KS Candle Countdown Timer
- 指标
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.4
概述
KS Candle Countdown Timer 是一款专为 MetaTrader 5 设计的简洁直观的倒计时工具，用于显示当前 K 线（蜡烛图）收盘前的剩余时间。它直接在图表上以“分:秒”（MM:SS）的格式显示倒计时，位置紧邻当前价格线。
它特别适合以下用户：
依据 K 线收盘情况进行交易的超短线交易者（Scalpers）和日内交易者
希望精确掌握新 K 线形成前剩余时间的交易者
偏好醒目易读的倒计时显示，而不愿费力查看图表下方细小时间轴的用户
主要功能
实时倒计时，每秒更新
以“分:秒”格式（例如 03:47）显示剩余时间
显示位置紧邻当前的卖价（Bid）线
采用固定像素定位，无论切换交易品种还是调整缩放比例，显示位置始终保持不变
提供两种位置选项：
价格线上方（默认）
价格线下方
外观可自定义（颜色、字体、字号）
不干扰交易：使用标签（Label）对象，不会影响正常的交易操作
感谢您访问 MQL 商店
KS Candle Countdown Timer 是一款专为 MetaTrader 5 设计的简洁直观的倒计时工具，用于显示当前 K 线（蜡烛图）收盘前的剩余时间。它直接在图表上以“分:秒”（MM:SS）的格式显示倒计时，位置紧邻当前价格线。
它特别适合以下用户：
依据 K 线收盘情况进行交易的超短线交易者（Scalpers）和日内交易者
希望精确掌握新 K 线形成前剩余时间的交易者
偏好醒目易读的倒计时显示，而不愿费力查看图表下方细小时间轴的用户
主要功能
实时倒计时，每秒更新
以“分:秒”格式（例如 03:47）显示剩余时间
显示位置紧邻当前的卖价（Bid）线
采用固定像素定位，无论切换交易品种还是调整缩放比例，显示位置始终保持不变
提供两种位置选项：
价格线上方（默认）
价格线下方
外观可自定义（颜色、字体、字号）
不干扰交易：使用标签（Label）对象，不会影响正常的交易操作
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