DYJ BetaLogicDynamicsEA

概述

DYJ BetaLogicDynamicsEA：基于贝塔分布的统计学均值回归交易系统。

通过 DYJ BetaLogicDynamicsEA 开启数据驱动的自动化交易。该 EA 利用贝塔分布（Beta Distribution）概率密度函数，对 MACD 市场强度进行动态建模。它能够精准识别市场统计学极端状态，自动捕捉均值回归的交易机会。内置实时可视化仪表盘并支持中英双语界面，将深奥的统计学概率转化为直观、可执行的交易信号。

核心参数说明

参数 类型 说明
LanguageSetting 枚举 界面语言选择（中文 LANG_CN / 英文 LANG_EN ）。
InpMagic 整型 EA 的幻数（Magic Number），用于识别管理订单。
InpMaxTrades 整型 每个方向允许的最大持仓数量。
InpLotSize 双精度 开仓手数大小。
InpIsDisplayCancvs 布尔值 是否在图表上开启实时统计分布监控面板。
InpIsReverseMode 布尔值 切换均值回归或顺势逻辑开关。
InpIsAlert 布尔值 是否开启声音提醒与弹窗警报。
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更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
DYJ GlobalForexTradeWarMAPools
Daying Cao
专家
DYJ GlobalForexTradeWarMAPools   is based on  indicator  MA . It can be used for any currency pair and timeframe. The Indicator is based on the following idea: crossing of two Moving Average lines (Fast and slow ) is used as a signal for opening and closing a position together. Go Long when Fast MA (MA1) crosses above Slow MA (MA2). Go Short when Fast MA (MA1) crosses below Slow MA (MA2). The EA uses dynamic allocation MA period. The MA1 and MA2 period is the Fibonacci sequence, such as InpMAArr
DYJ WilliamsPercentRange SignalSource
Daying Cao
指标
DYJ WPR - SignalSource 是基于  WPR  指标的EA . 它仅仅使用一个货币对某个周期图表运行EA，就能监控全部货币对信号开仓关仓。 WPR 推荐 指标值介于80％和100％之间，表明市场超卖。 指标值介于0到20％之间，表示市场超买。 该指标的入场信号，则是趋势转折点。 该指标使用模拟交易技术，   指标为你提供评价开盘信号和收盘信号整体盈利。   你用哪种评估模式交易都很方便。   当你选择最大利润模型评估模型时， 建议您使用跟踪止损功能。 这样可以最大程度的跟踪趋势利润。   当您选择反向信号关闭评估模式时， 建议你耐心等待反信号出现，然后关闭仓位。 这个可以一直等趋势真正结束并盈利。 如果您需要自动化跟随指标开仓关仓，请下载实用工具软件 DYJ Follow Me Input parameters  [Indicator] InpWPRPeriod    = 14 -- period for WPR    InpShowArrows      = true InpAlertsOn        = true ArrowUpClr       
QuickClose
Daying Cao
实用工具
