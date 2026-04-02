Account Statistics

账户统计 – 用于 MetaTrader 5 的交易统计仪表板

账户统计是一款适用于 MetaTrader 5 的分析与报告工具。它将您交易账户的关键指标直接显示在图表上，并支持在不同时间周期内对您的交易表现进行结构化分析。

该产品面向希望系统性分析其交易结果并进行清晰记录的交易者。

功能

内置仪表板可实时显示最重要的交易指标，包括盈亏、胜率、利润因子以及其他统计数据。显示内容可在不同时间周期之间切换，包括日、周、月、年以及总体统计。

此外，该工具还提供自动报告功能。报告可在设定时间生成，并通过平台内置的通知功能发送。用户可以将每日分析与周期性汇总相结合。

程序能够自动识别如周、月、年切换等关键时间节点，并相应地补充报告内容。

在风险监控方面，将计算并显示最大回撤及历史权益数据等信息。


输入参数

  • InpLanguage: 选择仪表板显示语言（德语或英语)
  • InpFontName: 指定您偏好的字体（默认：Arial)
  • InpX / InpY: 设置仪表板在图表中的精确像素位置（之后可移动
  • InpBgColor: 仪表板背景颜色
  • InpMainText: 文字标签颜色
  • InpBtnColor / InpBtnTextColor: 导航标签颜色
  • InpProfitColor / InpLossColor: 盈利与亏损的信号颜色
  • InpSendMode: (OFF: 不发送报告, Push: 发送消息至您的 MT5 移动应用, Mail: 将报告发送至 MT5 中设置的电子邮箱, Both: 同时使用两种方式)
  • InpWhichReport: (Daily and All: 每晚发送当日与总体状态, Auto Period and All: （推荐）每日发送报告，并在周五附加周报，在月末附加月报，在12月31日附加年报, Only All: 仅发送总体统计)
  • InpReportTime: 报告生成时间（格式“HH:MM”，例如“22:00”）。基于交易账户的服务器时间（参见“专家”标签页)


