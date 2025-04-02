Aureon Multi Strategy Portfolio I

一个EA。四个低相关性策略。一套风险设置。

Aureon Multi-Strategy Portfolio I 将四个独立的 Aureon 策略整合到一个EA（智能交易系统）中，每个策略以自己的逻辑和自己的魔术号交易自己的市场。没有任何单一品种能左右您整月的表现。目标是分散投资：通过将风险分散到相关性较弱的货币对和股指上，资金曲线往往比单一策略更加平滑。

首发价格：$459 — 每售出10份，价格上调$100。最终价格：$1,999。
提供租用选项：$120 / 3个月 · $249 / 1年

首发福利：购买后留下真实评价并与我联系，您将免费获得 AutoJournal MT5（价值$45），可用于1个交易账户。

组合的纪律很简单：不用马丁格尔，不用网格，也不逆势加仓。每笔交易都由真实的止损和止盈保护，直接设置在经纪商服务器上，绝不隐藏；每个策略最多持有一个仓位，因此同时最多只会有四个持仓。兼容 Hedging 和 Netting 账户。

为什么选择组合而不是单一市场的EA？

大多数EA用一个策略交易一个品种。当该市场的特性发生变化时，资金曲线也会随之改变。Aureon Portfolio I 采取相反的思路：在四个彼此相关性较低的市场（两个不同时间周期的日元货币对和两个股指）上运行四个基于规则的策略。当一个策略在等待时，另一个策略在工作。这就是分散投资的实践：减少停滞的月份，不依赖单一的市场环境。

包含的策略

  • Aureon GBPJPY — GBP/JPY，M15（做多）
  • Aureon USDJPY — USD/JPY，H1（做多）
  • Aureon NAS100 — NASDAQ 100，H1/H4（做多）
  • Aureon DAX — DAX指数，H1（做多）

每个策略完全隔离：拥有自己的交易品种、自己的魔术号、自己的交易前缀。您可以一眼识别每笔交易，并在历史记录中单独审核每个策略。

回测结果（真实点差报价，初始入金$10,000，每笔交易风险1%）

  • 总净利润：+242%（$24,259）
  • 盈利因子：1.38 · 夏普比率：2.56 · 恢复因子：11.3
  • 最大净值回撤：7.78%（相对回撤：10.06%）
  • 1,591笔交易 — 具有统计意义的样本量，而非过度拟合的少量交易
  • 预期收益：每笔交易$15.25 · LR相关性：0.99（平滑的资金曲线）

回测结果并非真实交易结果，不能保证未来的表现。

功能特点

  • 全自动运行，无需人工干预
  • 四个策略彼此隔离（各自的前缀、魔术号和交易品种）
  • 整个组合共用一套资金管理：按净值百分比或固定金额
  • 服务器端止损和止盈
  • 无马丁格尔、无网格、无逆势加仓摊平
  • 兼容对冲（Hedging）和净持仓（Netting）账户
  • 一张图表控制全部四个策略

系统特性

这是一个长线系统。它追求交易质量而非数量，因此当一个或多个策略不交易时，可能会出现一段不活跃的时期。这是正常且符合预期的：EA只在条件满足时才入场。如果您想找一个每天开20单的EA，本产品并不适合。如果您想要一个可以按固定风险规则运行多年、纪律严明的组合，那么它正是为此而设计的。

完全透明：在回测中，最差的连续亏损为10笔（在测试账户上以1%风险计为 -$1,365）。连续亏损5–10笔属于该系统统计特性的正常范围。如果这会让您关掉EA，那么这个组合不适合您。

