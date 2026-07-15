Pivot Confluence Zones MT5

Pivot Confluence Zones

是一款

适用

于 MT4 和 MT5 的技术分析指标，

旨在

通过将

枢轴点

、

斐波那契回撤

、

ATR

和

ADR

整合到一个交易工作区中，

识别

回撤区域

、

反转区域

以及

支撑位和阻力位

。该指标并非依赖单一技术工具，而是搜索

多个交易水平重叠的

汇合区域

，帮助交易者评估可能吸引更多市场关注的区域。为了增强价格分析，该指标还包含

多达 45 种 K 线形态

、

移动平均线趋势过滤器

、交互式绘图工具和可配置的触及价位警报。Pivot Confluence Zones 专为

外汇交易者

、

黄金 (XAUUSD) 交易者

、

指数交易

者

、

加密货币

交易者

、

短线

交易

者

、

日内交易者

、

波段交易者

、

价格行为交易者

和

趋势交易者

而设计，在一个集成的仪表板中提供了一种结构化的方法，用于分析市场结构、规划入场和出场点以及管理重要的交易水平。

核心功能



枢轴汇合区指标将多种常用的技术分析方法整合到一个指标中，简化了图表分析和日常交易准备。该指标无需手动绘制和管理多个工具，即可自动计算重要的枢轴点、斐波那契回撤和扩展位、 ATR价格水平以及ADR水平，并将它们同时显示在图表上，方便交易者快速识别多个独立计算结果一致的区域。这些重叠区域构成汇合区，许多交易者将其作为研究回撤、回调、支撑位、阻力位以及潜在反转行为的参考点。

自动斐波那契工具可识别摆动高点和低点，并绘制可自定义的斐波那契回撤位和扩展位。高点和低点锚点可在摆动点之间自由移动，必要时可自动跟随新的市场极值，手动调整后则保持不变，从而在保持分析一致性的同时，为交易者提供灵活性。保存的斐波那契位可保留在图表上，以便进行历史对比，从而更轻松地回顾之前的市场反应。

交互式枢轴点工具允许交易者切换不同的枢轴点计算周期，回顾之前的交易时段，并将当前和历史枢轴点水平与价格走势直接进行比较。每个枢轴点水平都可以显示当前价格和剩余点数距离，帮助交易者无需额外计算即可监控市场与重要交易水平的接近程度。

ATR 和 ADR 计算通过基于历史波动率预测预期价格波动范围，为市场分析增添了另一层维度。这些动态水平是对枢轴点和斐波那契分析的补充，有助于交易者了解价格相对于其日均波动范围或真实波动范围的当前位置。

为了进一步提升图表分析能力，该指标可自动检测多达 45 种单根、双根和三根 K 线形态。这些形态经过移动平均线趋势过滤器的过滤，使交易者能够在更广泛的市场趋势中而非孤立地观察反转和延续形态。这种价格行为分析与趋势分析相结合的方式，在评估汇合区域和市场结构时提供了更丰富的背景信息。

内置的绘图工具仪表盘将所有分析工具整合在一个界面中。交易者无需在多个输入设置中切换，即可通过仪表盘按钮快速启用或禁用斐波那契数列、枢轴点、ATR、ADR、趋势通道和K线形态检测。绘图工具还包含保存、删除和重置控件，方便用户将重要指标保留以供日后参考，或一键将其移除。仪表盘支持多种视觉主题、仪表盘缩放和自定义颜色，使工作区能够适应不同的显示器和交易偏好。

该指标还包含一个可配置的警报系统，用于监控枢轴点、斐波那契数列、ATR 和 ADR 水平。当价格触及选定的交易区域时，交易者可以接收弹出式警报、移动推送通知、电子邮件警报以及可选的声音通知。警报重置周期和保证金设置均可自定义，以适应不同的市场和交易风格，帮助交易者无需持续监控图表即可掌握市场动态。

