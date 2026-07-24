Обзор



KS Candle Countdown Timer — это простой и лаконичный визуальный таймер обратного отсчета для MetaTrader 5, показывающий время, оставшееся до закрытия текущей свечи. Таймер отображает отсчет в формате ММ:СС прямо на графике, рядом с линией текущей цены.



Инструмент особенно полезен для:



Скальперов и дей-трейдеров, принимающих решения на основе момента закрытия свечи



Трейдеров, которым важно точно знать, сколько времени осталось до формирования новой свечи



Всех, кто предпочитает крупный, легко читаемый таймер, а не мелкие обозначения на временной шкале



Основные характеристики



Обратный отсчет в реальном времени с обновлением каждую секунду



Отображение оставшегося времени в формате «минуты:секунды» (например, 03:47)



Размещение рядом с линией текущей цены (Bid)



Фиксированное позиционирование в пикселях: таймер сохраняет свое положение независимо от выбранного символа или масштаба графика



Два варианта расположения:



Над линией цены (по умолчанию)



Под линией цены



Настраиваемый внешний вид (цвет, шрифт, размер шрифта)



Не мешает работе: используется объект типа «метка» (label), который не препятствует торговле



Присоединяйтесь к нам в магазине MQL