指示器實際的作用


此指標會回顧您自行選擇的近期K線，並設定您自行選擇的時間週期。對於每根K線，它會測量兩個指標：K線的完整波動範圍以及K線內部的價格回檔幅度。基於這些數據，它會建立兩組獨立的追蹤停損參數：


第一列－「緊張市場」參數，基於近期K線的平均走勢。這些參數反應更快，更適合波動性更大、震盪行情。


第二列－「平靜市場」參數，基於近期K線波動範圍的第90百分位數，過濾掉極端波動所帶來的雜訊。這些參數適用於較平靜、有序的市場環境。


每列產生三個值：

TTP（追蹤觸發點數）－價格必須獲利多少才會開始調整追蹤停損。

TMP（追蹤移動點數）－移動追蹤停損時所使用的步長。

MSMP（最小停損移動點數）－發送新的停損修改之前所需的最小點數距離。


這些值會自動寫入全域變量，並透過 One Click B3 MT5 的 TSAdvisor_Column 和 EnableTSAdvisor 參數獲取，因此您無需手動複製任何數字。



選擇您自己的分析窗口


只需兩個輸入參數，即可完全掌控市場衡量方式：


AnalysisTF – 用於分析的時間範圍（例如 M1、M5、M15、M30、H1、H4）。

分析柱數 – 分析了最近多少根K線。


透過更改這兩個設置，您可以決定「近期市場特徵」對您的交易風格的具體含義：低時間框架下的短窗口能夠快速響應波動性的突變，而高時間框架下的長窗口則能產生更穩定、更可靠的參數。這樣，您無需編寫任何程式碼，即可針對任何交易品種，將指標調整為適用於超短線交易、日內交易或波段交易等不同交易情境。



海圖面板和按鈕


圖表上直接放置了一個小按鈕，只需單擊即可顯示或隱藏一個簡潔的資訊面板。此面板顯示「波動市場」和「平靜市場」兩列的當前 MSMP、TMP 和 TTP 值，以及正在分析的交易品種和時間週期，讓您一目了然地了解指標的當前建議。


按鈕和麵板均可完全自訂：

– 圖表上它們錨定的角落

X 和 Y 位置

– 按鈕尺寸（以毫米為單位，以便在不同的螢幕和解析度下看起來一致）

– 按鈕的開/關狀態顏色

– 文字顏色

– 面板字體、字號和文字顏色


即使面板隱藏，這些值也會被計算並寫入全域變量，因此您可以保持圖表簡潔，同時也能讓 One Click B3 MT4 始終獲得最新的參數。



表現


此指標僅在所選分析時間框架 (AnalysisTF) 的每個新蠟燭圖收盤時重新計算一次，而非每個價格變動點。即使同時在多個圖表上運行，也能將 CPU 使用率降至最低，因此可以安全地將其與 One Click B3 MT4 一起在 VPS 上永久運行。



