KS Candle Countdown Timer
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Kulvinder SinghKULVINDER SINGH
MQL5 Developer | Python Developer | Forex Trader | Software Product Creator
📞 +91-9996327555 | ✉ Kulvinder99@gmail.com
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- Версия: 1.4
Обзор
KS Candle Countdown Timer — это простой и лаконичный визуальный таймер обратного отсчета для MetaTrader 5, показывающий время, оставшееся до закрытия текущей свечи. Таймер отображает отсчет в формате ММ:СС прямо на графике, рядом с линией текущей цены.
Инструмент особенно полезен для:
Скальперов и дей-трейдеров, принимающих решения на основе момента закрытия свечи
Трейдеров, которым важно точно знать, сколько времени осталось до формирования новой свечи
Всех, кто предпочитает крупный, легко читаемый таймер, а не мелкие обозначения на временной шкале
Основные характеристики
Обратный отсчет в реальном времени с обновлением каждую секунду
Отображение оставшегося времени в формате «минуты:секунды» (например, 03:47)
Размещение рядом с линией текущей цены (Bid)
Фиксированное позиционирование в пикселях: таймер сохраняет свое положение независимо от выбранного символа или масштаба графика
Два варианта расположения:
Над линией цены (по умолчанию)
Под линией цены
Настраиваемый внешний вид (цвет, шрифт, размер шрифта)
Не мешает работе: используется объект типа «метка» (label), который не препятствует торговле
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KS Candle Countdown Timer — это простой и лаконичный визуальный таймер обратного отсчета для MetaTrader 5, показывающий время, оставшееся до закрытия текущей свечи. Таймер отображает отсчет в формате ММ:СС прямо на графике, рядом с линией текущей цены.
Инструмент особенно полезен для:
Скальперов и дей-трейдеров, принимающих решения на основе момента закрытия свечи
Трейдеров, которым важно точно знать, сколько времени осталось до формирования новой свечи
Всех, кто предпочитает крупный, легко читаемый таймер, а не мелкие обозначения на временной шкале
Основные характеристики
Обратный отсчет в реальном времени с обновлением каждую секунду
Отображение оставшегося времени в формате «минуты:секунды» (например, 03:47)
Размещение рядом с линией текущей цены (Bid)
Фиксированное позиционирование в пикселях: таймер сохраняет свое положение независимо от выбранного символа или масштаба графика
Два варианта расположения:
Над линией цены (по умолчанию)
Под линией цены
Настраиваемый внешний вид (цвет, шрифт, размер шрифта)
Не мешает работе: используется объект типа «метка» (label), который не препятствует торговле
Присоединяйтесь к нам в магазине MQL