安装与使用

  1. 将EA挂载到某个高流动性品种的单独一张图表上（例如 GBPJPY，H1）。一张图表即可运行全部四个策略。
  2.  SYMBOLS 参数组中，输入您经纪商的准确品种名称（包括后缀）（例如 GBPJPY.aNAS100.fsDAX40.fs）。这是最重要的一步：如果名称不匹配，对应的策略将不会交易。
  3.  MONEY MANAGEMENT 中选择风险模式：
    • 净值百分比 — 每笔交易承担资金的一定百分比风险（默认1%）。
    • 固定金额 — 每笔交易承担固定金额的风险。
  4. 启用自动交易（AutoTrading）。就是这样：其余的交给EA处理。

建议

  • 选择点差较低且提供全部四个品种（两个日元货币对 + NASDAQ 100 + DAX）的经纪商。
  • 使用执行速度快的账户，并建议配备VPS以实现24/5不间断运行。
  • 建议最低资金：$1,000（回测基于$10,000、每笔交易风险1%进行；EA会根据您的资金规模调整手数）。
  • 请先在模拟账户上测试，以确认品种名称以及在您的经纪商处的运行情况。

常见问题（FAQ）

EA挂到图表上就退出了 / 出现 "error code 1"。
这几乎总是因为输入参数中的某个品种名称与您的经纪商不匹配。默认值（GBPJPY、USDJPY、NAS100、DAX）只是通用名称。请打开市场报价（Market Watch），核对每个品种的准确名称（含后缀，例如 DAX40.fs），并原样填入 SYMBOLS 参数组。当某个品种不存在时，EA会在"EA"（Experts）标签页中给出提示。

在策略测试器中，某个品种（例如 DAX40.fs）出现 "cannot load custom indicator ... [4805]"。
这是MT5测试器的一个限制：它会自动下载品种的历史数据，但不会下载辅助品种的历史数据。解决方法：打开该品种的图表（例如 DAX40.fs，H1）并向前滚动以下载其历史数据，或者以该品种作为主品种运行一次回测。数据会被缓存，之后组合就能将其作为辅助品种加载。

在测试器中正常，但在实盘账户上不工作（或相反）。
请检查两点：(1) 自动交易（AutoTrading）已启用，且您的经纪商允许算法交易；(2) 输入参数中的品种名称与实盘账户一致——实盘账户有时使用与模拟账户不同的后缀。

其中一个策略不开任何交易。
这可能是正常现象：这是一个存在不活跃期的长线系统。在担心之前，请先确认该策略的品种名称在输入参数中拼写正确，并且您的经纪商提供该品种。