相容平台


專為 MetaTrader 5 設計。適用於任何使用 One Click B3 MT4 的交易品種和經紀商，包括 XAUUSD、指數、加密貨幣和外匯交易品種。



故障排除


首先，在設定好最終參數後，請儲存以儀器名稱命名的圖表模板，以便在需要時可以立即恢復所有內容。


如果指標出現異常行為，通常是由於平台中儲存的先前圖表配置的累積資料造成的，而不是指標本身的問題：


到“工具”→“全域變數”→刪除所有變數。

轉到“檔案”→“開啟資料資料夾”。

完全關閉 MetaTrader 平台。

在資料資料夾中，打開 Logs 資料夾並刪除其中的所有內容。

在資料資料夾中，開啟 Bases 資料夾，然後開啟您的經紀商資料夾，再開啟 History 資料夾，並刪除其中的所有內容。

關閉資料資料夾並重新開啟 MetaTrader 平台—一切都會正常運作。


如果問題仍然存在，請直接與我聯繫。我會回覆每一則訊息。



參數規範


分析設定

AnalysisTF – 用於衡量近期蠟燭圖範圍和調整的時間框架。

AnalysisBars – 分析中包含的最近蠟燭圖數量。


按鈕設定

Btn_Corner – 用於顯示/隱藏面板按鈕的圖表角錨點。

Btn_Size_mm – 按鈕尺寸，單位為毫米。

Btn_PosX – 按鈕從角落到 X 軸的位置。

Btn_PosY – 按鈕從角落到 Y 軸的位置。

Btn_ColorOn – 面板可見時按鈕的背景顏色。

Btn_ColorOff – 面板隱藏時按鈕的背景顏色。

Btn_TextColor – 按鈕文字顏色。


面板設定

Panel_Corner – 資訊面板的圖表角落錨點。

Panel_PosX – 面板從角點算起的 X 座標。

Panel_PosY – 面板從角點算起的 Y 軸位置。

Panel_FontSize – 面板中使用的字體大小。

Panel_Color – 面板中使用的文字顏色。

Panel_Font – 面板中使用的字型。



推荐产品
Magic Correlation
Marco vd Heijden
指标
Decent Trading Tools, The ones that separate the Winners from the Losers, do not have to be expensive. This is the second out of a series of two indicators from the magic series. This indicator is Magic Correlation , this is the Middle Indicator in the screenshot. The indicator plots up to 30 instruments and visualizes events like: Time, Start, End and Duration of the events. Underlying Correlation. Trend Strength. Front Runners and Laggards. Directions. Patterns. What normally remains hidden be
ATR Channel Multiframe
Dmitriy Susloparov
指标
This is a fully multitimeframe version of the ATR Channel standard indicator, which works for any combination of timeframes. The indicator allows viewing price channels from different timeframes in one window, and they will always be displayed in a correct time scale. You can create and set of intervals and freely switch to a higher or lower one. Please note: in the " From Median Price " display mode, it is easy to identify reversal points at intersections of levels from higher timeframes by lev
Nadaraya Watson Envelope pine
Mahdi Ebrahimzadeh
指标
此代码最初由 LuxAlgo 以其他编程语言发布。 它具有可接受的趋势预测能力，可用于多种交易目的。以下是代码生成器的一些说明： 该指标以之前发布的 Nadaraya-Watson 平滑器为基础。在这里，我们创建了一个基于核平滑的包络指标，并集成了价格和包络极值之间交叉的警报。与 Nadaraya-Watson 估计器不同，该指标采用逆向方法。 请注意，默认情况下，该指标可能会重新绘制。用户可以使用设置中提供的非重绘平滑方法。三角形标签的设计使该指标在实时应用中仍然有用。 在测试仪上进行回测时，请等待第一根 500 点蜡烛线通过，这是测试仪对指标使用以前历史数据计算参数的限制。 ----------------------------------- 
Multi timeframe ADX indicator
Semion Tremsin
指标
Advanced ADX indicator that allows operating on many timeframes simultaneously! Unique indicator with the ability to display ADX charts not only on the current timeframe, but also on higher ones. The example attached shows how it is possible to see 3 ADX chart on M5, M15 and M30 timeframes respectively. This functionality allows to significantly improve the accuracy of determining the trend. The Timeframe Delta parameter specifies how much the indicator’s timeframe should be different from the t
Buy Sell Magic
Sergey Bocharov
指标
Trend reversal indicator, no repainting. Clean and light rendering There is no alternative buy-sell signal without taking into account the trend. Noise filtering capability. Works with all pairs. Ideal for beginners and experienced traders It is best used on timeframes above the M30, from the beginning of the London session to America. It should be remembered that there are no indicators that are not wrong. Any strategy requires confirmation of its signals. When building your own system, it i
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
指标