QuickClose   一键快速管理订单 QuickClose   让您一键即可立即关闭所有订单，操作速度极快。您可以选择关闭特定货币对的订单，或一次性关闭所有订单，使交易管理更快速、更高效。 该   EA（智能交易程序）   能够快速关闭所选货币对或所有交易的买入和卖出订单。SymbolButton 专为关闭订单设计，支持手动和自动预设利润平仓功能。 主要功能包括： 总利润追踪：   自动锁定   70% 的目标利润，同时新的目标利润将成倍提高。 自动删除挂单：   可选择删除所有挂单，或仅删除某个货币对的挂单。 手动开仓按钮：   轻松手动开设多头或空头订单。 利润显示 & 独立平仓按钮：   分别显示多头和空头的总利润，并可通过独立按钮分别平仓。 参数设置 PROFIT   – 当某个货币对的总利润达到设定值时，仅关闭该货币对的所有订单。 TOTALPROFIT   – 当所有货币对的总利润达到设定值时，关闭所有订单。 InpTrailingPercentage   – 自动锁定 70% 的目标利润。 ISEQUITY   – YES_EQ ：当净值低于设定的 EQUITY
SoarSignal
Daying Cao
指标
专业交易者都知道，在市场价格趋势转变时是进场交易的最佳时机，趋势转变时K线状态变化最明显，SoarSignal使用随机指标可以识别这些变化，确认趋势已衰竭，它是最接近K线状态变化的指标。SoarSignal的3条线均在 0 到 100 的区间内移动。值高于 80 视为处于超买区，表明价格可能发生反转。值低于 20 视为超卖，也表明价格可能发生反转。如果 %K 线由下往上穿越 %D 线，如果 %J 线由下往上穿越 %K与%D 线，可解读为买入信号。如果 %K 线由上往下穿越 %D 线，如果 %J线由下往上穿越 %K与%D 线，可解读为卖出信号。此类交叉可频繁发生。为获取更可靠的信号，您可以等待交叉与到达超买/超卖位同时发生。当有更可靠的买卖信号时提示交易者。 输入参数 nPeriod:20-Indicator Period.KDJ指标周期，通常不需要改变。 zoneSELL:80-值高于 80 视为处于超买区，表明价格可能发生反转。 zoneBUY:20-值低于 20 视为超卖，也表明价格可能发生反转。 InpBuyColor:LighSeaGreen-多头箭头颜色。 InpSellC
StrongCurrency
Daying Cao
5 (1)
指标
StrongCurrency是基于各种技术指标，移动平均线和枢轴的完整交易系统。这些元素中的每一个都可以通过定义的规则和系数进行评估（取决于指标），为StrongCurrency提供了无限优化的方案。StrongCurrency通过评估数据创建一个趋势强度和入场信号列表显示，它显示所有货币对的数据。根据每个货币对趋势强弱获得入场信号。列表数据包括Symbol，BuyPercent，SellPercent，LastBuySignal，LastSellSignal。其中LastBuySignal和LastSellSignal内容显示入场价格，时间，货币对趋势百分比。趋势强度大于70%时，认为是强货币对；该工具适用于外汇市场，指数，金属的数据。 该工具仅在一个图表任意周期上运行，它对于多货币交易者非常有吸引力的，其简化的信息（LastBuySignal和LastSellSignal）可以提供出色的输入信号。帮助您快速，识别强弱货币对。请参见截图。 关于MT4回测多货币的限制在评论里有说明。 输入参数 Text Color = White - 常态文本颜色。 Buy Signal color
PowerSignal
Daying Cao
5 (1)
指标
这个PowerSignal是基于ATR技术指标的完整交易系统。该指标将分析并记录每个POWERTREND从M5-MN中每个周期和货币对趋势强度。 PowerSignal通过评估这些数据来创建一个趋势强度和入口点信号列表显示。如果趋势强度百分比达到100，则一个警告会弹出来指示这种情况。当趋势百分比达大于等于75%时认为是强货币，另外LastEntry字段提示选择一个周期入场、显示了多个入场周期，入场价格，时间.通常根据实际情况选择一个中高周期入场比较好。 输入参数 Periods = 14-indicators Periods. Text Color = While - 常态文本颜色。 Buy Signal color = LawnGreen - 多头信号颜色。 Sell signal color = OrangeRed - 空头信号颜色。 Alert_ON = false-禁止报警.true-激活报警:支持报警提示、邮件、手机推送. Alert_Min_Interval = 15 Entry_Percent = PERCENT_100 - PERCENT_100表示产生多空信号的趋
DYJ TwoMACrossAlarm
Daying Cao
指标