可以在净持仓（Netting）账户上使用吗？
可以。该组合在对冲（Hedging）净持仓（Netting）账户上均可运行。

我需要多少资金？
由于它并行运行四个策略，建议保持充裕的资金和适度的单笔风险（默认的1%是一个不错的起点）。请根据您的风险承受能力调整资金管理设置。

支持

我会回复每一条消息。有关安装或经纪商品种名称的任何问题，请通过我的MQL5个人主页与我联系——通常在24小时内回复。

如果 Aureon Portfolio I 运行良好，请留下您的评价——您的评价将支持 Aureon 系列的持续开发。

推荐产品
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
专家
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
专家
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
专家
The Official Automated Version of the Powerful Indicator PipFinite Trend PRO EA Trend PRO trades the signal of PipFinite Trend PRO and manages the trade depending on the user's preference. The EA includes many customizable features that can further enhance the Trend PRO trading strategy. Features like Entry and Exit Filters, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter and MORE! The Innovative Solution EA Trend PRO was created to make your trading more
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
专家
Bober Real MT5 是一个全自动的外汇交易智能交易系统（EA）。该机器人创建于 2014 年 ，在此期间完成了大量盈利交易，在我的个人账户上实现了超过 7000% 的收益增长 。经过多次更新， 2019 年版本 是最稳定、最优秀的。机器人可用于任何交易品种，但在 EURGBP、GBPUSD（M5 周期） 上表现最佳。使用错误的参数会导致较差结果。 真实账户的 set 文件仅提供给购买者。 ️ 主要优势 无马丁格尔、无对冲、无加仓，始终使用 SL/TP 。 高速测试与优化。 可选 Dynamic Take-Profit ，自动适应价格通道高低点。 内置 新闻日历过滤器 ，自动避开重大事件。 自动检测 GMT 偏移 。 针对实盘交易长期优化，结果稳定。 设置后可自动运行，无需干预。 参数说明 Core / Trading type_order — 订单执行类型 (默认 ORDER_FILLING_FOK)。 ReverseTrade — 反转交易方向。 ToolEnter — 入场工具 (RSI 或 None)。 RSI304 / NoRSIbars — RSI 周期与
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
专家
Exclusive Black Pro Max MT5 — 自动化交易系统 Exclusive Black Pro Max MT5 是一款基于先进市场分析算法和风险管理策略的 MetaTrader 5 智能交易顾问。该顾问全自动运行，几乎无需交易者干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取详细的安装和设置说明！ 重要提示： 所有示例、截图和测试仅用于演示。如果某个货币对在某个经纪商处表现良好，并不意味着在其他经纪商处也会如此。每个经纪商都有自己的报价、点差和交易条件，因此 每个货币对必须由用户自行优化 ，并且在真实账户上 仅以单货币模式运行 。多货币截图仅用于说明。 重要信息： 该顾问的演示版本仅供评估使用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金规模和所选工具进行个性化优化。优化必须由用户独立完成，并且至少 每年一次 。 请记住：最终结果直接取决于您的交易经验以及您在优化过程中设置的参数。 主要特点 市场分析算法： 指标与过滤器的组合，用于识别交易机会。 灵活性： 可适应不断变化的市场条件和不同的波动水平。 现代订单执行类型： IOC, FOK, Ret
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
专家
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
AurumEdgePro
Francis Giguere
专家
AurumEdge Pro — 8-Strategy Gold Intelligence System for XAUUSD AurumEdge Pro is a fully automated Expert Advisor for XAUUSD (Gold) that combines 8 independent breakout strategies into a single intelligent system. Each strategy targets a different market condition — daily S/R levels, session openings, pivot points, multi-timeframe trend confluences — targeting different market structures across sessions. Backtest Results (Strategy Tester) — 01/01/2026 to 24/02/2026 (55 Days) Win Rate: 89.5% on 1,
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
专家
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.     Walkthrough Video  <==   Get Grid Rescue up and running in 5 minutes   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue   MT5    is a risk management   utility  MT5 EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid / averaging / martingale systems with manageable drawdown, therefore
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
专家
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
专家
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Gold Equity Engine H1
Phonlawat Kabinthong
专家
