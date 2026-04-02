Account Statistics

账户统计 – 用于 MetaTrader 5 的交易统计仪表板



账户统计是一款适用于 MetaTrader 5 的分析与报告工具。它将您交易账户的关键指标直接显示在图表上，并支持在不同时间周期内对您的交易表现进行结构化分析。

该产品面向希望系统性分析其交易结果并进行清晰记录的交易者。

功能



内置仪表板可实时显示最重要的交易指标，包括盈亏、胜率、利润因子以及其他统计数据。显示内容可在不同时间周期之间切换，包括日、周、月、年以及总体统计。

此外，该工具还提供自动报告功能。报告可在设定时间生成，并通过平台内置的通知功能发送。用户可以将每日分析与周期性汇总相结合。

程序能够自动识别如周、月、年切换等关键时间节点，并相应地补充报告内容。

在风险监控方面，将计算并显示最大回撤及历史权益数据等信息。





输入参数

InpLanguage: 选择仪表板显示语言（德语或英语)

选择仪表板显示语言（德语或英语) InpFontName: 指定您偏好的字体（默认：Arial)

指定您偏好的字体（默认：Arial) InpX / InpY: 设置仪表板在图表中的精确像素位置（之后可移动

设置仪表板在图表中的精确像素位置（之后可移动 InpBgColor: 仪表板背景颜色

仪表板背景颜色 InpMainText: 文字标签颜色

文字标签颜色 InpBtnColor / InpBtnTextColor: 导航标签颜色

导航标签颜色 InpProfitColor / InpLossColor: 盈利与亏损的信号颜色

盈利与亏损的信号颜色 InpSendMode: ( OFF: 不发送报告, Push: 发送消息至您的 MT5 移动应用, Mail: 将报告发送至 MT5 中设置的电子邮箱, Both: 同时使用两种方式)

OFF: 不发送报告, Push: 发送消息至您的 MT5 移动应用, Mail: 将报告发送至 MT5 中设置的电子邮箱, Both: 同时使用两种方式) InpWhichReport: ( Daily and All: 每晚发送当日与总体状态, Auto Period and All: （推荐）每日发送报告，并在周五附加周报，在月末附加月报，在12月31日附加年报, Only All: 仅发送总体统计)

Daily and All: 每晚发送当日与总体状态, Auto Period and All: （推荐）每日发送报告，并在周五附加周报，在月末附加月报，在12月31日附加年报, Only All: 仅发送总体统计) InpReportTime: 报告生成时间（格式“HH:MM”，例如“22:00”）。基于交易账户的服务器时间（参见“专家”标签页)





使用方法



该工具直接在图表窗口中运行，无需额外外部资源。安装后设置所需参数，即可自动开始分析。

提示 使用报告功能需在平台内正确配置通知或电子邮件功能。 如有问题或建议，请优先通过 mql5.com 的消息系统联系我。

账户统计帮助交易者透明地分析其交易活动，并基于数据做出更有依据的决策。