Delta Fusion Pro – 高级订单流分析，专为日内交易设计 Delta Fusion Pro 是一款专业的 MetaTrader 4 指标，能够揭示市场中的主动订单流，实时显示机构压力的强度和方向。与传统的成交量指标不同，它分析买盘（Ask）与卖盘（Bid）之间的成交量差值（Delta），用于提前预测反转、确认趋势并识别专业兴趣区域。 主要特点 智能自动调节系统 根据以下条件自动调整所有参数： 交易品种类型（外汇、加密货币、指数、大宗商品、股票） 操作周期 市场波动率（ATR） 最近平均成交量 无需手动配置，适合新手交易者——指标自动完成校准！ 核心功能 净Delta与累计Delta 计算主动买盘/卖盘成交量差值，支持自定义 EMA 平滑 实时显示方向性压力 可自定义直方图颜色（买入/卖出） 价格/成交量背离 自动检测常规与隐藏背离 强度分类：强/中/弱 高级过滤：成交量确认、趋势、时间距离 图形信号（彩色箭头） 市场失衡 识别显著的买盘/卖盘比例失衡（可配置比率） 最小成交量阈值验证 图表显示彩色点（多头/空头） Infusion Volume 检测异常成交量峰值（
Pips Average Range
Francesco Petralla
指标
This indicator compares the pips of the current day with the average of pips made in the previous three days. The "Percentage today range" is red if today's figure is less than the range of the previous three days, but turns green when the percentage exceeds 100%. When the range exceeds 100% there are good trading opportunities because we are in the presence of increased volatility of the past three days. Best use with Banks Day Levels indicator. Parameters settings corner (indicator display po
Price River
Leonid Basis
指标
The indicator creates 2 dot lines representing an upper and lower bands and the main indicator aqua line as the price power. If the main line is swimming inside the bands, then you should wait and watch before entering the market. When the main line jumps out or in the bands, then you should make a long or a short position.
KDJ divergence signals
Kaijun Wang
指标
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
DeMarker Speed mf
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于 MT4 的 Crypto_Forex 指标 “DeMarker Speed” ，无需重绘。 - 该指标基于物理方程计算。DeMarker Speed 是 DeMarker 本身的一阶导数。 - DeMarker 振荡曲线指示当前价格相对于指标计算期间先前高点和低点的位置。 - DeMarker Speed 指标非常适合快速剥头皮入场（如图所示）。 - DeMarker Speed 指标显示 DeMarker 本身改变方向的速度——它非常敏感。 - 如果 DeMarker Speed 指标的值小于 0：速度为负值；如果 DeMarker Speed 指标的值大于 0：速度为正值。 - 指标内置移动端和 PC 端警报。 Click here to see high quality Trading Robots and Indicators! 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
Buy and Sell Moments
Leonid Basis
指标
This indicator will show Buy (color Aqua) or Sell (color Magenta) arrow at the moment when a Long or a Short local trend (local to the current TimeFrame) is expected. The huge advantage is that the indicator does not have any input parameters. So, you will not waste your time and will not struggle to change them for different TimeFrames and currency pairs. This indicator is universal, but it will work better on H1 and lower TFs.
BullsVersusBears
Rustam Tairov
指标
Данный индикатор представляет из себя комплекс из 4 индикаторов в правом углу состоящий из RSI,Stochastic,Envelope и MACD, показывающий данные на различных таймфреймах, настройки данных индикаторов вы можете изменить в параметрах, сигналы на вход основан на индикаторах силы быков и медведей, данные сигналы используются и в роботах, скрины прилагаю, желающим, скину бесплатно 
Main Indicators ControlPanel MT4
Leonid Basis
指标
This is a Control Panel for major indicators: ATR, CCI, RSI, RVI, Stochastic and MACD. You have the ability to change any input parameters for each indicator. For example: ATR atrPeriod = 13; atrColor = Yellow; CCI cciPeriod = 13; cciPrice = PRICE_CLOSE; cciColor = Aqua; This indicator will be helpful for those who like to use many indicators before any decision making.
Two Moving Averages
Dmitriy Moshnin
指标
双移动均线指标在主图表窗口同时显示两条省缺设置的均线: 绿线和红线代表短期趋势。您可以改变移动均线设置和颜色。不过，这些参数已经配置好，可在所有时间帧内交易。来看看移动均线如何用于所有时间帧的可盈利多货币 交易策略 , 它也适用于移动终端交易。 希望您交易成功！
Complete SMC Indicator MT4
Tola Moses Hector
