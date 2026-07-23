Liquidity Pool Hunter MT5

产品简介

Liquidity Pool Hunter 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的流动性池主图指标。它基于机构订单流理论，通过统计近期高低点构建流动性聚集区域，精准识别市场中的扫荡、假突破与真突破行为。该指标帮助交易者站在机构视角，识别主力资金的猎杀流动性行为，从而在假突破后的反转行情中捕捉高概率的买卖时机，并提供完善的多通道信号提醒。

核心功能

流动性池区域与高流动性提示 系统通过统计指定周期内的最高价、最低价以及 K 线实体的最高和最低点，构建出 空头流动性池（红色边界线） 和 多头流动性池（绿色边界线） 。这些区域代表了市场中止损单和挂单密集聚集的价格带。当价格在近期频繁触及某一区域时（10 根 K 线内触及 3 次及以上），图表右侧会显示 High Liq Zone (高流动性区) 或 Low Liq Zone (低流动性区) 提示，代表该方向存在大量待猎杀的流动性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让流动性扫荡行为通过颜色变化更加直观。

做多信号

Bull Sweep (多头扫荡) ：当价格向下刺穿多头流动性池下边界，但收盘价收回池内时触发。这代表主力资金向下猎杀止损后迅速反转，是经典的机构建仓信号，适合右侧做多。

Fake Break Dn (向下假突破) ：当价格创新低（触及近期最低点）但收出阳线时触发。这代表空头陷阱已经形成，价格大概率反弹，是潜在的做多机会。

Strong Buy (强多信号) ：当向下假突破发生，且 K 线实体大于近期平均实体时触发。这是假突破信号的加强版，代表反转动能强劲，是高胜率的建仓信号。

Break Up (突破空头池) ：当价格收盘价向上突破空头流动性池上边界时触发。这代表多头力量强势，已经猎杀完上方空头流动性并开启新一轮上涨，是顺势追多的信号。

做空信号

Bear Sweep (空头扫荡) ：当价格向上刺穿空头流动性池上边界，但收盘价收回池内时触发。这代表主力资金向上猎杀止损后迅速反转，是经典的机构出货信号，适合右侧做空。

Fake Break Up (向上假突破) ：当价格创新高（触及近期最高点）但收出阴线时触发。这代表多头陷阱已经形成，价格大概率回落，是潜在的做空机会。

Strong Sell (强空信号) ：当向上假突破发生，且 K 线实体大于近期平均实体时触发。这是假突破信号的加强版，代表反转动能强劲，是高胜率的做空信号。

Break Dn (跌破多头池) ：当价格收盘价向下跌破多头流动性池下边界时触发。这代表空头力量强势，已经猎杀完下方多头流动性并开启新一轮下跌，是顺势追空的信号。

实战应用

在震荡或反转行情中，重点关注 Sweep (扫荡) 和 Fake Break (假突破) 信号。当价格触及 High Liq Zone 并出现 Bear Sweep 或 Strong Sell 时，代表上方流动性已被猎杀，是极佳的做空时机。反之，当价格触及 Low Liq Zone 并出现 Bull Sweep 或 Strong Buy 时，是极佳的做多时机。

在趋势行情中，重点关注 Break Up/Dn (突破/跌破) 信号。当价格强势突破空头池或跌破多头池时，代表新一轮趋势已经确认，可顺势加仓。

参数说明

核心算法参数： Lookback Period 默认 20，控制流动性池边界的统计周期，数值越大区域越稳定但反应越慢； Text Gap (ATR) 默认 0.35，基于 ATR 动态计算文字与 K 线的间距； Max Lookback Bars 默认 2000，控制历史信号标注的最大回溯范围。

提醒设置： Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假信号。 Popup 和 Sound 默认开启， Push 和 Email 默认关闭。

单信号提醒开关：系统允许您针对 Bear Sweep 、 Bull Sweep 、 Fake Break Up 、 Fake Break Down 、 Strong Sell 、 Strong Buy 、 Break Up 、 Break Down 这 8 种信号，分别独立开启或关闭提醒功能，满足个性化交易需求。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 M15 及以上周期使用以获得更稳定的信号。流动性池理论在 H1 及以上周期表现尤为出色，适合波段交易者和日内交易者使用。

建议将本指标与支撑阻力线或订单块指标结合使用。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格设置止损并控制仓位风险。

总结