Color Trend Master MT5

产品简介

Color Trend Master 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的多层 WMA 平滑趋势线主图指标。它基于经典的 MavilimW 算法，通过 6 层斐波那契周期的加权移动平均嵌套计算，构建出极度平滑且反应灵敏的趋势跟踪系统。该指标能够精准识别趋势拐点，并通过颜色变化、买卖信号与强势标记，帮助交易者在复杂行情中清晰把握趋势方向与动能强度，提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。

核心功能

6 层 WMA 平滑趋势线与 K 线染色 系统采用 3、5、8、13、21、34 这 6 个斐波那契周期，对收盘价进行层层嵌套的加权移动平均计算，最终生成一条极度平滑的 MAVW 趋势线。该趋势线会根据方向自动变色： 上升趋势显示为蓝色 ， 下降趋势显示为红色 ， 横盘整理显示为黄色 ，让趋势状态一目了然。图表右侧会实时显示当前的 Rising Trend (上升趋势) 或 Falling Trend (下降趋势) 状态及 MAVW 数值。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让多空动能转换通过颜色变化更加直观。

强势标记 当趋势线方向向上且价格收盘价位于趋势线上方时，会在趋势线下方绘制绿色圆点，代表多头强势控盘；当趋势线方向向下且价格收盘价位于趋势线下方时，会在趋势线上方绘制浅红色圆点，代表空头强势控盘。这是顺势持仓的强力确认信号。

做多信号

Long (做多) ：当 MAVW 趋势线从前一根 K 线的下降或走平状态转为上升时触发（即出现向上拐点）。这代表市场动能由空转多，趋势开始反转向上，是经典的右侧建仓或加仓信号。

做空信号

Short (做空) ：当 MAVW 趋势线从前一根 K 线的上升或走平状态转为下降时触发（即出现向下拐点）。这代表市场动能由多转空，趋势开始反转向下，是经典的右侧做空或离场信号。

实战应用

在明确的上升趋势中（趋势线显示蓝色），重点关注 Long 信号后的回调买入机会。当趋势线下方出现连续的绿色强势圆点时，代表多头控盘稳固，是持仓或加仓的强力确认。

在下降趋势中（趋势线显示红色），当出现 Short 信号时，代表趋势可能加速下跌，是明确的做空或减仓时机。若趋势线上方出现连续的浅红色强势圆点，代表空头控盘稳固，应坚决持有空单。

当趋势线显示黄色（横盘）时，代表市场处于无方向状态，建议观望等待蓝色或红色趋势线出现后再进行操作。

参数说明

核心算法参数： Text Gap (ATR) 默认 0.35，基于 ATR 动态计算文字与 K 线的间距，确保不同周期下排版美观； Max Lookback Bars 默认 2000，控制历史信号标注的最大回溯范围。本指标的 6 层 WMA 周期（3/5/8/13/21/34）为经典斐波那契序列，已固化在算法中，无需额外设置。

提醒设置： Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假信号。 Popup 和 Sound 默认开启， Push 和 Email 默认关闭。

单信号提醒开关：系统允许您针对 Long 和 Short 这 2 种信号，分别独立开启或关闭提醒功能，满足个性化交易需求。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 M15 及以上周期使用以获得更稳定的信号。多层 WMA 平滑算法在 H1 及以上周期表现尤为出色，适合波段交易者使用。

建议将本指标与支撑阻力线或成交量指标结合使用。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格设置止损并控制仓位风险。

总结