指标
Complete SMC/ICT Indicator MT5 — Smart Money Concepts 工具   Complete SMC/ICT Indicator 是一个独立的 Smart Money Concepts 分析工具，直接运行在图表窗口中。它提供机构级别的市场结构、不平衡和流动性区域检测，并支持全面自定义和提醒功能。   功能   该指标检测十个核心 SMC 元素：摆动高点和低点、公允价值缺口、订单块、结构突破、特征变化、市场结构转变、相等高点和低点、流动性扫荡、位移蜡烛以及溢价/折价区域。每个功能都可以在可拖动的面板中单独切换，区域会根据设置向前延伸显示在图表上。   多时间框架分析   该指标可同时运行在最多三个时间框架上，并为 TF1、TF2 和 TF3 提供独立配置。交易者可以直接在面板中切换显示的时间框架，无需重新启动或更改输入。   面板与提醒   面板提供快速功能控制，包括“全部显示”、“全部清除”和“重新扫描”选项。提醒功能可用于新检测到的形态，如 FVG、OB、BOS、CHoCH、MSS、扫荡和位移蜡烛，并通过弹窗、电子邮件或推送通知发送。所
ZigZag Bullets
Natasha Diedericks
5 (1)
指标
This indicator takes input from the ZigZag and ADX indicators, combined with a special trend algorithm. You also get a Moving Average on the chart to determine trend direction. Great for scalping. Perfect for channels. Features alert functions. BulletPeriod. Parameter TrendLinePeriod for the MA line. Change to your preference. Try 200. How to use: Simply attach to any chart. Sell on red bullets, with red MA line above price. Enter on bullets closest to this line. Buy on blue bullets, with blue
Ichimoku Higher Time Frame mk
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标 HTF Ichimoku 适用于 MT4。 - Ichimoku 指标是最强大的趋势指标之一。HTF 表示 - 更高时间框架。 - 此指标非常适合趋势交易者以及与价格行动条目的组合。 - HTF Ichimoku 指标允许您将更高时间框架的 Ichimoku 附加到当前图表。 - 上升趋势 - 红线高于蓝线（并且两条线都在云层上方）/ 下降趋势 - 红线低于蓝线（并且两条线都在云层下方）。 - 仅当价格突破 Ichimoku 云层顶部边界时才打开买入订单。 - 仅当价格突破 Ichimoku 云层底部边界时才打开卖出订单。 - HTF Ichimoku 指标提供了捕捉大趋势的机会。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
G99 Gravity
Ahmed Mohamed
指标
G99 GRAVITY G99 Gravity is a channel indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator allows finding the most probable trend reversal points. Unlike most channel indicators, G99 Gravity does not redraw. Attach the indicator to a chart, and the alert will trigger once a signal emerges. With our alerting system, you will never miss a single position opening signal! Advantages of the indicator Perfect for scalping. Excellent for identifying trend reversals. Suitable for beginners and exper
ADX arrow N
Pavel Shutovskiy
指标
ADX arrow 该指标将 ADX indicator （平均方向移动指数）的信号显示为图表上的点。 这便于信号的视觉识别。 该指示器还具有警报（弹出消息框）和向电子邮件发送信号。          参数 Period   -平均周期。 Apply to -用于计算的价格：关闭，开放，高，低，中位数（高+低）/2，典型（高+低+关闭）/3，加权关闭（高+低+关闭+关闭）/4。 Alert   -启用/禁用警报。 EMail   -启用/禁用向电子邮件发送信号。 Push -启用/禁用发送信号推送 Period  - averaging period. Apply to  - price used for calculations: Close, Open, High, Low, Median (high+low)/2, Typical (high+low+close)/3, Weighted Close (high+low+close+close)/4. Alert  - enable/disable alerts. EMail  - enable/disable sen
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
指标
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Fractal with levels
Aleksandr Martynov
指标
Indicator of fractals with adjustable indents. Designed according to an original simplified algorithm for use in EA. The main ones in the indicator are lines showing the levels of the current fractals, which allows you to read the values ​ ​ of the last fractal in one operation. It works on a closed bar, so it does not redraw and does not load the terminal with calculations. It should be understood that the indicator is late with the detection of the fractal by the number of bars on the righ
Divergence Matrix Pro MT4
The Hung Ngo
指标
Divergence Matrix Pro for MetaTrader 4 Divergence Matrix Pro is a confirmed multi-oscillator divergence indicator for MetaTrader 4. It detects regular and hidden divergence between price and selected oscillators, then presents the confirmed structure through divergence lines, pivot labels, action markers, an optional current-timeframe Matrix Panel and optional alerts. The indicator is an analysis and confirmation tool. It does not open or close trades, and the signal score is not a win rate or a
