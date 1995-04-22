DYJ Ode Spectra EA
- 专家
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Daying Cao
- 版本: 1.8
- 更新: 31 七月 2026
- 激活: 5
系统概述
DYJ ODE Spectra EA基于精密的数学建模框架构建，旨在实时分析价格的加速度与运行速度。通过将常微分方程（ODE）应用于市场价格数据，系统能够生成连续的运动轨迹预测，并将其瞬间绘制在极速响应的视觉看板（Dashboard）上。这彻底消除了传统技术指标的滞后性，为交易员提供了一个清晰、多维度的实时市场动量全景图。
核心功能
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微分轨迹计算 ：持续映射市场运行速度，在传统指标做出反应之前，提前预测动态的市场转折点。
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零延迟画布渲染：直接在图表上呈现先进的视觉看板，展示实时的数学预测曲线与动态网格。
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多维度光谱分析：同步追踪并融合价格行为、成交量与波动率，精准识别高概率的交易区域。
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交互式视觉控制：支持直接在图表上进行无缝的点击调节，提供高度个性化且直观的交易设置。
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自适应安全协议：包含实时风险评估和滑点保护，在各种极端的市场条件下切实保护您的交易资金安全。
参数对照表
|参数名称
|功能说明
|默认值
|InpLanguage
|选择系统提示信息与图形界面的首选语言。
|LANGUAGE_ENGLISH
|Inertia
|基于真实波幅（ATR）动态调整价格轨迹的变化阻力。
|1.0
|Damping
|控制常微分方程曲线的振荡衰减，用于稳定轨迹预测。
|0.5
|Spring
|决定视觉曲线向核心价格水平回归的拉力强度。
|0.1
|Scale
|用于微分方程计算结果高精度映射的数值放大倍数。
|1000000.0
|InpIsDisplayCanvas
|开启后隐藏图表上的 Canvas 界面，使系统以纯后台模式运行。
|false
|InpIsUseNewBars
|启用后将计算和交易决策严格限制在新K线开盘瞬间。
|true
|InpMagic
|系统用于识别和管理自身持仓的唯一识别码。
|987654321
|InpMaxTrades
|限制同一时间允许存在的最大活动持仓数量。
|1
|InpLotSize
|执行交易订单时的初始交易量大小。
|0.01
|InpIsUseAlert
|在 MetaTrader 终端内直接启用视觉弹窗和声音警报。
|true
|InpIsMobilePush
|将实时交易和系统更新直接发送至手机版 MT5 应用。
|false
|InpIsSendEmail
|将即时的交易摘要和系统警报日志发送至您的绑定邮箱。
|false