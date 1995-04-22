R-Aurum 是一款用于 XAUUSD（黄金）M15 周期的自动交易系统。它只开立买入仓位，并在一天中三个可配置的时间窗口内运行。

工作原理

系统在每根 M15 K线开盘时评估入场条件。只有当多个条件同时满足时才会下单：价格位于其 24 小时区间的上部，6 小时动量为正且超过波动率阈值，价格位于趋势过滤器之上，上一根 K线出现回撤，并且价格与历史高点保持一定距离。

一个周期开启后，系统将其作为一个组合进行管理。如果价格下跌，系统会按固定间距追加相同手数的订单，从而降低平均入场价格。同一周期内所有订单的手数完全相同。系统不使用马丁格尔，也不使用手数倍增。当价格达到加权平均价格之上的目标位时，组合被平仓。若组合中只有一个订单，且入场条件不再成立，该订单也可能提前平仓。

三个时间窗口可以独立启用，每个窗口拥有各自的风险等级。这样可以在主窗口使用较高的仓位配置，在次要窗口使用较轻的配置。

测试信息

该策略在 Strategy Tester 中使用 100% 真实 Tick 数据，在 XAUUSD M15 上进行了测试，测试期间为 2023 年 1 月至 2026 年 7 月。测试结果取决于所选风险等级、经纪商、点差以及入金规模。这些是基于历史数据的回测结果，并非真实交易结果，不代表未来表现。

使用要求

品种：XAUUSD。周期：M15。账户类型：对冲账户。杠杆：1:200 或更高。建议最低入金：在默认风险等级下为 1000 美元。建议使用 VPS 以保证连续运行。进行回测时，请在同一家经纪商服务器上使用真实 Tick 数据，以获得一致的结果。

参数：常规

Pause 暂停开立新仓，无需从图表移除机器人。 Magic number 设置订单的唯一标识。 Trade comment 设置订单备注。 Show logo on chart 显示或隐藏图表上的标识。

参数：资金管理

Risk level - window A 设置主窗口的仓位规模，可选 Risk 1 至 Risk 5，或固定手数。 Risk level - windows B and C 设置次要窗口的仓位规模。 Fixed lot size 仅在固定手数模式下使用。 Enable window B 与 Enable window C 用于启用或停用次要窗口。

参数：执行

Max spread 限制开仓时可接受的点差。数值为 0 时关闭该检查。 Max slippage 设置可接受的最大滑点。 Time adjustment 用于将内部时钟与经纪商服务器对齐。若服务器为夏令时 GMT+3，保持 0。否则数值为 3 减去经纪商夏令时的 GMT 偏移。对于 GMT+2 的经纪商，填写 1。

参数：设置

Timeframe 设置信号评估周期。参数 P1 至 P7 控制入场条件：入场区间校准、动量分析深度、触发灵敏度、K线确认、方向过滤器周期及其开关、与历史高点的距离，以及计算该距离所用的历史深度。默认值即为推荐值。

参数：节奏

Delay A 设置两个周期之间的最小间隔。 Delay B 设置亏损周期之后的间隔。 Delay B applies to window A only 将该间隔限定于主窗口。

参数：订单

Distance between orders 设置同一周期内订单之间的间距。 Max simultaneous orders 限制每个周期的订单数量。 Target 设置组合的止盈目标。 Parameter X 及其开关和最大周期规模，用于控制提前离场模块。

参数：日历

Skip 1st Friday of the month 在每月第一个周五停止开立新周期。 Friday evening stop 与 Friday stop hour 从周五指定时间起停止开立新周期。 Monday to Friday 按天启用或停用交易。

风险提示

本系统在回撤中进行加仓，并在价格不利波动期间持有仓位。浮动亏损是其正常运行的一部分。请遵守推荐的风险等级与入金规模。杠杆产品交易存在重大亏损风险。