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
指标
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
CycleIdentifier
Amyr Shryf Mhmd Salh
指标
The Cycle Identifier MT4 indicator is a great choice of custom indicator for both short-term and long-term traders. The Cycle Identifier MT4 generates filtered price action signals to assist traders to identify when the conditions are right to open buy and sell positions. How it works The Cycle Identifier MT4 indicator displays on a separate indicator chart below the main chart where it draws an oscillating gray line. This gray line is characterized by upward and downward spikes that are accompa
Voles Indicator
Oleg Klimakhin
指标
Voles Indicator Operation Principles It is based on the standard indicators of the MetaTrader 4 terminal. It shows the market entry points. How to trade When a bar is complete and an arrow is shown, place a BuyStop order at the High of the bar is the arrow is green, or a SellStop order at the Low of the bar if the arrow is red. StopLoss should be set at the level of the last downwards fractal below the entry point at a green arrow or at the level of the last upwards fractal above the entry poi
PIPs Forecast
Eliud Icharia
指标
PIPs Forecast Indicator A traders perfect tool to catch big pips in the market One of its kind indcator that gets you in the game early enough Supporting Multi-Currencies Works on all time-frames but if you're not a scalper stick to H1,H4,D1, W1 and MN for good results. Comes Pre-configured to ensure consitency  Can be used alongside other indicators to avoid accumulation regions and Asian session ranges. For details, MT5 and EA questions feel free to contact me on elllykamau@gmail.com Now with
Visual Range Directional Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
The Range Directional Force Indicator is designed to help traders analyze market trends, reversals, and directional strength. It focuses on price movements within defined ranges, identifying key moments when the market is gaining momentum or preparing for a shift. By dividing the chart into dynamic price ranges, the indicator detects critical support and resistance levels. It calculates the directional force of price movements, highlighting potential entry and exit points based on market sentim
ADX Pointer
Dominik Mandok
指标
ADX Pointer is an indicator which is based on "Average Directional Index" and draws three numbers in chart window depending on the value of ADX. In ADX Pointer you can set "ADX_Period" which is of course period of Average Directional Index and you can also set 3 levels. When ADX value exceed first level ("ADX_Level1") in chart window appears number "1", when ADX exceed second level ("ADX_Level2") appears "2" and when ADX exceed third level ("ADX_Level3") appears "3". Simple. ADX Pointer works on
MTF ADX
Sergey Deev
5 (1)
指标
The indicator displays the data of the standard ADX indicator from a higher timeframe on the chart. Several indicators with different timeframe settings can be placed on a single chart. The indicator parameters TimeFrame - time frame of the data (drop-down list) can not be lower than current AdxPeriod - period of the indicator for a higher timeframe AdxPrice - prices for the calculation of the indicator data from a higher timeframe