使用方法

该工具直接在图表窗口中运行，无需额外外部资源。安装后设置所需参数，即可自动开始分析。

提示

使用报告功能需在平台内正确配置通知或电子邮件功能。

如有问题或建议，请优先通过 mql5.com 的消息系统联系我。

账户统计帮助交易者透明地分析其交易活动，并基于数据做出更有依据的决策。

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4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. WATCH SMC PRO TOOLKIT IN ACTION Setup guides, dashboard tut
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
作者的更多信息
Institutional Orderblock Scanner
TPS Akademie UG
指标
该指标可在图表中自动识别关键的供给区与需求区（可能引发价格反应的区域）。其计算基于结构化的枢轴（Pivot）逻辑，并结合基于 ATR（平均真实波幅）的动态区间宽度，从而能够适应不同的市场条件。 识别出的区域以矩形形式显示在图表中，并在未被定义的市场行为“消化”（Mitigation）之前保持有效。 工作原理 自动区域识别： 通过枢轴分析检测局部高点和低点，并将其解释为供给区或需求区。 动态区间宽度： 区域大小由平均真实波幅（ATR）控制，并可通过乘数进行调整。 Mitigation 逻辑： 当价格突破区域内预设阈值时，该区域将被视为无效。 重叠过滤： 可自动过滤彼此接近的同类型区域，以确保图表清晰。 多时间框架分析： 计算可基于任意选择的时间周期进行，独立于当前图表。 区域以彩色矩形显示在图表中，并可选择显示每个区域内的 50% 中线（均值水平）。颜色、线条样式及显示选项均可自定义。还可选择显示标签以标识区域。 内置仪表板（图表注释）显示当前状态、有效的供给区与需求区数量，以及价格与最近区域之间的距离（点数）。帮助快速了解当前市场中的关键价格位置。 提供可选通知功能，当价格进入某一区域
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Institutional Imbalance Scanner
TPS Akademie UG
5 (2)
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別再手動尋找公允價值差距了。機構失衡掃描器是一款高度優化的分析工具，能夠以機構級的精確度識別市場失衡現象，且不會拖慢您的 MetaTrader 運行速度。 為什麼選擇這個指標？ 大多數 FVG 指標都會用過時的數據填滿您的圖表，並消耗寶貴的 CPU 性能。我們的掃描器採用智能更新演算法，僅在市場發生真正變化時進行計算。 亮點： SMC 邏輯： 基於智能資金概念識別真正的流動性缺口。 填充率百分比過濾器： 只顯示仍然相關的缺口（例如填補率低於 50%）。 多時間框架就緒： 直接在當前圖表上分析更高時間單位。 無延遲代碼： 優化的計算邏輯使其成為專業日內交易和剝頭皮交易的理想選擇。 視覺清晰度： 自動隱藏已填補的缺口，使圖表更清晰。 技術數據： 輸入就緒： 完全可自訂的顏色和樣式。 中線功能： 可選的 50% 線（一致侵佔）可實現精確的入市點。 最小尺寸過濾器： 通過最小點尺寸過濾掉無意義的雜訊。
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OHLC and Session Indikator
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全面掌控市场节奏！OHLC & Sessions 指标是一款专为 MetaTrader 5 设计的精密分析工具，可让最重要的价格水平和交易时段一目了然。 与其用杂乱的线条让图表变得拥挤，这款指标提供了干净且高度专业的可视化效果，用于展示每日价格走势和全球交易时段。 为什么选择该指标？ 实时精确：即时识别每日最高价与最低价，以及当天的准确起始点（每日开盘价）。 动态时段区间：各交易时段（亚洲、伦敦、纽约）会自动根据该时间窗口的最高价和最低价进行调整。不再需要猜测某个时段的实际波动范围！ 简洁优雅： благодаря 可调透明度，时段区块低调地显示在背景中——让您的K线分析始终保持清晰。 内置统计面板：图表上的实时注释会显示当前服务器时间以及各个交易时段的精确波动范围（以点或点值表示）。 输入参数一览 该指标可根据您的交易风格完全自定义： 常规设置 回溯天数：设置需要显示的历史数据天数。 显示统计：开启或关闭仪表板（服务器时间 & 时段范围）。 每日高/低样式 颜色与线宽：为每日最高价和最低价选择不同颜色及线条粗细，以标记关键流动性区域。 日分隔线（每日开盘） 分隔类型：可选择完整垂直线
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Next Bar Countdown
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指标
Next Bar Countdown 是一款高精度、高性能的 MetaTrader 5 時間指標，專為向交易者顯示當前燭台結束前的剩餘時間而設計。精確的時間對許多交易策略至關重要，尤其是在新燭台開啟時需要立即做出決策的情況下。 主要功能： 該指標提供多種超越標準計時器的功能： 雙時間框架顯示： 您可以同時顯示當前圖表時間框架和第二個可自由選擇的時間框架（例如 H4 或每日）的倒數計時。 防滯技術： 透過伺服器時間與本地系統時間之間的智能同步，計時器運行絕對流暢。即使市場波動性較低或週末未收到報價，它也不會跳過任何秒數。 個性化設計： 字體、大小和在圖表上的位置都可以完全根據您自己的圖表設置進行調整。 視覺警報： 在烛台收盤前的最後幾秒鐘，該指標可改變倒數計時的顏色，及時引起您的注意。 全面的通知系統： 當烛台即將收盤時，您可透過終端警報或直接發送到智慧型手機的推送通知隨時掌握最新資訊。 操作與反饋 安裝完成後，您可透過輸入視窗輕鬆設定所有參數。該指標可立即使用，無需複雜的預設設定。 由於此工具為免費提供，您的反饋或評價對我們而言非常寶貴。如果您有任何疑問或進一步優化的建議，可隨時使用內
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Round Number Calculator
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Round Number Calculator 是一个指标，可自动在您的图表中绘制具有心理意义的重要价格水平。与简单的“整数关口”工具不同，该指标能够智能区分 外汇货币对 （点数）与 指数/金属/加密货币 （点位），从而始终提供最佳网格。 为什么选择 Round Numbers Pro？ 机构交易者和算法通常会在“整数关口”位置下单。该工具帮助您立即识别这些流动性区域，而无需手动让图表变得杂乱。 主要功能： 完全可定制： 可选择预设网格（10、50、100、1000），或使用 自定义模式 设置您自己的间距。 自适应性能： 仅计算可见区域内的线条——无延迟，在快速跳动行情下也不会卡顿或冻结终端。 简洁图表设计： 采用低调的背景设置，让您的分析始终保持重点。 智能识别： 自动识别日元货币对（3位小数）和标准外汇（5位小数），以确保点值计算准确。
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Daily Range Calculator
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指标
该指标用于计算当前交易品种在用户自定义周期内的平均日内波动范围（Daily Range），并将关键统计结果以注释形式直接显示在图表中，方便交易者快速获取市场波动信息，从而辅助判断入场与出场时机。 功能概览如下： 可自定义回溯周期： 用户可以自由设定计算周期，例如50天、100天或更长时间段。通过调整参数，可以更灵活地观察不同市场环境下的波动特征，从短期到中长期趋势均可覆盖，从而提升分析的适应性与策略匹配度，帮助更好地适应不同市场节奏。 实时波动分析： 指标会逐日计算最高价与最低价之间的差值（High - Low），并持续更新平均值，使交易者能够实时掌握当前市场的真实波动水平。相比静态历史统计，这种动态计算方式可以更及时反映市场变化，避免滞后判断带来的误差，同时也便于发现波动扩大或收缩的阶段。 简洁清晰的图表展示： 所有计算结果不会干扰原有价格图形，而是以简洁的文字注释方式呈现在图表角落或指定位置，保证界面整洁直观。用户无需额外打开窗口即可快速读取关键数据，提高操作效率，同时减少视觉干扰，让分析更加专注于价格本身结构。 高性能与资源优化： 该指标基于高度优化的MQL5代码开发，在保证计算
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TradeControl Pro
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实用工具
TradeControl Pro —— 适用于 MetaTrader 的高级交易管理工具 TradeControl Pro 是一款用于 MetaTrader 的交易管理工具，可在图表中直接实现结构化且高效的持仓管理。该应用结合了清晰的用户界面、自动化计算功能以及灵活的控制选项，适用于不同的交易方式。 内置的图表面板采用表格布局，并划分为三个主要区域（标签）： Execution 、 Close 和 Info 。界面设计注重清晰性与直接交互。 结构清晰，功能分组合理 关键交易数据实时动态更新 无需额外窗口，直接在图表中操作 标签：Execution（交易规划与执行） Execution 区域用于新交易的规划与执行。 Open Calc（挂单设置） 通过 Open Calc 可在图表中自动生成三条价格线： 入场价格（Entry） 止损（SL） 止盈（TP） 这些价格线可自由拖动调整。系统将基于当前价格水平实时计算： 止损价格及潜在亏损 止盈价格及潜在盈利 仓位大小（手数） 风险回报比 在该模式下仅用于设置挂单（Pending Orders）。通过 Execute 和 Confirm 按钮执
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