这个指标显示2条移动平均线间的交叉，一个快速和慢速移动平均线。当快速MA1向上穿越慢速MA2时弹出报警。当快速MA1向下穿越慢速MA2时弹出报警。 输入参数 快速MA设置 Period = 5 -快速MA周期 Mode = SMA - type of Moving Average (SMA, EMA, SMMA, LWMA). Price = Close - type of price (Close,Open, Low, High, Median, Typical, Weighted). 慢速MA设置 Period:10 - 慢速MA周期 Mode = SMA - type of Moving Average (SMA, EMA, SMMA, LWMA). Price = Close - type of price (Close,Open, Low, High, Median, Typical, Weighted). 其他 NewBarCheckOnly = true/false - true:Check only new Bar DistanceBetweenMA = 0 - 2个
DYJ TwoMATrendFollowing
Daying Cao
专家
这个EA是基于经典的趋势跟踪系统监测入场信号的。它是基于ATR和CCI指标与移动平均线指标 DYJ TwoMACrossAlarm ，它使用2条移动平均线交叉查找信号，2个平均线分为一个快速和慢速移动平均线，这个EA使用了动态分配移动平均线MA1和MA2的周期，平均线周期使用了斐波那契数列，例如5,8 或 13,21 或 21,34 或......；当快速MA1向上穿越慢速MA2与CCI值向上穿越0线时，建立多单。当快速MA1向下穿越慢速MA2与CCI值向下穿越0线时，建立空单。ATR指标用于自动计算止损。如果有相反信号以及止损，止盈，追踪止损退出. 输入参数 MA Setup IsAutoAllocationMA = true - Dynamic allocation Period Fast MA Setup Period =5 - period of Faster Moving Average (value 5 )，if not automatic allocation period . Mode = EMA - type of Moving Average (SMA, E
DYJ NewsForexFactory
Daying Cao
实用工具
DYJ NewsForexFactory是用于基本市场分析的日历交易工具，同时它也是宏观经济事件指标。 在这里，你可以找到全球最大经济体的金融新闻和指标——从美国、欧盟到澳大利亚和纽西兰和日本和中国，共有9个经济体，涉及60多个货币对。800多个宏观经济指标和事件是从公共来源实时收集的。每个指标都有历史、当前和预测值以及重要性特征。此外，该服务存储图表和表格中列出的大量历史数据。 指示器右侧动态绿色箭头指示最后一个事件的发生，并给出该货币的数据分析结果，Better或者Worse，你能根据结果判断货币对的多与空 指示器左边指示黄色星号表示下一个即将发生的事件 指示器时间序列栏里显示每个时间点的事件对象。 指示器具有电子邮件和推送通知功能。 所有货币对 GBPUSD、EURUSD、USDJPY、USDCHF、USDCAD、GBPJPY、EURJPY、eugbp、EURAUD、EURNZD、EURCAD、EURCHF、CADJPY、CADCHF、AUDUSD、AUDNZD、AUDCAD、AUDJPY、AUDCHF，NZDJPY、NZDUSD、NZDCAD、NZDCHF 参数 Inp
DYJ ThreeMACrossAlarm
Daying Cao
指标
这个指标显示了3条移动平均线之间的交叉，有快速、中速、慢速3条MA线。当快速FastMA向上穿越中速middleMA与中速middleMA向上穿越慢速slowMA，发出多头报警。当快速FastMA向下穿越中速middleMA与中速middleMA向下穿越慢速slowMA，发出空头报警。其中三线交叉包含了三线交叉于一个点的特例；当FastMA(MA1) 向下穿越middleMA(MA2)，发出报警提示关闭多单，当FastMA(MA1) 向上穿越middleMA(MA2)，发出报警提示关闭空单。 输入参数 快速MA设置 MAPeriod1 = 5 - 快速平均线周期. MAMethod1 = EMA - 移动平均线类型(SMA, EMA, SMMA, LWMA). MAPriceType1 = Close - 价格类型 (Close,Open, Low, High, Median, Typical, Weighted). 中速MA设置 MAPeriod2 = 20 - 中速平均线周期. MAMethod2 = EMA - 移动平均线类型 (SMA, EMA, SMMA, LWMA).