Harmonic Shark
Sergey Deev
指标
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
指标
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
5 (1)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
作者的更多信息
Volume Delta MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
MT4 成交量變化是一款適用於 MetaTrader 4 的專業訂單流程指標，旨在透過兩個即時監控面板可視化買賣壓力。此指標基於蠟燭圖結構和成交量，計算買賣壓力差值（Delta），從而清晰展現市場主導地位，且圖表簡潔明了。 此指標適用於所有交易品種和時間週期，包括外匯、指數、商品、加密貨幣和股票。它與所有帳戶類型完全相容，可在真實帳戶和模擬帳戶上運行，並經過最佳化，可在不佔用過多 CPU 資源的情況下保持穩定性能。所有計算均高效且僅在必要的 K 線圖上執行，即使在配置較低的 VPS 環境下也能確保流暢運行。 成交量差值透過兩個獨立的監控面板顯示市場狀況。差值監控面板以詳細格式顯示當前差值、門檻、成交量和市場狀態。狀態標籤面板使用可自訂的大號文字顯示簡化的市場狀況（買入、賣出、正常），以便快速直觀地了解市場情況。 DeltaThreshold 參數可讓使用者根據自身策略定義指標的靈敏度。較低的值會產生更多訊號，反應速度更快。較高的值則會過濾掉較弱的不平衡訊號，並降低訊號頻率。這使得該指標能夠適應超短線交易、日內交易和波段交易。 當目前K線的delta值超過設定的閾值時，可以啟用可選的買
Zoom MT5 B
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
Zoom MT5 — TradingView 式平滑縮放 + 可選平移 將 MT5 圖表導航體驗轉換為 TradingView 的風格－每次滑鼠滾輪點擊都會產生流暢的縮放動畫，並可選擇水平平移。滾輪滾動一次，工具列縮放一次，並伴隨流暢的動畫效果。 主要特點： 平滑縮放 - 以 SmoothSteps=8 畫面進行漸進式縮放，並帶有緩出效果 可選的自動平移縮放功能 - 水平方向平移量設定為 5 格可防止「縮放到空白區域」（LockToRight=false） 精確控制 - ZoomStep=1（相當於工具列），PanBars=5（滑桿移動） 動畫鎖定保護 - 防止動畫播放期間出現垃圾郵件 MT5 刻度限制 - 自動夾持 0-5（無碰撞） 毫秒動畫 - 睡眠時間=15毫秒（總共120毫秒，超流暢） 零 CPU 佔用 - 僅在滑鼠滾輪滾動時生效 通用 - 即時適用於所有圖表/時間週期 一鍵安裝 - 拖曳與縮放導航功能出現 適用於真實帳戶和模擬帳戶。 對沖/淨額結算支援 - 適用於所有 MT5 帳戶類型。 完美復刻 TradingView： 向上滾動滾輪：放大 + [可選] 向右平
Volume Delta MT5
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
MT5 成交量變化 是一款適用於 MetaTrader 5 的專業訂單流指標，旨在利用成交量不平衡邏輯，將買賣壓力直接視覺化顯示在主圖表視窗中。此指標基於 K 線結構和可用成交量（或實際成交量），計算激進買賣壓力之間的差值（Delta 值），從而清晰展現市場主導地位。 此指標適用於所有交易品種和時間週期，包括外匯、指數、商品、加密貨幣和股票。它完全相容於淨額結算和對沖帳戶，可在真實帳戶和模擬帳戶上運行，並經過最佳化，可在不佔用過多 CPU 資源的情況下保持穩定性能。所有計算均高效且僅在必要的 K 線圖上執行，即使在配置較低的 VPS 環境下也能確保流暢運行。 成交量變化率 (Volume Delta) 會根據市場壓力直接在圖表上為蠟燭圖著色。高於 DeltaThreshold 參數的強勁買盤壓力會以 BuyVolumeColor 突出顯示蠟燭圖。低於負 DeltaThreshold 的強勁賣盤壓力會以 SellVolumeColor 突出顯示蠟燭圖。當偵測到價格與 Delta 值出現背離時，蠟燭圖會以 DivergenceColor 標記。中性蠟燭圖則保持無色。 DeltaThres
One Click B3 MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
专家
這不僅是一款能夠快速平倉的EA，無論持有多少交易或品種。它還能在平台關閉時，控制、保護所有持倉，並實現利潤最大化。這款EA讓您安心入睡，享受休息。即使您在享受短暫的自由時光，用自己辛勤工作所得的收益放鬆身心，它依然會持續運作。仔細了解，只需花費一次時間，根據您的預期設定參數，即可輕鬆無憂地從事這項職業。 One Click B3 MT4 – 一鍵交易管理面板，具備追蹤停損、自動止盈與訊號線功能 一鍵B3 MT4 是一款適用於 MetaTrader 4 的交易管理智慧交易系統 (EA)。它不會自動開倉，所有入場操作均由人工或其他 EA 執行。該工具會在開倉後接管交易，並根據您的設定管理停損、追蹤停損、停盈和平倉等操作。 這款軟體專為希望一次性定義風險計劃、設定參數後即可離開螢幕的交易者而設計。如果您將其運行在虛擬專用伺服器 (VPS) 上，它將在交易時段之間持續監控您的交易，不會中斷。在正常交易時段，內建的聲音系統會播報重要資訊：偵測到新部位、停損位調整、止盈位設定、平倉。如果您沒有聽到任何聲音，則表示沒有發生任何重要事件。 這款工具對短線交易也十分有效。它可以同時保護任意數量交易品
Asia Session Levels MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
B_Asr MT4— 亞洲交易時段範圍 亞洲交易時段波動範圍指標是簡潔易用的指標，可根據亞洲交易時段自動在圖表上繪製關鍵價格水準。無需手動繪製，無需複雜設定——只需加載即可交易。 它描繪的是什麼 亞洲交易時段結束後，指標會在剩餘的交易日內繪製7條水平線： 高點－當日最高點 低點 — 交易低點 中間值－高點和低點之間的中點 上限——比上限高出 100% UpperMid－比 High 擴張 50%。 更低－比低點低100%擴張 LowerMid——比 Low 擴張 50%。 這些價位對倫敦和紐約的交易時段起到了天然的支撐位、阻力位和突破目標的作用。 即時會話模式 在亞洲交易時段，該指標僅繪製三條線——高點、中點和低點——並隨著交易的進行即時更新。交易結束後，所有七個水平線將自動顯示。 設定 sessionStartTime / sessionEndTime — 定義會話時間範圍。預設值為 00:00–10:00。支援任何自訂會話，包括夜間範圍。 DaysToDraw — 要顯示的日期數。設定為 1 可顯示簡潔的圖表，設定為 2 則同時顯示昨天的水平以提供上下文資訊。 DrawAs
Pips Label Last Trade MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
B_Pipsy MT4 — 最後位置點數標籤 適用於 MT4 的緊湊型圖表指標，以點數顯示當前交易品種上最後開倉位的浮動盈虧，並自動以綠色/紅色顯示盈利或虧損。適用於任何交易品種和時間週期，字體、顏色和螢幕位置均可完全自訂。 [1][2] 主要特點： 檢測目前交易品種上最近建立的市場部位（買入或賣出），並忽略所有其他部位。 使用自動點數大小偵測功能，對 4/5 位數和 2/3 位數符號計算以點數為單位的即時浮動結果。 透過 IncludeSpread 參數可選擇包含價差。 僅顯示點數的絕對值，並使用 ColorProfit 對正值著色，使用 ColorLoss 為負值著色。 標籤完全可自訂：字體大小、字體名稱、圖表角落、X_Offset 和 Y_Offset。 繪製一個名為 PipsLabel 的輕量級 OBJ_LABEL，沒有背景，不可選擇，並且從物件清單中隱藏，以保持圖表簡潔。 透過 Language 提供多語言參數說明（波蘭語、英語、德語、俄語、西班牙語）。 它既適用於模擬帳戶也適用於真實帳戶，並且適用於所有 MT4 帳戶類型，包括對沖和淨額結算，因為它只讀取未平倉頭寸，而
