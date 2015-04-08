Equity Drawdown Protector
- 实用工具
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- 版本: 1.18
- 更新: 23 七月 2026
- 激活: 5
**你需要这个工具。**
你亏损不是因为不懂交易，而是因为没有风控护栏在交易。这个工具能解决这个问题。
无论你是新手还是专业交易员，这都是你保护、管理和壮大交易账户所需的唯一工具。
**部分核心功能包括：**
🛑 **净值保护** – 达到最大回撤时停止交易
⚖️ **保证金保护** – 防止过度暴露
⚡ **杠杆控制** – 限制有效杠杆
⏰ **时间过滤** – 仅在设定时段内交易
📏 **智能仓位管理** – 按风险百分比或固定金额
📐 **ATR 间距** – 避免过度交易
📊 **趋势过滤** – 顺势交易
🔁 **移动止损** – 锁定利润
🧹 **自动操作** – 阻止、平仓或清理订单
📊 **实时仪表盘** – 全面掌握账户状况
**这是你当初开始交易前就希望拥有的工具。**
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**使用指南如下：**
**第 1 步：挂上 EA**
将 EA 添加到任意图表
适用于：
- 外汇
- 加密货币
- 股指
- 大宗商品
**第 2 步：设置你的风控规则（重要）**
从以下参数开始：
最大回撤：5–10%
启用：
✅ 净值保护
✅ 保证金保护
✅ 杠杆保护
👉 仅此一项就能显著改善你的交易结果。
**第 3 步：选择触发后的行为**
决定触及限制时采取什么操作：
- 仅阻止新开仓（安全模式）
- 或平掉所有持仓（严格模式）
**第 4 步：启用高级功能（可选）**
根据需要开启：
- **趋势过滤** → 用于顺势交易
- **仓位管理** → 更好地管理交易
- **ATR 间距** → 减少过度交易
- **移动止损** → 锁定利润
- **时间过滤** → 基于交易时段进行交易
**第 5 步：让它运行**
👉 正常交易
👉 EA 在后台为你提供保护
不干扰你的交易策略——只提供保护。
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**🧩 最佳使用场景**
这款 EA 非常适合：
- 手动交易者
- 缺乏纪律的新手
- 想要控制风险的高风险交易者
- 使用其他 EA 的用户（增加保护层）
- 自营交易公司（prop firm）的交易员
**⚠️ 重要说明**
该 EA **不负责开仓**
它负责管理和保护持仓（以及净值）
适用于任何交易策略
如果您觉得这个工具有用，请留下好评和评论。谢谢。