DYJ ThreeMACross
Daying Cao
专家
这个 Expert Advisor 是基于3条移动平均线指标，移动平均线交叉基于下列思想:快速、中速、慢速3条移动平均线交叉时，作为开仓和关仓的信号，其中三线交叉包含了三线交叉于一个点的特例。 当FastMA(MA1) 向上穿越middleMA(MA2)与middleMA(MA2)向上穿越slowMA(MA3)时建立多单. 当FastMA(MA1) 向下穿越middleMA(MA2)与middleMA(MA2)向下穿越slowMA(MA3)时建立空单； 当FastMA(MA1) 向下穿越middleMA(MA2)，关闭多单，当FastMA(MA1) 向上穿越middleMA(MA2)，关闭空单。 这个专家使用了资金管理，传统的止损、止盈、追踪止损。每次交易只有一个订单，这确保交易的最大安全。 输入参数: Fast MA settings Period = 5 - period of Faster Moving Average (value 5 ). Mode = EMA - type of Moving Average (SMA, EMA, SMMA, LWMA). Price =
DYJ RiseTrading
Daying Cao
专家
The RiseTrading is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and PowerSignal and MACD and Stochastic indicators. The main advantages of the trend trading strategy used by the Expert Advisor are opening positions only in the direction of a trend, ability for the long-term retention of profitable positions allowing users to achieve good combinations of profit/loss distributions. That can work on a real account at
DYJ StochController
Daying Cao
指标
DYJ Stoch 控制器 是一个全货币对 Stoch 交易系统,它能显示每一个货币对M1到MN周期的 Stoch 值,当某个周期的 Stoch 值达到超卖区和超买区时有颜色提示，你能根据这些信息做出正确的交易 请你制作一个 Stoch 指标模板命名为DYJ Stoch ，保存它 当你用鼠标单击超卖区或者超买区时，自动打开相应货币对   周期的 图表，并加载 Stoch 指标 INPUT InpPairs                      = "GBPUSD,EURUSD,USDJPY,USDCHF,XAUUSD,USDCAD,GBPJPY,EURJPY,EURGBP,EURAUD,EURNZD,EURCAD,CADJPY,AUDUSD,AUDNZD,AUDCAD,AUDJPY,NZDJPY,NZDUSD,NZDCAD,GBPAUD,GBPNZD,GBPCAD,CHFJPY,NZDCHF,AUDCHF,EURCHF";     InpStrategyMinTimeFrame         = PERIOD_M1 -- Strategy MinPeriod  InpStrat
DYJ SoarTrading
Daying Cao
专家
这个 DYJ SoarTrading 是基于 SoarSignal 指标，它能使用任何货币对和任何图表周期。 当SoarSignal交叉在oversold下方, 达到oversold区域，且它们的交叉又向上穿越oversold线时，多头进场。当SoarSignal交叉在overbought上方, 达到 overbought区域, 且它们的交叉又向下穿越overbought线时，空头进场。 当SoarSignal到达对侧的区域，如果对侧区域是overbought区域关闭多单,如果对侧区域是oversold区域关闭空单. 这个专家使用了资金管理，传统的止损、止盈、追踪止损。每次交易只有一个订单，这确保交易的最大安全。 输入参数 SoarSignal指标设置 nPeriod = 20 - 指标周期 zoneSELL = 80 - 超买水平(overbought) zoneBUY = 20 - 超卖水平(oversold) 风险管理 Risk_Management = Automatic - 自动管理风险. Auto_Risk_Percent = 2 - 2%的活动资金. Auto_Max_R
DYJ Sharp
Daying Cao
指标
DYJ Sharp高级算法，可检测新趋势和当前趋势延续，策略可用于入场和出场信号。策略在图表里显示了SHARP分界区域，区域有高位价格线HighLine和低位价格线LowLine。当K线的收盘价向上穿越区域 HighLine价格时与最低价向上穿越区域LowLine价格时是上涨信号，当K线收盘价下穿区域LowLine价格与最高价下穿HighLine价格时是下跌信号。每个货币对的信号显示在LAST SIGNALLED字段 输入参数 Paris - 指定货币对，以逗号分隔，例如 EURUSD,USDJPY,CADJPY MAX_BARS = 100 - 最大K线数量 nMinPeriod = D1 - 最小入场周期 nMaxPeriod = D1 - 最大入场周期 SendEmail = false - 通知你的邮箱 ShowAlert = true - 显示弹出报警窗口. MobileAlert = true - 通知到你的移动设备. MyMessage = 来自SHARP的消息. - 自定义消息 作者 Daying Cao, 我是一个具有丰富经验的软件工程师.