SL TP Toggle Button MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
重要提示－這不是一個獨立的指標 該工具本身不管理停損或止盈，也不獨立執行任何交易邏輯。 它專為與 One Click B3 MT4 智慧交易系統配合使用而設計。 如果沒有在同一交易品種上執行 One Click B3 MT4，此指標只會顯示按鈕，而不會控制停損/停盈功能。 若您沒有或不使用 One Click B3 MT4，本產品將不提供任何交易功能。 B SL_TS_TP MT4 — EA 一鍵式 B3 MT4 的 SL 切換 主要用途：切換按鈕，用於啟用/停用 EA One Click B3 MT4 – 一鍵阻止自動停損/停盈開倉。適用於 MT4 5430 以上版本的工業級止損按鈕指示器，配備強大的保護系統：自動修復損壞的文件、驗證倉位、清除舊對象，並在所有圖表上實現完全狀態同步。 主要特點： EA One Click B3 MT4 控制 – 綠色 = EA 已啟動（SL/TP 開啟），紅色 = EA 已停用（無 SL/TP）。 工業級可靠性－能夠承受平台崩潰、文件損壞、重啟等情況。 防彈檔案驗證－自動偵測並修復無效的 .ini 位置/狀態。 多圖表同步 – 全域變數 + .i
Symbol Positions Panel MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
MT4持倉獲利監控指標 持倉獲利監控器是一款先進且輕量級的工具（不使用大型緩衝區，僅使用計時器和文字標籤），可即時顯示損益、買賣持倉數量（分別顯示）、買賣止損計數器（分別顯示）、投資組合總額以及所選交易品種所有未平倉部位的總和。附加後，它可在所有圖表上運行，並顯示整個MT4帳戶的持倉情況——無論圖表或交易品種如何。它不會佔用平台資源（CPU/RAM佔用極低），在真實帳戶和模擬帳戶上運作效果相同，與所有MT4經紀商完全相容，並支援對沖/淨額結算。 操作和配置 增強型多層次顯示：此指標解析 SymbolsList 中的交易品種（預設值為「XAUUSD、DE40、US30、USTEC、BTCUSD」）和 CommissionsList 中的佣金－最多可處理 50 種交易品種，名稱不限（例如「XAUUSD」、「GOLD」、「BTCUSD」、「GERCUSD」、「30」後的經紀商」、「30」）、「GERCUSD」、「30」後的經紀商」。計算包含隔夜利息和佣金在內的盈虧（利潤 + 隔夜利息 - 佣金），並顯示： 單一交易品種標籤：交易品種名稱、損益（綠色/獲利，紅色/虧損）、買入部位數量、賣出部
High Low Close MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
MT4最高價 最低價 收盤價 開盤價此指標在圖表上以水平線和歷史分段的形式顯示所選時間範圍內的最高價、最低價以及前收盤價或目前開盤價。它可在 MetaTrader 4 平台的淨額結算帳戶和對沖帳戶類型上無縫運作。所有價位均透過計時器和圖表事件動態更新，以確保即時準確性。 主要特點 - 目前週期線：繪製所選時間週期目前柱的最高價、最低價和靜態水平線（使用者選擇為前一個收盤價或目前開盤價）。 - 歷史段：顯示 1-5 個先前週期的最高價、最低價、靜態價位和可選的開盤價位，作為時間限制段（最多為 InpBarsBack 設定）。 - 可選的開盤價：切換顯示當前和歷史開盤價位。 - 標籤：可自訂的右對齊標籤（最高價、最低價、收盤價/開盤價），依照價格水平垂直定位。 - 視覺自訂：每種線條類型可獨立設定顏色、樣式（點/實線）和寬度；標籤使用字體、大小和顏色輸入。 工作原理 繪圖邏輯（DrawAll()）：使用 iHigh/iLow/iOpen/iClose 取得 InpTimeframe 上目前和歷史柱線的 OHLC 資料。目前水平線使用無限長的 OBJ_HLINE；歷史水平線使用跨越柱線
Volume Delta Scanner MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
MT4 體積增量掃描儀 成交量變化掃描器是適用於 MetaTrader 4 的即時市場掃描指標，它能夠在一個面板中同時監控多個交易品種和時間週期。無需手動切換圖表，即可一目了然地查看整個自選清單中的買賣壓力概覽。 該指標基於成交量差值邏輯構建——它根據蠟燭圖結構和成交量計算買賣壓力之間的差異，從而為您提供您選擇監控的每個交易品種和時間框架的直接、未經過濾的市場主導地位視圖。 面板上顯示的內容 面板上會顯示一個簡潔的表格，表格中按行列出了您的股票代號。每行包含股票代碼名稱，後面跟著兩列訊號值和五列時間週期。 每個儲存格顯示以下三種狀態之一： 綠色三角形－買盤壓力占主導地位 紅色三角形 — 拋售壓力主導 — 中性 — 沒有明顯的支​​配地位，市場平衡。 M 欄位－市場偏見過濾器 M欄位採用的是我獨有的價格結構演算法，該演算法是我多年黃金及主要金融工具實盤交易經驗的結晶。該欄目的具體邏輯屬於我的專業商業機密，但它的作用清晰明確，且可量化。 M 指標即時解讀當前市場傾向－並非基於滯後指標或標準移動平均線，而是基於持續預示方向性走勢的特定價格行為模式。這一列指標會告訴你，
Symbol Positions Panel
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
持倉獲利監控指標（MT5） 持倉獲利監控器是一款先進且輕量級的工具（不使用大型緩衝區，僅使用計時器和文字標籤），可即時顯示損益、買賣持倉數量（分別顯示）、買賣止損計數器（分別顯示）、投資組合總額以及所選交易品種所有未平倉部位的總和。附加後，它可在所有圖表上運行，並顯示整個MT5帳戶的持倉情況——無論圖表或交易品種如何。它不會佔用平台資源（CPU/RAM佔用極低），在真實帳戶和模擬帳戶上運作效果相同，與所有MT5經紀商完全相容，並支援對沖/淨額結算。 操作和配置 增強型多層次顯示：此指標解析 SymbolsList 中的交易品種（預設值為「XAUUSD、DE40、US30、USTEC、BTCUSD」）和 CommissionsList 中的佣金－最多可處理 50 種交易品種，名稱不限（例如「XAUUSD」、「GOLD」、「BTCUSD」、「GERCUSD」、「30」後的經紀商」、「30」）、「GERCUSD」、「30」後的經紀商」。計算包含隔夜利息和佣金在內的盈虧（利潤 + 隔夜利息 - 佣金），並顯示： 單一代碼標籤：代碼名稱、盈虧值（綠色/獲利，紅色/虧損）、買入部位數量（藍
Asia Session Levels
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
B_Asr MT5— 亞洲交易時段範圍 亞洲交易時段波動範圍指標是簡潔易用的指標，可根據亞洲交易時段自動在圖表上繪製關鍵價格水準。無需手動繪製，無需複雜設定——只需加載即可交易。 它描繪的是什麼 亞洲交易時段結束後，指標會在剩餘的交易日內繪製7條水平線： 高點－當日最高點 低點 — 交易低點 中間值－高點和低點之間的中點 上限——比上限高出 100% UpperMid－比 High 擴張 50%。 更低－比低點低100%擴張 LowerMid——比 Low 擴張 50%。 這些價位對倫敦和紐約的交易時段起到了天然的支撐位、阻力位和突破目標的作用。 即時會話模式 在亞洲交易時段，該指標僅繪製三條線——高點、中點和低點——並隨著交易的進行即時更新。交易結束後，所有七個水平線將自動顯示。 設定 sessionStartTime / sessionEndTime — 定義會話時間範圍。預設值為 00:00–10:00。支援任何自訂會話，包括夜間範圍。 DaysToDraw — 要顯示的日期數。設定為 1 可顯示簡潔的圖表，設定為 2 則同時顯示昨天的水平以提供上下文資訊。 DrawAs