主要特点



自动枢轴点分析： 使用可配置的计算周期，自动计算并显示 枢轴点 、 支撑位 和 阻力 位。对比当前和历史枢轴点水平，更好地了解不断变化的市场结构。

使用可配置的计算周期，自动计算并显示 、 和 位。对比当前和历史枢轴点水平，更好地了解不断变化的市场结构。 枢轴点汇合区： 突出显示 枢轴点 、 斐波那契水平线 、 ATR 和 ADR 重叠的区域。这些汇合区有助于交易者利用多种技术分析方法识别潜在的支撑位、阻力位、回撤位和反应区，而无需依赖单一指标。

突出显示 、 、 和 重叠的区域。这些汇合区有助于交易者利用多种技术分析方法识别潜在的支撑位、阻力位、回撤位和反应区，而无需依赖单一指标。 自动斐波那契回撤和扩展： 根据重要的波段高点和低点自动绘制 斐波那契回撤位 和 斐波那契扩展 位。锚点也可以手动调整，以适应不同的交易策略。

根据重要的波段高点和低点自动绘制 和 位。锚点也可以手动调整，以适应不同的交易策略。 交互式斐波那契工具： 直接在控制面板上移动、保存、删除或重置斐波那契水平线。无需重新绘制整个工具，即可将自动分析结果与手动选择的摆动点进行比较。

直接在控制面板上移动、保存、删除或重置斐波那契水平线。无需重新绘制整个工具，即可将自动分析结果与手动选择的摆动点进行比较。 交互式透视工具： 使用内置的仪表板控件，快速切换透视计算周期，逐步回顾以前的会话，并比较历史透视结构。

使用内置的仪表板控件，快速切换透视计算周期，逐步回顾以前的会话，并比较历史透视结构。 ATR 和 ADR 价格水平： 显示 平均真实波幅 (ATR) 和 平均每日波幅 (ADR) 价格预测，以帮助估计预期市场走势并确定可能的波动边界。

显示 和 价格预测，以帮助估计预期市场走势并确定可能的波动边界。 剩余点距标签： 显示当前市场价格与重要枢轴点、斐波那契点、ATR 和 ADR 水平之间的剩余距离，帮助交易者监控即将到来的价格区域而无需手动计算。

显示当前市场价格与重要枢轴点、斐波那契点、ATR 和 ADR 水平之间的剩余距离，帮助交易者监控即将到来的价格区域而无需手动计算。 汇合区检测： 识别多个技术水平聚集在一起的区域，使交易者能够专注于回调、反转和突破评估等更受关注的交易区域。

识别多个技术水平聚集在一起的区域，使交易者能够专注于回调、反转和突破评估等更受关注的交易区域。 45 种蜡烛图形态检测： 直接在图表上自动检测多达 45 种单根、双根和三根蜡烛图形态 ，包括常见的反转和延续形态。

直接在图表上自动检测多达 ，包括常见的反转和延续形态。 移动平均线趋势过滤器： 根据当前趋势过滤蜡烛图形态，使交易者能够在大盘方向下分析形态，而不是独立评估每一根蜡烛图。

根据当前趋势过滤蜡烛图形态，使交易者能够在大盘方向下分析形态，而不是独立评估每一根蜡烛图。 趋势确认工具： 结合趋势方向、枢轴结构、斐波那契定位和蜡烛图行为，在评估市场状况时提供更多背景信息。

结合趋势方向、枢轴结构、斐波那契定位和蜡烛图行为，在评估市场状况时提供更多背景信息。 价格行为分析： 支持交易者在制定交易计划时结合 价格行为 、 支撑位和阻力位 、 市场结构 和 技术分析 。

支持交易者在制定交易计划时结合 、 、 和 。 绘图工具管理： 内置的 保存 、 删除 和 重置 控件简化了图表管理，使交易者能够保存重要的历史分析或快速为新的交易时段准备图表。