DYJ TrendWave
Daying Cao
指标
DYJ TRENDWAVE高级算法，检测新的趋势和当前趋势的延续，作为策略的入场信号。DYJ TRENDWAVE指标基于衡量多空双方的力量百分比，当空头(-)多头(+)趋势大于100%时产生信号。如果当前K线是阳线为多头入场信号，如果当前K线是阴线为空头入场信号，它使用多种滤波器对虚假信号过滤。 特点： 同时监视所有交易品种。 如果Pairs是空，指标默认监控报价窗口全部货币对，但用户可以选择喜欢的货币对. 监控每个时间段，从M1到MN。 仅在一个货币的某个图表周期(推荐H4或D1)运行指标. 输入参数： Pairs  --指定多货币符号，例如 EURUSD,USDJPY,CADJPY";为空时代表MARKET WATCH窗口的全部货币对 MinTimeFrame  = H1   --最小入场周期 MaxTimeFrame = MN   --最大入场周期 InpBuyColor = clrLime    --空头颜色. InpSellColor = clrWhite  --多头颜色. Send_Email = true       --发送邮件通知. Snow_Alert = f
DYJ TrendWave EA
Daying Cao
专家
DYJTRENDWAVE高级算法，检测新的趋势和当前趋势的延续，作为策略的入场信号。DYJTRENDWAVE交易系统基于衡量多空双方的力量百分比，当空头(-)多头(+)趋势大于100%时产生信号。如果当前K线是阳线为多头入场信号，如果当前K线是阴线为空头入场信号，它使用多种滤波器对虚假信号过滤。EA离场规则是当有反信号时或止损或追踪止损或止盈。 EA的新闻交易是基于经典DYJTRENDWAVE趋势波策略的。您只需要从EA属性进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。 EA默认是任何时间都能交易。3段工作时间参数是日内范围的。 例如，如果要设置从19:00 PM到05:00 AM的工作时间，则必须定义两个不同的时间间隔，例如19:00至23:59和00:00至05:00。 例如设置新闻时间是19:59 到 20:05，入场周期选择MinTimeFrame=M1至MaxTimeFrame=H1. 这个专家使用了资金管理，传统的止损、止盈、追踪止损。每次交易限定的订单数量，这确保交易的最大安全。 特点： 同时监视所有交易品种。 EA默认监控23个主流货币对，但用户可以选择喜欢的货
DYJ Scalping EA
Daying Cao
专家
DYJ Scalping是一个全自动专家顾问。 随机指标过滤器用于入场条件。顾问需要对冲型、ECN账户类型 EA具备解套辅助策略，当方向错误时，自动激活解套策略，使其变为获利. 你可以随时禁用解套策略. 一般性建议 推荐ECN账户，XAUUSD点差在8到11或更低，EURUSD点差1 最低存款为200美元。 请在产品评论区下载XAUUSD and EURUSD设置文件 输入参数 InpLotsRisk                = 0.002  -- 批量风险x%， 如果余额为$10000与500杠杆，则默认为0.002%; 如果余额是$100或$200 与500杠杆 ，设置risk 0.1%; 如果 余额为$10000与 是2000杠杆，则rsik 0.008% 如果 余额为$100或$200与 是2000杠杆，则rsik 0.4% InpLots                      = 0      --  InpLots: 0-->自动 InpBlanceLimitMode   = EQUITY_LIMIT -- 净值限额模式，或删除EA                
DYJ T3ModeMA
Daying Cao
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指标
DYJ T3ModeMA基于T3算法。 T3算法是在美国杂志《TASC》发表的文章《更好的移动平均线》中被引入技术分析领域的。 T3可以平滑价格序列，同时减少趋势跟踪系统的典型滞后。 该指标的柱形线尺寸决定入场信号，当柱形线尺寸趋于0时，则是趋势转折点。 该指标使用模拟交易技术， 指标为你提供评价开盘信号和收盘信号整体盈利。 你用哪种评估模式交易都很方便。 当你选择最大利润模型评估模型时， 建议您使用跟踪止损功能。 这样可以最大程度的跟踪趋势利润。 当您选择反向信号关闭评估模式时， 建议你耐心等待反信号出现，然后关闭仓位。 这个可以一直等趋势真正结束并盈利。 如果您需要自动化跟随指标开仓关仓，请下载实用工具软件 DYJ Follow Me Input [Indicator] InpMaMetod         = 2 -- Moving Average method(0~3):0-Simple averaging; 1-Exponential averaging; 2-Smoothed averaging;3-Linear-weighted averagin InpMaPeriod
