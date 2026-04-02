Account Statistics
- 指标
-
TPS Akademie UGThe TPS Academy is an educational platform in the field of forex trading that provides ambitious traders with practical, actionable strategies and tools. Our focus is on comprehensible, structured training—from forex beginners to advanced professionals.
- 版本: 1.0
账户统计 – 用于 MetaTrader 5 的交易统计仪表板
账户统计是一款适用于 MetaTrader 5 的分析与报告工具。它将您交易账户的关键指标直接显示在图表上，并支持在不同时间周期内对您的交易表现进行结构化分析。
该产品面向希望系统性分析其交易结果并进行清晰记录的交易者。
功能
内置仪表板可实时显示最重要的交易指标，包括盈亏、胜率、利润因子以及其他统计数据。显示内容可在不同时间周期之间切换，包括日、周、月、年以及总体统计。
此外，该工具还提供自动报告功能。报告可在设定时间生成，并通过平台内置的通知功能发送。用户可以将每日分析与周期性汇总相结合。
程序能够自动识别如周、月、年切换等关键时间节点，并相应地补充报告内容。
在风险监控方面，将计算并显示最大回撤及历史权益数据等信息。
输入参数
- InpLanguage: 选择仪表板显示语言（德语或英语)
- InpFontName: 指定您偏好的字体（默认：Arial)
- InpX / InpY: 设置仪表板在图表中的精确像素位置（之后可移动
- InpBgColor: 仪表板背景颜色
- InpMainText: 文字标签颜色
- InpBtnColor / InpBtnTextColor: 导航标签颜色
- InpProfitColor / InpLossColor: 盈利与亏损的信号颜色
- InpSendMode: (OFF: 不发送报告, Push: 发送消息至您的 MT5 移动应用, Mail: 将报告发送至 MT5 中设置的电子邮箱, Both: 同时使用两种方式)
- InpWhichReport: (Daily and All: 每晚发送当日与总体状态, Auto Period and All: （推荐）每日发送报告，并在周五附加周报，在月末附加月报，在12月31日附加年报, Only All: 仅发送总体统计)
- InpReportTime: 报告生成时间（格式“HH:MM”，例如“22:00”）。基于交易账户的服务器时间（参见“专家”标签页)
使用方法
该工具直接在图表窗口中运行，无需额外外部资源。安装后设置所需参数，即可自动开始分析。
提示
使用报告功能需在平台内正确配置通知或电子邮件功能。
如有问题或建议，请优先通过 mql5.com 的消息系统联系我。
账户统计帮助交易者透明地分析其交易活动，并基于数据做出更有依据的决策。