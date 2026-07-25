True Move AD

True Move A/D™

资金流层面的解读。一条线。三个组合信号。

标准 Chaikin 累积/派发线只使用一个因素 —— 收盘价位于K线波幅内的位置。True Move A/D™ 使用三个因素，并按其实际可靠性加权。

复合公式： K = 0.10 × 价格流 + 0.10 × 中点偏差 + 0.70 × 收盘-收盘方向

将 70% 的权重赋予收盘-收盘动量是经过深思熟虑的。一根K线收盘价相对于开盘价的位置，是跨K线最真实方向性承诺的最一致信号。两个K线内部成分增添细节，而不会淹没主要信号。

所有数据均按前一根K线的加权平均价进行标准化 —— 使该指标跨品种、跨时间框架保持一致，防止大波幅K线仅凭规模就主导结果。

与现有 A/D 指标的区别：

标准 Chaikin A/D 完全忽略收盘-收盘关系

OBV 仅使用方向，无幅度

PVT 使用百分比变化，但无K线内部位置

True Move A/D™ 将三者结合为单一原则性复合指标

背离是主要信号。当 True Move A/D™ 上升而价格横盘或下跌时，真实的买方压力正在积聚。当该线走平而价格创出新高时，信念正在图表确认之前消退。

与 Directional Impulse™ 搭配使用，两个指标提供完整图景：True Move A/D™ 回答谁在赢得战争（累积流），Directional Impulse™ 回答谁赢了每一场个别战斗（逐K线能量）。价格行为的资产负债表与损益表。

成交量模式：None（纯价格）、Raw Tick、Average、Log（推荐）、Log Relative。可配置的 EMA 信号线。

经同行评审并发表。完整方法论见：

📄 ssrn.com/abstract=7050140

DOI: 10.2139/ssrn.7050140 | 作者：Ebuka Obiakor

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