DYJ Long term Strategy EA
Daying Cao
专家
DYJ Long term Strategy EA 是一个长线RSI交易系统。 我们在蜡烛中寻找最低价格作为多头趋势开始, 寻找最高价格位空头趋势开始， 我们会以最长时间持仓， 并且获得最大利润。 当订单方向错误时，策略能使其扭亏为盈。 EA仅仅在一个货币对图表任意周期运行 信号网址   参数 InpMagicNumber = 8257 InpIsDisplayInterface = true InpEAComment = LTS InpRStrategyTimeFrame = 1 Day InpLotsRisk = 0.0002 -- Lots Risk x%,default 0.002% if blance is 10000$ InpLots = 0.01 -- fixed lot [0-->Auto] InpMaxSpread = 100 Maxtrades = 1 InpDirection = Both InpFristOrderStep = 200 InpOrderStep = 200 InpTakeProfit = 0 InpStopLoss = 0 InpIsHide
DYJ Bands EA MT4
Daying Cao
专家
DYJBands使用Bands带信号开仓关仓:当价格回落时,它在较低频段买进,而在较高频段卖出.在相反的信号下或通过止盈,止损,追踪止损关仓. 这个专家使用了资金管理,传统的止损,止盈,追踪止损.每次交易限定的订单数量,这确保交易的最大安全.EA不使用高风险的交易方法,并且可以在大多数货币对和时间范围内进行交易.此外,它不会花费太多,而且它的设置非常简单,这对有经验的和新手交易者都是有好处的.EA默认设置参数设置适合GBPUSD在图表周期H1运行.此外, EURUSD, USDJPY, USDCAD和XAUUSD或其他等货币对的设置将在评论部分提供. EA的新闻交易是基于经典DYJBands策略的。您只需要从EA属性参数进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。例如设置新闻时间是19:59 到 20:05，入场周期选择TimeFrame=M1至TimeFrame=H1.EA默认是任何时间都能交易。3段工作时间参数是日内范围的。 例如，如果要设置从19:00 PM到05:00 AM的工作时间，则必须定义两个不同的时间间隔，例如19:00至23:59和00:00至05:00。
DYJ MacdSto EA MT4
Daying Cao
专家
这个专家是一个独特的、易于使用的高质量的工具，因为我们纳入了MACD、Stochastic，RSI和ADX指标，EA使用趋势策略的优点在于保持长期盈利方向上才做单。它使用户的利润/损失有良好的组合实现。EA使用MACD与Stochastic，RSI和附属入场策略ADX指标查找信号。 入场规则: 多单:当在负值区域，MACD线向上穿越SIGNAL时，并且在MACD开仓水平下方时，同时Stochastic交叉在zoneBuy下方，然后又穿越zoneBuy线到zoneBuy上方时做多。 空单:当在正值区域，MACD线向下穿越SIGNAL线时，并且在MACD开仓水平的上方时，同时Stochastic交叉在zoneSell上方，然后又穿越到zoneSell的下方时做空。 退出规则: 多单:当在正值区域，MACD线向下穿越SIGNAL线时，并且在MACD关仓水平上方时关闭多单。 空单:当子啊负值区域，MACD线向上穿越SIGNAL线时，并且在关仓水平下方时关闭空单。 EA的新闻交易是基于经典DYMacdSto策略的。您只需要从EA属性参数进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。例如设
DYJ StrongCurrency EA MT4
Daying Cao
专家
