面向纳斯达克100指数的耐心型、规则化趋势交易系统。每次仅持有一个仓位,每笔交易均设置真实止损,不使用马丁格尔。

Aureon NASDAQ 是一款面向纳斯达克100指数(NAS100 / US100 / USTEC)的全自动EA(智能交易系统)。它在H1图表上只做多,并由更高时间框架H4的过滤器进行确认;每次仅持有一个仓位,每笔交易都由服务器端的真实止损和止盈保护。该系统采用步进式(样本外)验证开发,以降低曲线拟合风险,优先选择具有泛化能力的交易逻辑。

首发价:$299 — 每售出10份价格上调$100。最终价格:$999。

提供租用选项:$79 / 3个月 · $149 / 1年

首发福利:购买后留下真实评价并联系我,即可免费获得 AutoJournal MT5(价值$45),适用于1个交易账户。

该策略也已收录在 Aureon Multi Strategy Portfolio I 中,与其他三个相关性较低的市场组合运行。如果您追求单一市场的专注与精准,这款EA适合您;如果您希望分散投资,可以了解一下组合版。

规则在设计上就很严格：不用马丁格尔，不用网格，也不逆势加仓。每笔交易都由真实的止损和止盈保护，直接设置在经纪商服务器上，绝不隐藏；EA 一次只持有一个仓位，不叠加。兼容 Hedging 和 Netting 账户。

策略介绍

Aureon NASDAQ 是一套基于价格行为和标准技术指标构建的趋势跟踪系统——没有黑箱,也不宣称什么"AI魔法"。入场信号在H1上评估,并且必须通过更高时间框架H4过滤器的确认;当两个时间框架的判断不一致时,EA会保持观望。它只做多,顺应该指数的结构性上行趋势方向交易。

该系统在设计上刻意保持严格筛选:当条件不满足时,它可能连续数天甚至数周空仓等待。这种不活跃是一种保护,而不是故障——在不利行情中放弃的每一笔交易,都是您无需承受的回撤。

步进式验证

该策略采用步进式分析(walk-forward)进行开发和验证:先在一段历史数据上选定参数,然后在紧随其后的、未参与优化的数据段上进行测试,如此反复。这种样本外验证的纪律降低了曲线拟合的风险,也正因如此,这款EA只使用少量稳健的规则,而不是几十个经过优化的参数。

回测结果(真实Tick,初始入金$10,000,每笔交易风险1%)

总净利润: +128%($12,774)

盈利因子: 1.62 · 夏普比率: 2.98 · 恢复因子: 6.92

· 夏普比率: · 恢复因子: 最大净值回撤: 8.30% (余额回撤:7.25%)

(余额回撤:7.25%) 461笔交易 ,胜率56.4% — 对H1系统而言是有统计意义的样本量

,胜率56.4% — 对H1系统而言是有统计意义的样本量 预期收益:每笔交易$27.71 · LR相关系数:0.98(资金曲线平滑)

回测结果并非真实交易结果,不保证未来表现。

资金管理

净值百分比 — 风险随账户的增长或回撤同步调整(默认1%)。

— 风险随账户的增长或回撤同步调整(默认1%)。 固定金额 — 每笔交易承担固定金额的风险。

— 每笔交易承担固定金额的风险。 最大手数上限 — 对仓位规模的硬性安全上限。

— 对仓位规模的硬性安全上限。 可选的每日交易次数限制 — 限制每天可开仓的交易数量。

系统定位

这是一套长期运行的系统,追求交易质量而非数量。如果您想找一款每天频繁开仓的EA,它并不适合您;如果您想要一套纪律严明、逻辑透明、可以在固定风险规则下运行多年的策略,它正是您需要的。

安装与使用

将EA加载到纳斯达克100图表,H1时间框架上。您的经纪商的品种名称可能是NAS100、US100、USTEC或类似名称——任意一种均可正常运行。 在MONEY MANAGEMENT中选择净值百分比(默认1%)或固定金额。 启用自动交易(AutoTrading)。仅此而已,其余交给EA处理。

使用建议

纳斯达克100 点差较低 的ECN / 原始点差账户。

的ECN / 原始点差账户。 杠杆1:100或更高。

使用 VPS 以保证每周5天、每天24小时不间断运行。

以保证每周5天、每天24小时不间断运行。 建议最低入金: $1,000 (EA会根据您的余额自动调整手数)。

(EA会根据您的余额自动调整手数)。 请先在模拟账户上测试,确认品种名称以及在您的经纪商处的运行表现。

常见问题(FAQ)

EA好几天没有开仓,是出问题了吗?

大概率没有。Aureon NASDAQ 在设计上就是严格筛选的,当条件不满足时,可能数天甚至数周不入场。请检查自动交易是否已启用、品种是否正确;如果都没问题,EA只是处于等待状态。

它使用马丁格尔、网格或加仓摊平吗?

不使用。每次仅持有一个仓位,每笔交易风险固定,每个仓位都设置真实的止损和止盈。

应该把它加载到哪个品种上?

您的经纪商的纳斯达克100差价合约(CFD):NAS100、US100、USTEC或类似名称,H1时间框架。这款EA仅针对该指数和该时间框架设计,不支持用于其他品种或时间框架。

可以在净额(Netting)账户上使用吗?

可以。它同时支持对冲(Hedging)和净额(Netting)账户。

需要VPS吗?

建议使用。EA通过服务器端的止损/止盈管理仓位,短暂断线不会造成严重后果,但VPS可以确保不错过任何入场信号或移动止损调整。

应该设置多大的风险?

默认的每笔交易1%是一个稳健的起点。请根据自身的风险承受能力调整资金管理设置。

交易存在风险,可能导致资金损失。在实盘使用之前,请先在模拟账户上测试该EA。回测结果并非真实交易结果,不保证未来表现。

支持

我会回复每一条消息。关于安装或您的经纪商品种名称的任何问题,请通过我的MQL5个人主页联系我——通常在24小时内回复。

如果 Aureon NASDAQ 的表现令您满意,欢迎留下评价——您的评价将支持 Aureon 系列的持续开发。