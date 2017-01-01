Signalator Local Trade Copier MT5 是一款快速的本地 MetaTrader 5/4 交易复制工具，用于在同一台电脑或 VPS 上运行 Master 和 Receiver 终端。支持 MT4、MT5 与 cTrader 终端之间的跨平台复制，方向不限：MT4 ↔ MT5 ↔ cTrader 及所有其他组合。

无需外部云端中继，即可在本地复制交易。Master 将交易活动发布到本地 bridge 通道，每个 Receiver 可自行控制要复制的内容、接受哪些 Master 账户、如何映射交易品种、如何计算手数，以及如何处理 SL/TP、部分平仓、挂单、Telegram 通知、日志和导出。

本地 bridge 支持快速轮询，在您的配置支持的情况下可设置低至 0.1 秒。实际执行速度仍取决于终端负载、VPS 性能、经纪商执行速度和市场条件。

主要功能

本地 MT5/4 复制 — 在同一台电脑或 VPS 上的多个 MT5/4 终端之间复制交易。

— 在同一台电脑或 VPS 上的多个 MT5/4 终端之间复制交易。 快速本地 bridge — 根据设置和运行环境，轮询间隔可配置低至 0.1 秒。

— 根据设置和运行环境，轮询间隔可配置低至 0.1 秒。 Master 和 Receiver 角色 — 使用一个账户作为交易来源，使用一个或多个账户作为接收端。

— 使用一个账户作为交易来源，使用一个或多个账户作为接收端。 多 Receiver 配置 — 将一个 Master 账户复制到多个 Receiver 账户。

— 将一个 Master 账户复制到多个 Receiver 账户。 多 Master 结构 — 通过不同的 BridgeName 或 Receiver 端账户过滤器组织不同的 Master 账户。

— 通过不同的 BridgeName 或 Receiver 端账户过滤器组织不同的 Master 账户。 指定 Master 账户 — 允许 Receiver 只接受您指定来源账户的交易。

— 允许 Receiver 只接受您指定来源账户的交易。 只读 Master 支持 — 即使 Master 终端禁用了交易，也可以发布交易活动。Receiver 账户仍然必须启用交易权限。





复制控制

市价订单 — 复制 BUY 和 SELL 交易。

— 复制 BUY 和 SELL 交易。 完整平仓同步 — 当 Master 平仓时，关闭对应的 Receiver 交易。

— 当 Master 平仓时，关闭对应的 Receiver 交易。 部分平仓复制 — 在 Master 部分平仓后保持 Receiver 端的仓位比例一致。

— 在 Master 部分平仓后保持 Receiver 端的仓位比例一致。 SL/TP 同步 — 在启用后复制初始 SL/TP 以及后续 SL/TP 修改。

— 在启用后复制初始 SL/TP 以及后续 SL/TP 修改。 挂单管理 — 复制挂单的创建、修改、取消以及成交后的跟随处理。

— 复制挂单的创建、修改、取消以及成交后的跟随处理。 Buy/Sell 过滤器 — 接受双向交易、仅 BUY 或仅 SELL。

— 接受双向交易、仅 BUY 或仅 SELL。 Reverse mode — 在需要时有意复制相反方向的交易。





交易品种映射和手数计算

自动交易品种映射 — 处理常见的经纪商后缀、前缀和交易品种名称变体。

— 处理常见的经纪商后缀、前缀和交易品种名称变体。 手动映射 — 在需要自定义匹配时覆盖映射，例如 XAUUSD=GOLD。

— 在需要自定义匹配时覆盖映射，例如 XAUUSD=GOLD。 映射面板 — 直接在界面中查看当前、待确认和已接受的交易品种映射。

— 直接在界面中查看当前、待确认和已接受的交易品种映射。 Same、Fixed 和 Multiplier 手数模式 — 选择简单的 Receiver 端手数计算方式。

— 选择简单的 Receiver 端手数计算方式。 按余额和净值缩放 — 根据账户规模调整 Receiver 端手数。

— 根据账户规模调整 Receiver 端手数。 手数限制 — 设置 Receiver 端最小和最大手数控制。





保护和诊断

同账户保护 — 当 Master 和 Receiver 是同一个交易账户时阻止复制。

— 当 Master 和 Receiver 是同一个交易账户时阻止复制。 循环复制保护 — 防止 Receiver 已复制的交易再次作为新的 Master 交易发布。

— 防止 Receiver 已复制的交易再次作为新的 Master 交易发布。 Receiver 验证 — 检查 bridge、来源账户、交易品种、手数和经纪商交易条件。

— 检查 bridge、来源账户、交易品种、手数和经纪商交易条件。 重新连接处理 — 在终端重启或连接中断后，Receiver 会先检查当前 Master 状态，再处理旧数据。

— 在终端重启或连接中断后，Receiver 会先检查当前 Master 状态，再处理旧数据。 执行报告 — 显示被跳过的交易、被拒绝的订单、无效交易品种、交易被禁用、市场关闭、交易量错误和 broker retcodes。





监控、通知和导出

Telegram 通知 — 接收 Master 事件、复制结果、跳过的操作、错误和警告。

— 接收 Master 事件、复制结果、跳过的操作、错误和警告。 隐私选项 — 可在 Telegram 消息中隐藏手数或账户信息。

— 可在 Telegram 消息中隐藏手数或账户信息。 复制日志 — 查看已复制、已跳过、警告、错误和系统事件。

— 查看已复制、已跳过、警告、错误和系统事件。 CSV 和 HTML 导出 — 导出复制器活动，用于复盘、报告和账户对比。





界面

图表仪表板 — 监控 Master 状态、Receiver 状态、映射、复制活动、Telegram 状态和错误。

— 监控 Master 状态、Receiver 状态、映射、复制活动、Telegram 状态和错误。 可移动仪表板面板 — 在图表上并排排列不同模块。

— 在图表上并排排列不同模块。 视图切换 — 使用单个活动模块，或切换到可同时显示多个面板的仪表板布局。

— 使用单个活动模块，或切换到可同时显示多个面板的仪表板布局。 Trade Panel — 直接从复制器界面打开和管理交易。

— 直接从复制器界面打开和管理交易。 Tiny mode — 适用于小型 VPS 屏幕或多终端布局的紧凑监控视图。

— 适用于小型 VPS 屏幕或多终端布局的紧凑监控视图。 UI scaling — 为笔记本、VPS 窗口和高分辨率显示器调整面板大小。

— 为笔记本、VPS 窗口和高分辨率显示器调整面板大小。 主题和语言 — 支持 Dark、Light 和 Dune 主题，以及英文、西班牙文、俄文和中文界面选项。





客户支持

如果您在设置或使用过程中遇到任何问题，请直接联系我们。大多数复制器问题都来自简单的配置细节，例如 BridgeName 不匹配、交易品种映射、经纪商手数限制、交易权限关闭、缺少 WebRequest 许可或止损止盈位置无效。检查复制器日志和设置细节后，这些问题通常可以很快解决。





Signalator 生态系统

Signalator Local Trade Copier MT5 是 Signalator 交易工具生态系统 的一部分。该生态系统包括即时交易通知、账户和交易摘要、Telegram 报告、多终端执行流程、授权许可、访问控制和用户管理软件等工具。

您可能也会对 Multi TF Trade Symbol Scanner Alerts 感兴趣。这是 Signalator 的一款工具，用于扫描选定交易品种、比较多个时间周期的趋势方向，并接收市场条件提醒。