DYJ StrongCurrency EA是基于各种技术指标，移动平均线和枢轴的完整交易系统。这些元素中的每一个都可以通过定义的规则和系数进行评估（取决于指标），为DYJ StrongCurrency EA提供了无限优化的方案。DYJ StrongCurrency EA通过评估数据创建一个趋势强度和入场信号列表显示，它显示所有货币对的数据。根据每个货币对趋势强弱获得入场信号。列表数据包括Symbol，LastEntryies，LastPercent。其中LastEntryies,LastPercent内容显示入场价格，时间，货币对趋势百分比。趋势强度大于70%时，认为是强货币对；该工具适用于外汇市场，指数，金属的数据。 EA默认是任何时间都能交易。3段工作时间参数是日内范围的。 例如，如果要设置从19:00 PM到05:00 AM的工作时间，则必须定义两个不同的时间间隔，例如19:00至23:59和00:00至05:00。 EA的新闻交易是基于经典StrongCurrency趋势策略的。您只需要从EA属性进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。 例如设置新闻时间是19:5
DYJ TrendPending EA
Daying Cao
专家
这个策略是基于自适应算法指标，自动寻找价格新低点与高点。这个DYJ TrendPending EA是实施这个规则开仓关仓的， 它使用风险最小的网格和加仓方法。并且可以附加正向和反向挂单，正向挂单可以降低网格和加仓次数，而反向挂单降低亏损概率。 EA的新闻交易是基于经典TrendPending策略的。您只需要从EA属性参数进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。例如设置新闻时间是19:59 到 20:05，入场周期选择TimeFrame=M1至TimeFrame=H1.EA默认是任何时间都能交易。3段工作时间参数是日内范围的。 例如，如果要设置从19:00 PM到05:00 AM的工作时间，则必须定义两个不同的时间间隔，例如19:00至23:59和00:00至05:00。 EA默认设置参数设置适合EURGBP在图表周期H1运行. 此外, GBPUSD,EURUSD和XAUUSD或其他等货币对的设置将在评论部分提供. 推荐： EA 设置: 使用默认设置或set files. 货币对: EURGBP. 图表: H1. 账户:ECN经纪商, 低点差/手续费, 1:500 lev
DYJ ArtOfForexsWar
Daying Cao
专家
这是一个多货币和多策略EA。该EA是在交易中创建一个或多个轮询交易的策略。 在轮询模式中，这些策略能应对各种复杂的市场环境，在交易中含有逆向策略。在趋势跟踪模式下，通过附加的主要趋势过滤器， DYJ's ArtOfForexWar 还可以在亏损趋势期间进行回撤交易。通常是在3单或3次平仓以内获利概率大于95%。 DYJ's ArtOfForexWar的新闻交易是基于多个趋势波策略的。您只需要从EA属性进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。 DYJ's ArtOfForexWar默认是任何时间都能交易。3段工作时间参数是日内范围的。 例如，如果要设置从19:00 PM到05:00 AM的工作时间，则必须定义两个不同的时间间隔，例如19:00至23:59和00:00至05:00。 例如设置新闻时间是19:59 到 20:05，入场周期选择MinTimeFrame=M1至MaxTimeFrame=H1. 这个专家使用了资金管理，传统的止损、止盈、追踪止损。每次交易限定的订单数量，这确保交易的最大安全。 特点 同时监视所有交易品种。 EA默认监控35个主流货币对，但用户可以选
DYJ ScalpingBurg EA
Daying Cao
专家
DYJ Scappingburg EA是一个全自动专家顾问。 Burg算法过滤器用于条目。顾问需要对冲和ECN账户类型。 如果订单方向错误， 订单损失将由解套策略使其扭亏为盈。 您可以随时禁用 解套 策略。 一般性建议 推荐ECN账户，xauusd点差在8和11之间或更低，欧元兑美元点差1 最低存款额是200美元。 请在产品评论区下载xauusd和EURUSD设置文件 Input Parameters [Burg] MinProfit                  =  160 -- Open positions if predicted profit >= MinProfit PastBars                   =  200     --   Number of past bars ModelOrder              =  0.37     --   Order of Burg model as a fraction of PastBars UseMOM                   =  true     --   Enable