内置的 、 和 控件简化了图表管理，使交易者能够保存重要的历史分析或快速为新的交易时段准备图表。 可自定义的仪表盘：

集成式控制面板允许交易者： 启用或禁用分析模块



控制绘图工具



转换枢轴计算



管理斐波那契工具



显示或隐藏 ATR 和 ADR 水平



控制蜡烛图模式检测



从多个仪表盘主题中进行选择



调整仪表板的比例和位置

可配置警报系统：

支持： 弹出式提醒



移动推送通知



电子邮件提醒



声音警报

可以针对枢轴点位、斐波那契点位、ATR 点位、ADR 点位和其他选定的交易条件单独配置警报。 多市场支持：

适用对象： 外汇



黄金（XAUUSD）



银



股票指数



加密货币



其他CFD仪器



实际交易应用



Pivot Confluence Zones 通过将几种独立的技术分析方法结合到一个工作流程中，支持多种交易风格。

对于价格行为交易者而言，汇合区域可用于研究枢轴点、斐波那契回撤位以及历史支撑位或阻力位重叠的区域。交易者无需对每一次价格波动都做出反应，而是可以先关注多个技术因素汇合的区域，然后再从K线形态或市场结构中寻找进一步的确认信号。

对于趋势交易者而言，移动平均线趋势过滤器有助于评估回调机会是否出现在整体趋势的方向上。当斐波那契回调位与枢轴点和趋势方向一致时，交易者可以将这些区域纳入自身的交易策略中进行研究。

对于突破交易者而言，ATR 和 ADR 指标能够提供有关预期市场区间和波动性的额外信息。当价格接近主要枢轴汇合区域，且在日线区间边界附近交易时，交易者可以评估市场是否显示出延续或疲软的迹象。

对于反转交易者而言，蜡烛图形态检测、买卖双方反应区、枢轴点位和斐波那契汇合点的结合提供了几个独立的参考指标，可以在做出交易决策之前进行比较。

对于短线交易者和日内交易者而言，较低的时间框架可以与自动枢轴点计算和实时仪表盘控制相结合，以便在整个交易时段监控重要的日内价格水平。剩余的点数标签可以帮助交易者在无需额外计算的情况下监控价格与重要技术区域的接近程度。

对于波段交易者来说，可以结合使用更高时间框架的枢轴结构、斐波那契回撤位、ATR预测和蜡烛图确认来研究更广泛的市场结构和可能的延续区域。

内置仪表盘使交易者能够高效地在不同的分析工具之间切换，无需反复打开指标设置或手动重新绘制技术对象。无论交易外汇、黄金（XAUUSD） 、指数还是加密货币市场，交易者都可以使用单一的集成指标构建一致的技术分析工作流程。

非常适合

专为结合多种

方法来研究市场结构并做出明智交易决策的交易者而设计。

该指标适用于：

外汇交易者 正在寻找一种结构化的方法， 将枢轴点 、 斐波那契回撤 、 ATR 、 ADR 和 价格行为 结合到一个图表中。

正在寻找一种结构化的方法， 、 、 、 和 结合到一个图表中。 黄金交易者（XAUUSD） 依靠动态支撑位和阻力位以及波动性分析来研究市场行为。

依靠动态支撑位和阻力位以及波动性分析来研究市场行为。 指数交易员 使用基于汇合点的技术分析方法，分析 US30 、 NAS100 、 GER40 等 CFD 指数等工具。