Pips Label Last Trade
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
B_Pipsy MT5 — 即時最新持倉點數顯示 這個超輕量級指標以點數顯示您最近在當前交易品種上開倉的盈虧情況。它會在每次價格變動時更新，讓您即時了解最新交易的盈虧情況。 號 主要特點 即時顯示圖表符號上最新開倉位的點數（自動偵測買入或賣出）。 可選擇包含價差以進行更精確的計算（IncludeSpread 參數）。 使用自動點數乘數計算 4/5 位元符號和 2/3 位元日圓貨幣對的通用點數。 顏色編碼：綠色表示獲利，紅色表示虧損，「---」表示該股票沒有未平倉位。 完全可自訂的標籤：角點選擇、X/Y 偏移、字體名稱、大小和顏色。 適用於任何交易品種、任何時間週期，適用於模擬帳戶和真實帳戶，以及對沖帳戶和淨額結算帳戶類型。 號 工作原理 此指標掃描未平倉位，並選擇目前交易品種上的最新平倉位。 對於買入倉位，它計算從買價到開盤價的點數；對於賣出倉位，它計算從開盤價到買價/賣價的點數，具體取決於 IncludeSpread 設定。 該數值以點數的絕對整數表示，顏色表示獲利或虧損。 用法 將此指標新增到您交易的任何圖表上。 調整角點和 X/Y 偏移量，將點數標籤放置在您喜歡的位置
SL TP Toggle Button
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
重要提示－這不是一個獨立的指標 該工具本身不管理停損或止盈，也不獨立執行任何交易邏輯。 它專為與 One Click B3 MT5 智慧交易系統配合使用而設計。 如果沒有在同一交易品種上執行 One Click B3 MT5，此指標只會顯示按鈕，而不會控制停損/停盈功能。 若您沒有擁有或使用 One Click B3 MT5，本產品將不提供任何交易功能。 MT5 的 SL TP 切換按鈕 此實用指標提供了一個圖表按鈕，用於在相容的智慧交易系統中啟用或停用停損/止盈邏輯。該按鈕使用 INI 檔案和全域變數跨圖表和會話儲存其狀態和位置，確保在重新啟動後以及在多個圖表上行為一致。 主要目的 圖表切換按鈕，用於啟用或停用 EA（例如 One Click B3 MT5，或任何讀取相同狀態/全域變數的 EA）中的 SL/TP 管理。 當按鈕為綠色時，EA中的停損/止盈邏輯處於啟動狀態；當按鈕為紅色時，停損/止盈開倉功能被停用。 主要特點 可靠的 SL/TP 控制，具有清晰的視覺狀態（綠色 = SL/TP 開啟，紅色 = SL/TP 關閉，銀色「SL」文字）。 文件和狀態驗證，檢查並修復
One Click B3 MT5
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
专家
這不僅是一款能夠快速平倉的EA，無論持有多少交易或品種。它還能在平台關閉時，控制、保護所有持倉，並實現利潤最大化。這款EA讓您安心入睡，享受休息。即使您在享受短暫的自由時光，用自己辛勤工作所得的收益放鬆身心，它依然會持續運作。仔細了解，只需花費一次時間，根據您的預期設定參數，即可輕鬆無憂地從事這項職業。 One Click B3 MT5 – 一鍵交易管理面板，具備追蹤停損、自動止盈與訊號線功能 一鍵B3 MT5 是一款適用於 MetaTrader 5 的交易管理智慧交易系統 (EA)。它不會自動開倉，所有入場操作均由人工或其他 EA 執行。該工具會在開倉後接管交易，並根據您的設定管理停損、追蹤停損、停盈和平倉等操作。 這款軟體專為希望一次性定義風險計劃、設定參數後即可離開螢幕的交易者而設計。如果您將其運行在虛擬專用伺服器 (VPS) 上，它將在交易時段之間持續監控您的交易，不會中斷。在正常交易時段，內建的聲音系統會播報重要資訊：偵測到新部位、停損位調整、止盈位設定、平倉。如果您沒有聽到任何聲音，則表示沒有發生任何重要事件。 這款工具對短線交易也十分有效。它可以同時保護任意數量交易品種
High Low Close MT5
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
MT5最高價 最低價 收盤價 開盤價此指標在圖表上以水平線和歷史分段的形式顯示所選時間週期內的最高價、最低價以及前收盤價或當前開盤價。它可在 MetaTrader 5 平台的淨額結算帳戶和對沖帳戶類型上無縫運作。所有價位均透過計時器和圖表事件動態更新，以確保即時準確性。 主要特點 - 目前週期線：繪製所選時間週期目前柱的最高價、最低價和靜態水平線（使用者選擇為前一個收盤價或目前開盤價）。 - 歷史段：顯示 1-5 個先前週期的最高價、最低價、靜態價位和可選的開盤價位，作為時間限制段（最多為 InpBarsBack 設定）。 - 可選的開盤價：切換顯示當前和歷史開盤價位。 - 標籤：可自訂的右對齊標籤（最高價、最低價、收盤價/開盤價），依照價格水平垂直定位。 - 視覺自訂：每種線條類型可獨立設定顏色、樣式（點/實線）和寬度；標籤使用字體、大小和顏色輸入。 工作原理 繪圖邏輯（DrawAll()）：使用 iHigh/iLow/iOpen/iClose 取得 InpTimeframe 上目前和歷史柱線的 OHLC 資料。目前水平線使用無限長的 OBJ_HLINE；歷史水平線使用跨越柱線
Volume Delta Scanner MT5
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
MT5 體積增量掃描儀 成交量變化掃描器是適用於 MetaTrader 5 的即時市場掃描指標，它能夠在一個面板中同時監控多個交易品種和時間週期。無需手動切換圖表，即可一目了然地查看整個自選清單中的買賣壓力概覽。 該指標基於成交量差值邏輯構建——它根據蠟燭圖結構和成交量計算買賣壓力之間的差異，從而為您提供您選擇監控的每個交易品種和時間框架的直接、未經過濾的市場主導地位視圖。 面板上顯示的內容 面板上會顯示一個簡潔的表格，表格中按行列出了您的股票代號。每行包含股票代碼名稱，後面跟著兩列訊號值和五列時間週期。 每個儲存格顯示以下三種狀態之一： 綠色三角形－買盤壓力占主導地位 紅色三角形 — 拋售壓力主導 — 中性 — 沒有明顯的支​​配地位，市場平衡。 M 欄位－市場偏見過濾器 M欄位採用的是我獨有的價格結構演算法，該演算法是我多年黃金及主要金融工具實盤交易經驗的結晶。該欄目的具體邏輯屬於我的專業商業機密，但它的作用清晰明確，且可量化。 M 指標即時解讀當前市場傾向－並非基於滯後指標或標準移動平均線，而是基於持續預示方向性走勢的特定價格行為模式。這一列指標會告訴你，
TS Parameter Advisor MT5
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
TS Parameter Advisor MT5 – 一鍵式自動追蹤停損參數計算器 B3 MT5 TS參數顧問MT5 這是一個輕量級的支撐指標,能夠分析任何交易品種的近期價格走勢,並自動計算可直接使用的追蹤停損參數。 它本身不會開倉、平倉或管理任何交易。 它的唯一作用是衡量當前市場的「波動」或「平靜」程度,並將該衡量結果轉化為具體的點值,以便直接輸入到 One Click B3 MT5 智慧交易系統的追蹤停損引擎中。 與其透過反覆試驗來猜測追蹤停損設置，或在每次波動性變化時手動重新調整它們，不如使用這款工具來監控市場，並保持數據隨時可用且最新。 重要提示－這不是一個獨立的指標 該工具本身不管理停損或止盈，也不獨立執行任何交易邏輯。 它專為與 One Click B3 MT5 智慧交易系統配合使用而設計。 如果沒有在同一交易品種上執行 One Click B3 MT5,此指標只會顯示按鈕,而不會控制停損/停盈功能。 若您沒有擁有或使用 One Click B3 MT5,本產品將不提供任何交易功能。 此指示器實際的作用 此指標會回顧您自行選擇的近期K線，並設定您自行選擇的
筛选:
无评论
回复评论