DYJ ArtOfMakingMoney
Daying Cao
专家
DYJ ArtOfMakingMoney attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices Features Monitors all pairs at the same time. The EA monitors the top 35 pairs by default, but you can select less pairs if you wish. It is a multi-currency EA that can be run from a s
DYJ Trend Analyst
Daying Cao
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指标
我们的目标是提供无障碍和高质量的服务，使市场参与者、交易员和分析师都能获得及时的市场行情的交易决策所需的市场观察指标。 这是最优化，高度稳健和易于使用的动态趋势分析指标。 DYJ市场观察指标试图用两种不同的方法来衡量市场的看涨和看跌力量，每种方法都有一种。 该指标的熊市指数尝试衡量市场对价格下降趋势。 该指标的牛市指数尝试衡量市场对价格上涨趋势。 Pivot是市场观察指标的额外指标。Pivot含有6种策略:经典,卡玛瑞拉,无敌,斐波纳奇,网络布局,黄金分割. 另外点评里,采用多个辅助指标RSI,MACD,MA,布林带等过滤假信号. 我们的Pivot指标是基于先进的算法计算支点和支持和阻力水平。 它们对未来重要的价格水平和可能的市场逆转做出难以置信的准确预测。 适用于所有市场（外汇、大宗商品、股票、指数和其他）和时间框架。 特点: 同时监视所有对。 默认情况下，指标监视报价窗口的全部货币对。 它只从一个图（m1到mn）运行。 参数： inplanguage = english  --  英语或中文 InpCalculationMode = CALC_MODE_CLASSIC 
DYJ Trend Analyser EA
Daying Cao
专家
The DYJ Trend Analyser EA is based on  DYJ Trend Analyst  indicator. The most optimized, highly robust and easy to use DYJ Trend Analyser EA. DYJ Trend Analyser EA attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices. The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices. Pivot Point Extra Indicator for DYJ Tre
DYJ Market Challenges
Daying Cao
专家
这是一位高级专家顾问，它的策略是在图表上出现突然剧烈波动时进行交易。 这个EA是趋势突破交易 不过，它在市场每个蜡烛上产生一笔交易 它是低风险EA，没有很多仓位，具有预定义的TP、SL和TS 特征 监控全部货币对. 这个EA能监控默认的15个设置货币对, 但也能选择较少或较多的货币对. 这个EA是多货币EA，仅仅在一个图表运行EA，推荐H1图表。 通常每单利润成功率在80%以上 参数: InpPairs  = "EURUSD,GBPUSD,GBPJPY,USDCHF,XAUUSD,USDJPY,AUDJPY,AUDUSD,NZDUSD,AUDCAD,AUDCHF,NZDCHF,NZDJPY,EURGBP,EURJPY" InpMagicnumber=36723457                  //  EA标识号码 InpAdxLevel       =  30                         //   趋势强度 AutoLotLevel      =  Second                  //  自动交易量级别 InpLotsExponent   =
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