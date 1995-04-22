DYJ BetaLogicDynamicsEA

DYJ ArtOfForexsWar Daying Cao 专家

这是一个多货币和多策略EA。该EA是在交易中创建一个或多个轮询交易的策略。 在轮询模式中，这些策略能应对各种复杂的市场环境，在交易中含有逆向策略。在趋势跟踪模式下，通过附加的主要趋势过滤器， DYJ's ArtOfForexWar 还可以在亏损趋势期间进行回撤交易。通常是在3单或3次平仓以内获利概率大于95%。 DYJ's ArtOfForexWar的新闻交易是基于多个趋势波策略的。您只需要从EA属性进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。 DYJ's ArtOfForexWar默认是任何时间都能交易。3段工作时间参数是日内范围的。 例如，如果要设置从19:00 PM到05:00 AM的工作时间，则必须定义两个不同的时间间隔，例如19:00至23:59和00:00至05:00。 例如设置新闻时间是19:59 到 20:05，入场周期选择MinTimeFrame=M1至MaxTimeFrame=H1. 这个专家使用了资金管理，传统的止损、止盈、追踪止损。每次交易限定的订单数量，这确保交易的最大安全。 特点 同时监视所有交易品种。 EA默认监控35个主流货币对，但用户可以选