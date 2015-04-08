Equity Drawdown Protector

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如果您觉得这个工具有用，请留下好评和评论。谢谢。

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The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
实用工具
Custom Timeframe Manager Pro：MetaTrader 5 中的无限时间周期 终端的默认设置通常会隐藏价格变动的重要细节。如果仅将分析局限于经典周期，交易者可能会错失趋势形成的时刻和真实的波动水平。 Custom Timeframe Manager Pro 是一款扩展 MetaTrader 5 边界的专业工具。您可以创建任何自定义周期（包括分数和稀有周期），并像操作终端原生图表一样使用它们。 可选周期类型： 秒级 ：任何数值（例如 S1、S5、S15、S30）。 分数级 ：用于精细化分析的非标准间隔（例如 M1.5、H1.5、D1.2）。 自定义 ：用于战略分析的多日和多周大周期。 您将获得： 全功能图表 ：创建的周期像 MT5 原生图表一样工作——您可以在其上应用任何指标、震荡指标、模板和 EA。这不是“覆盖层”，也不是视觉模拟。 即时更新 ：行情实时传输，无明显延迟。您的市场观察速度与标准图表一致。 指标稳定运行 ：专有技术确保 RSI、MACD 等震荡指标运行流畅，无伪影、无跳动、无重置。实时 K 线更新无需重新计算全部历史数据。 自动恢复 ：断网后，工
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
实用工具
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% ! ONLY $470 insead of $790!  Maximum real discount! ONLY UNTIL 08/22 The core idea: using the user interface, you configure the parameters the chart must meet before entering a position (or positions), choose which entry models to use, and set the rules for when trading and planning should end. Lazy Trader  handles the rest: it  takes over all the routine chart watching and execution! full description  :: 3 key videos [1] ->  [2]   ->  [3] What can it do? - Understand
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
实用工具
将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT5。 该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。 该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！ 用户指南 + 演示  |   MT4版本  |   不和谐版本 如果您想尝试演示，请参阅用户指南。 Telegram To MT5 接收器在策略测试器中不起作用！ Telegram 至 MT5 功能 一次复制多个通道的信号 从私人和受限频道复制信号 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些） 使用风险百分比或固定手数进行交易 排除特定符号 选择复制所有信号或自定义要复制的信号 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商） 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号 设置一次打开的最大交易量 交易和头寸管理 使用信号或自动设置的管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易 确
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
实用工具
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Pro — 高级 Telegram 信号复制器（Auto-Fix，多TP，风险控制，完整交易管理） Telegram to MT5 Pro — 专业 Telegram 信号复制系统 Telegram to MT5 Pro 可将来自 Telegram 的交易信号实时复制到您的 MetaTrader 5 账户，并提供完整的风险控制、执行管理与交易管理功能。 系统由两个组件组成： • 运行在 MetaTrader 5 内的 Expert Advisor（EA） • 连接 Telegram 并将信号发送到 EA 的桌面桥接程序 两个组件必须在同一台电脑运行。由于 MQL5 限制，EA 无法直接连接 Telegram。 支持与安装 提供完整 PDF 安装指南。 支持内容： • 完整 PDF 使用手册 • 分步安装指导 • 在线聊天支持 • 交易商设置帮助（前缀、后缀、符号映射） 功能说明 • 读取任意 Telegram 群组或频道信号 • 自动解析交易品种、方向、入场、止损、止盈 • 秒级执行交易 • 管理交易（移动止损、保本、部分平仓） • 支持多账户与多信号
