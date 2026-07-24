ApexForge Candle Timer Indicator

ApexForge Candle Timer

ApexForge Candle Timer 是一款專為 MetaTrader 5 設計的輕量級 K 棒倒數指標，可即時顯示目前 K 棒剩餘時間，協助交易者精準掌握每一次收盤時機。對於依賴 K 棒收盤確認訊號、等待價格突破或反轉，以及重視進出場時機的交易者而言，能有效提升交易效率與判斷精準度。

本指標支援所有商品與時間週期，包含外匯、黃金、指數、加密貨幣等市場。介面簡潔美觀，可自由調整字體、字型、顏色、大小、顯示位置以及背景面板，方便依照個人交易版面進行配置，不影響原有圖表閱讀。

內建市場休市偵測功能，當市場停止交易時，可自動顯示 Closed 狀態，避免誤判倒數時間。程式採用高效能設計，經過最佳化處理，僅在需要時更新畫面，具備極低 CPU 使用率，即使同時開啟多個圖表也能保持流暢運作，非常適合長時間監控市場。

ApexForge Candle Timer 不提供任何買賣訊號，而是專注於提供穩定、清晰且可靠的 K 棒倒數資訊，讓交易者能更專注於自己的交易策略，提升整體操作體驗。

主要特色：

• 即時顯示 K 棒剩餘時間

• 支援所有時間週期與交易商品

• 自動偵測市場休市狀態

• 字體、顏色、大小與位置皆可自訂

• 可選擇顯示背景面板

• 超低 CPU 使用率，高效能設計

• 簡潔、美觀且易於閱讀的介面

ApexForge 專注打造專業、高效、穩定的交易工具，協助每位交易者提升交易品質。