Gold Equity Engine H1 Gold Equity Engine H1 is a high-precision Expert Advisor specifically designed for trading Gold (XAUUSD) on the H1 timeframe. Built on the core principles of Smart Money Concepts (SMC) , this system identifies high-probability swing points and market structures to execute trades with institutional-level accuracy. Unlike high-risk grid or martingale EAs, Gold Equity Engine H1 focuses on capital preservation and steady growth, making it an ideal choice for traders looking to
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
专家
Investopedia FIVE EA 基于这篇文章： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 交易条件 - 寻找低于 X 周期 EMA 和 MACD 的货币对交易处于负区域。 - 等待价格上穿 X 周期 EMA，然后确保 MACD 处于从负向正的交叉过程中，或者在五个柱内进入正区域。 - 在 X 周期 EMA 上方做多 X 个点。 - 在入场时卖出 X 个头寸加上风险金额；移动下半场的止损点以达到盈亏平衡。 - 使用追踪止损 - 风险警告 - 在您购买 ADX PRO 之前，请注意所涉及的风险。 - 过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA 也可能亏损）。 - 显示的回溯测试（例如在屏幕截图中）经过高度优化以找到最佳参数，但因此无法将结果转移到实时交易中。 - 该策略将始终使用止损，但 SL 的执行仍取决于您的经纪商。 如果您对 EA 有任何建议，请给我留言。谢谢！
Golden Oracle EA
Keyan Goh Cheng Jun
专家
Golden Oracle is an Expert Advisor for XAUUSD (Gold) built on a disciplined daily breakout strategy. At the start of each session it identifies the previous day's high and low, places a Buy Stop and Sell Stop at those structural levels, and manages the full trade lifecycle automatically — from entry through to expiry, including optional partial close at a midpoint Fibonacci target and automatic breakeven. There is no grid, no martingale, and no averaging. One clean setup per day. Every position
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
专家
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
FVG EA Pro
Haidar Lionel Haj Ali
4.62 (34)
专家
FVG EA PRO   is a must-have smart money concept EA, highly customizable and using advanced techniques of FVG "Fair Value Gap" and market structure to capture high probability trades.  It is highly configurable,  you can build various strategies based on market structure and FVG as entry criteria. FVG EA PRO can be used to trade Kill Zones and Silver Bullet Windows. It is fully compatible with swing trade strategies. It contains all the functionalities  needed by any  successful traders to automa
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
MarketTrader EA MT5
Bohdan Suvorov
专家
房地产公司已准备就绪！ EA 不使用网格算法、鞅算法等。 该智能交易系统基于双随机指标H1/H4和追踪止损运行，同时交易30个标准交易品种。 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低。 经纪商：IC Markets、Pepperstone，以及提供Raw和Razor账户以实现最低点差的交易平台 重要提示： 为了获得最佳效果，使用低点差账户非常重要！ 杠杆比——至少1:100，建议1:500 - 低至中等风险、低风险和极低风险级别至少需要 1 分 30 秒 账户类型：对冲账户 交易时间周期为 H1 优化周期：2024-2025年 EA 不使用网格算法、鞅算法等。 最低存款额：   10,000美元 重要提示！购买后，请私信我以获取安装和设置说明。您还将免费获得我开发的另一款MT5智能交易系统及其安装说明，您可以从以下三款中选择：Market Trader AI Pro、Market Trader StBol MT5 或 BtcUsd Trader AI。 目前的7700美元价格仅适用于接下来的3份。之后，价格将永久上涨至11500美元。我限制用户数量是为了确保该策略
QuantumGold
Kevin Nicolas Radu Rosca
专家
QuantumGold Endurance EA 是一款专为黄金 (XAUUSD) 15分钟图 (M15) 设计的自动化交易系统。本策略结合了主趋势分析 (EMA 50) 和价格行为确认，旨在提供自动化的交易执行。 核心功能与优势： 趋势与价格确认： 系统利用 EMA 50 确定大级别趋势。只有当价格远离均线，且K线方向与趋势一致时，系统才会触发交易，从而有效过滤虚假信号。 Endurance 动态恢复网格： 当市场出现不利波动时，EA 采用基于真实市场波动率 (ATR) 的动态网格系统，计算恢复位置，以拉平成本并实现退出。 风险管理： 系统内置严格的每日最大回撤 (Daily Drawdown) 限制。一旦触及警戒线，EA 将自动平仓并停止交易，保护您的账户余额。 利润锁定与时间过滤： 配备隐蔽的虚拟移动止损 (Virtual Trailing Stop) 功能以保护利润。同时具备交易时间过滤器，避开点差扩大的隔夜市场。 请注意：在将此 EA 部署到真实账户之前，建议您先在模拟账户或使用策略测试器进行充分的回测。
Aureus Edge Gold Trader
Craig Joshua Binnekamp
专家
️ Aureus Edge Gold Trader (v2.10) The Specialist Engine for XAUUSD Aureus Edge is not a "jack-of-all-trades" bot. It is a high-precision Expert Advisor engineered strictly for Gold (XAUUSD) . While it includes stability protocols to pass global market validation, every line of logic is optimized for the unique volatility and liquidity of the Gold market . ️ Built for Professional Capital Preservation Unlike popular EAs that use dangerous recovery grids, Aureus Edge focuses on disciplined br