DR Trade and Risk Manager
Ryuta Tanaka
实用工具
DR Trade and Risk Manager: MT5的基础算法风险控制台 对于自主交易者来说，最大的敌人不是市场，而是缺乏纪律的自我。您拥有一个可靠的策略，但在高压时刻，您能完美地、始终如一地遵守您的规则吗？您能毫不犹豫地止损吗？您能让盈利的头寸持续增长，而不是因为恐惧而过早地了结吗？对大多数人来说，答案是否定的。这个在策略和执行之间的鸿沟，正是利润流失的地方。 DR Trade and Risk Manager 是弥合这一鸿沟的终极工具。它是一个基础的风险与交易管理控制台，旨在成为您坚定不移的算法合作伙伴。这个工具不预测市场，它强制执行您的计划。它提供了一个机构级的框架，以数学般的精度来管理您的交易，让您从导致结果不一致和账户爆仓的情绪过山车中解脱出来。 我们专注于专业交易管理的绝对要素：一个强大的算法引擎、一个统一的风险仪表板和稳健的执行。这个控制台是为那些不寻求灵丹妙药，而是寻求一个强大武器，将自己的战略规则锻造成持续、可盈利行动的严肃交易者而打造的。 为什么即使是最好的策略也会失败（以及如何修正） 没有纪律的执行，一个盈利的策略也毫无用处。这正是大多数交易者失败的地方，
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
实用工具
AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execution and Risk Management The application includes a specialized trading panel that assists in c
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
实用工具
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
作者的更多信息
Close Open AD
Ebuka Francis Obiakor
指标
Close-Open A/D (CO A/D): A Cumulative Volume-Efficiency Line for Accumulation/Distribution Analysis CO A/D is a cumulative Accumulation/Distribution-style indicator built around a simple question On-Balance Volume and Chaikin A/D don't directly ask: how efficiently did each bar convert its own volume into open-to-close travel? Formula CO_raw = (Close − Open) / (High − Low) Volume = Log(TickVolume + 1) [or raw volume — selectable] CO A/D = Previous CO A/D + (CO_raw × Volume) Where OBV assigns ful
FREE
True Move AD
Ebuka Francis Obiakor
指标
True Move A/D 资金流层面的解读。一条线。三个组合信号。 标准 Chaikin 累积/派发线只使用一个因素 —— 收盘价位于K线波幅内的位置。True Move A/D 使用三个因素，并按其实际可靠性加权。 复合公式： K = 0.10 × 价格流 + 0.10 × 中点偏差 + 0.70 × 收盘-收盘方向 将 70% 的权重赋予收盘-收盘动量是经过深思熟虑的。一根K线收盘价相对于开盘价的位置，是跨K线最真实方向性承诺的最一致信号。两个K线内部成分增添细节，而不会淹没主要信号。 所有数据均按前一根K线的加权平均价进行标准化 —— 使该指标跨品种、跨时间框架保持一致，防止大波幅K线仅凭规模就主导结果。 与现有 A/D 指标的区别： 标准 Chaikin A/D 完全忽略收盘-收盘关系 OBV 仅使用方向，无幅度 PVT 使用百分比变化，但无K线内部位置 True Move A/D 将三者结合为单一原则性复合指标 背离是主要信号。当 True Move A/D 上升而价格横盘或下跌时，真实的买方压力正在积聚。当该线走平而价格创出新高时，信念正在图表确认之前消退。 与
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Directional Impulse
Ebuka Francis Obiakor
指标
Directional Impulse 一个公式。每根K线。瞬间可读。 大多数指标告诉你价格在哪里或移动速度有多快。Directional Impulse 告诉你的是另一回事：这根K线谁赢了，赢了多少。 基于原创公式 — X = (2C − H − L) × (H − L) 与 X = (C − O) × (H − L) — 它将方向性偏差乘以K线的完整波幅，而不是像该谱系中所有先前指标那样将其归一化消除。结果是每根K线的有符号能量度量，同时捕捉了信念与波动性。有符号平方根变换将输出缩放到线性价格单位，使K线的完整分布变得可读，而非被一两个异常走势主导。 Combo 版本同时绘制两层： 中点锚定（宽柱）—— 当内部压力转变时最先翻转。最先发现看涨或看跌K线内部正在形成的拉锯。 开盘锚定（窄柱）—— 仅当K线实体反转时才翻转。确认完全接管。 共识模式 —— 将两个锚定叠加为单柱，在一致时放大，在 contested K线时压缩至接近零。 你以前看不到、现在能看到的： 一根带有长上影线的看涨K线显示为看跌 —— 因为卖方在收盘前将价格推回至波幅中点下方 衰减的脉冲柱（同方向、缩小尺寸
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