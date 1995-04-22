DYJ BetaLogicDynamicsEA
- 专家
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Daying Cao
- 版本: 2.0
- 更新: 31 七月 2026
- 激活: 5
概述
DYJ BetaLogicDynamicsEA：基于贝塔分布的统计学均值回归交易系统。
通过 DYJ BetaLogicDynamicsEA 开启数据驱动的自动化交易。该 EA 利用贝塔分布（Beta Distribution）概率密度函数，对 MACD 市场强度进行动态建模。它能够精准识别市场统计学极端状态，自动捕捉均值回归的交易机会。内置实时可视化仪表盘并支持中英双语界面，将深奥的统计学概率转化为直观、可执行的交易信号。
核心参数说明
|参数
|类型
|说明
|LanguageSetting
|枚举
|界面语言选择（中文 LANG_CN / 英文 LANG_EN ）。
|InpMagic
|整型
|EA 的幻数（Magic Number），用于识别管理订单。
|InpMaxTrades
|整型
|每个方向允许的最大持仓数量。
|InpLotSize
|双精度
|开仓手数大小。
|InpIsDisplayCancvs
|布尔值
|是否在图表上开启实时统计分布监控面板。
|InpIsReverseMode
|布尔值
|切换均值回归或顺势逻辑开关。
|InpIsAlert
|布尔值
|是否开启声音提醒与弹窗警报。
|.