使用基于汇合点的技术分析方法，分析 、 、 等 CFD 指数等工具。 加密货币交易员 密切关注波动性极大的市场，结合多种技术工具可以帮助他们进行图表分析。

密切关注波动性极大的市场，结合多种技术工具可以帮助他们进行图表分析。 需要自动枢轴点位、ATR预测和较低时间框架蜡烛图确认的 短线交易者 。

。 日内交易者 计划在重要的支撑位、阻力位和回撤位附近进行日内入场和出场。

计划在重要的支撑位、阻力位和回撤位附近进行日内入场和出场。 波段交易者 利用枢轴点、斐波那契水平和趋势确认来研究更高时间框架的市场结构。

利用枢轴点、斐波那契水平和趋势确认来研究更高时间框架的市场结构。 价格行为交易者 将K线形态与技术水平相结合，以识别高关注度的市场区域。

将K线形态与技术水平相结合，以识别高关注度的市场区域。 趋势交易者 使用移动平均线滤波结合回撤分析来评估当前趋势中的回调。

使用移动平均线滤波结合回撤分析来评估当前趋势中的回调。 支撑位和阻力位交易者 更喜欢客观的技术水平，而不是手动绘制图表区域。

更喜欢客观的技术水平，而不是手动绘制图表区域。 手动技术分析师 正在寻找具有交互式绘图工具和仪表板控件的完整图表分析环境。

正在寻找具有交互式绘图工具和仪表板控件的完整图表分析环境。 系统性交易者倾向于在做出交易决策之前，使用多个独立的技术因素进行结构化分析。

最佳配置



枢轴汇合区可以根据不同的市场、时间框架和交易风格进行定制。

对于超短线交易，可以将M1 、 M5和M15等较低时间框架与自动枢轴点计算、ATR 水平和蜡烛图模式检测相结合，以监控短期市场走势。

对于日内交易而言， M15 、 M30和H1等时间周期组合能够平衡日内价格波动和整体市场结构。枢轴点、斐波那契回撤位和平均每日价格走势预测可以帮助制定每日交易计划。

对于波段交易， H1 、 H4和D1图表可以让交易者专注于更大的市场趋势，同时使用斐波那契水平、枢轴结构和蜡烛图确认来评估潜在的延续或反转区域。

该指标在多个金融市场均有效，包括：

外汇货币对

黄金（XAUUSD）

银

加密货币

股票指数

其他CFD仪器

集成式仪表盘允许交易者通过选择哪些分析工具保持可见来自定义工作区。

可定制选项包括：

枢轴计算设置

斐波那契水平配置

ATR 和 ADR 显示选项

烛台形态选择

移动平均滤波器设置

警报条件

仪表盘主题

仪表盘缩放

仪表盘位置

绘图工具控件

颜色定制

保存、删除和重置功能可以轻松保存重要的历史分析，或者无需手动删除绘图对象即可为新的交易时段准备图表。

弹出式警报、移动通知、电子邮件警报和可选的声音警报可以独立配置，以便交易者只收到与其交易工作流程相匹配的市场状况通知。



最后说明



枢轴汇合区指标是一款技术分析指标，它将枢轴点、斐波那契回撤、平均真实波幅（ATR） 、平均阻力位（ADR） 、 K线形态识别、趋势确认和交互式图表工具整合到一个交易工作空间中。该指标并非依赖单一技术方法，而是帮助交易者研究多个独立计算结果相吻合的区域，从而提供更系统化的市场分析方法。

集成的仪表盘、自动绘图工具和可自定义的提醒功能旨在减少图表制作时间，同时确保重要技术信息的便捷获取。无论交易者关注的是价格行为、趋势跟踪、回调交易、突破分析还是支撑阻力位，该指标都能提供一个结构化的框架，以适应不同的交易风格和市场环境。

枢轴汇合区并不能预测未来的价格走势，也不能保证交易结果。与其他技术分析工具一样，它应该与适当的风险管理、稳健的交易策略和独立的市场分析结合使用。

为了获得最佳效果，我们建议交易者在将不同的枢轴点计算方法、斐波那契设置、ATR 和 ADR 配置、K线形态过滤器以及警报选项应用于真实交易之前，先在模拟账户上进行测试。这有助于找到最符合个人交易目标、偏好市场和个人交易风格的配置。