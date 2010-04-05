MetaTrader 5 专业交易管理工具

VIRGO ATR RR MANAGER PRO V1

VIRGO ATR RR MANAGER PRO V1 是一款专为 MetaTrader 5 开发的专业 Trade Manager（交易管理器） 和 Position Manager（持仓管理工具）。

它专为手动交易者设计，可自动管理已经打开的交易，包括风险控制、止损保护、移动止损、部分平仓以及智能仓位管理，让交易更加稳定、高效和专业。

VIRGO 不会自动开仓，也不会提供买卖信号。

它仅负责专业管理您已经手动建立的仓位。

适用于：

Forex

Gold (XAUUSD)

Silver (XAGUSD)

Indices

Stocks

CFDs

Cryptocurrency

为什么选择 VIRGO ATR RR MANAGER PRO？

优秀的交易不仅仅依赖于入场时机。

真正决定长期盈利能力的是如何管理已经建立的仓位。

很多交易者因为：

止损设置不合理

提前平仓

情绪化交易

缺乏风险控制

不进行部分止盈

最终失去了本可以盈利的交易。

VIRGO 将整个交易管理过程自动化，使您的交易更加稳定、纪律化和专业。

主要功能





多资产管理

VIRGO ATR RR MANAGER PRO 只需在一个图表上运行，即可同时自动管理多个交易品种的持仓。

即使仅安装在一个图表中，VIRGO 也能够自动检测并管理其他受支持图表和交易品种上的持仓，自动应用 ATR 止损、保本（Break Even）、分批止盈、智能移动止损（Smart Trailing Stop）以及所有已配置的保护功能。

此外，当操作范围设置为 All Positions 时，面板按钮可以同时控制所有受管理的持仓，实现集中、高效的仓位管理。

ATR 智能止损

根据当前市场波动率（ATR）自动计算合理的 Stop Loss。

相比固定点数止损，ATR 动态止损能够更好地适应不同市场环境，有效减少因市场噪音导致的止损。

自动服务器止损

交易建立后，系统立即向经纪商服务器提交真实 Stop Loss。

即使电脑关闭、网络中断或 MT5 重启，您的仓位依然受到保护。

Emergency Take Profit

自动创建服务器端 Take Profit 作为额外安全保护。

即使发生意外情况，也能有效保护您的盈利目标。

智能分批止盈

支持多个 Partial Close（部分平仓）目标。

每一级都可以独立设置：

平仓比例

Risk / Reward

执行条件

既能锁定利润，又能保留部分仓位跟随趋势继续获利。

Automatic Break Even

达到设定盈利后，自动将 Stop Loss 移动至开仓价格。

让盈利交易快速进入零风险状态。

ATR Adaptive Trailing Stop

采用 ATR 动态 Trailing Stop，而不是固定点数。

能够根据市场波动自动调整止损距离，更适合趋势行情。

Emergency Smart TP

即使进入 Trailing Stop 阶段，系统仍持续监控市场，并智能保护已经获得的利润。

全天候自动监控

持续监控：

Stop Loss

Take Profit

Break Even

Partial Close

Trailing Stop

仓位状态

盈亏情况

所有管理均自动完成，无需人工干预。

自动恢复管理

如果 MT5 重启或网络中断，

VIRGO 会自动识别已经存在的仓位并恢复全部管理功能。

无需重新设置。

专业控制面板

实时显示：

当前仓位

盈亏情况

持仓手数

Stop Loss 距离

Take Profit 距离

Risk / Reward

ATR

管理状态

界面简洁、专业，便于快速查看交易信息。

Forex

Gold (XAUUSD)

Silver (XAGUSD)

Indices

Stocks

CFDs

Cryptocurrency

支持市场

支持：

✔ 所有交易品种

✔ 所有时间周期

✔ Hedging 账户

✔ Netting 账户

产品优势

✔ Professional Trade Manager

✔ Smart Risk Management

✔ ATR Stop Loss

✔ Automatic Break Even

✔ Adaptive Trailing Stop

✔ Partial Close

✔ Emergency Take Profit

✔ Server Side Protection

✔ Automatic Recovery

✔ Real-Time Monitoring

✔ Easy Configuration

✔ Compatible with Any Manual Trading Strategy

适合哪些交易者？

适用于：

Scalper

Day Trader

Swing Trader

Position Trader

Professional Trader

Manual Trader

无论采用何种交易策略，

VIRGO 都能帮助您更加专业地管理交易。

本产品不会执行以下操作

❌ 不自动开仓

❌ 不生成 Buy / Sell 信号

❌ 不替代您的交易策略

VIRGO 的唯一目标是：

帮助您专业管理已经建立的仓位。

专业风险管理

真正优秀的交易者不仅关注入场，

更关注：

风险控制

盈利保护

资金管理

交易纪律

VIRGO 自动执行这些工作，

帮助您减少人为错误，提高长期交易稳定性。

产品亮点

• Professional Trade Manager

• Advanced Position Manager

• Smart Risk Management

• ATR Stop Loss

• Automatic Break Even

• ATR Adaptive Trailing Stop

• Multi-Level Partial Close

• Emergency Take Profit

• Server Side Protection

• Automatic Position Recovery

• Professional Dashboard

• MetaTrader 5 Utility

SEO Keywords

Trade Manager • Position Manager • Manual Trading • Risk Management • Money Management • ATR Stop Loss • Break Even • Trailing Stop • Partial Close • Forex • MetaTrader 5 • MT5 • Trading Utility • Gold Trading • XAUUSD • XAGUSD • Professional Trading Tool

让您的交易管理更加专业

VIRGO ATR RR MANAGER PRO V1 可帮助您自动执行专业级交易管理，保护资金，降低人为操作失误，提高交易纪律。

保持您的交易策略不变，

让 VIRGO 帮助您像专业交易员一样管理每一笔交易。