MultiTf Firmar
WebWAVE Technologies Sdn. Bhd.
专家
1) This expert advisor is based on a MACD indicator to determine trend with multi-timeframe analysis. 2) Among the inputs that can be adjusted are:-    i) Lot type (dropdown list) - Lot size                                            - Risk per trade     ii) Lot size - Minimum value is 0.01    iii) Risk per trade - Means the value of money lost if hit by a stoploss for each position    iv) Stoploss - Stop loss value in pips    v) Takeprofit - Take profit value in pips    vi) Multi-timeframe filt
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
专家
HMA Scalper Pro EA — 基于 Hull Moving Average (HMA) 指标的 MetaTrader 5 自动交易顾问 概述 HMA Scalper Pro EA 是一款专业的 MetaTrader 5 交易机器人（Expert Advisor），根据 Hull Moving Average (HMA) 的方向进行交易。HMA 指标确定当前趋势方向，顾问据此开仓，并辅以 Smart Risk 资金管理、自适应网格交易、追踪止损、保本止损和时间过滤器。 该顾问支持 Netting 和 Hedging 账户，适用于黄金（XAU/USD）、外汇货币对、原油、指数和加密货币的交易。 为什么选择 HMA SCALPER PRO EA - Hull Moving Average 信号 — 基于 HMA 方向入场，该指标对趋势变化的反应快于经典移动平均线 - 多时间框架 HMA 计算 — 方向可在独立于图表时间框架的单独时间框架上计算 - Smart Risk 替代经典马丁格尔 — 每个后续网格订单的手数都比前一个小 - 自适应网格交易 — 固定步长、订单限制、
GoldMaster X
Jim Ariel Camarce Ignao
专家
GoldMaster X is a next-generation automated trading system engineered for traders who demand precision, consistency, and intelligent risk management. Powered by advanced candlestick pattern recognition, adaptive ATR-based Stop Loss and Take Profit, dynamic position sizing, and multiple trailing stop strategies, GoldMaster X identifies high-probability trading opportunities while protecting your capital. Designed with a professional trading dashboard, market bias filtering, and smart session mana
King of Pullbacks
Reward Ndunga Mubita
专家
King of Pullbacks — Expert Advisor King of Pullbacks is a proprietary Expert Advisor developed to exploit temporary price retracements within established bullish market structures . The trading logic is based on a multi-layer confirmation model that evaluates market conditions dynamically before any trade is executed. The internal methodology is non-disclosed and protected by design. General Trading Concept The EA focuses on: XAUUSD H4, H1 Recommended brokers: Exness, FBS, etc Trading with
Perfect Trade Ea AutoIndicator xauusd pro
Roman Protsak
专家
Perfect Trade EA Indicator 2026 for XAUUSD MT5 Премиальный многоуровневый самообучающийся индикатор с режимом автоторговли для XAUUSD Perfect Trade EA Indicator 2026 — это не просто индикатор и не обычный советник с примитивным входом по шаблону. Это премиальный торговый комплекс для MetaTrader 5, созданный для работы с XAUUSD, который объединяет в себе: - многоуровневый анализ рынка; - интеллектуальную фильтрацию сигналов; - режим автоматической торговли; - продвинутое сопровождение сделки;
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
专家
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Crash 5 EA
Wayne Ysel
专家
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Extensiver
Syed Oarasul Islam
专家
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.47 (141)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.02 (43)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
专家
每位買家皆可享專屬好禮： 購買此機器人的買家將獲贈 GRABBER BOT ：本活動限時優惠，請把握機會！ 無炒作，無魯莽風險。以最小回撤進行交易：One Man Army 是一個為個人交易與資金公司交易而設計的多貨幣交易系統。它採用短期和中期市場修正與反轉的剝頭皮策略，通過掛單限價單進行交易。這個交易機器人不會猜測方向，而是在最佳價格區域以高精度進場。正如你所喜歡的那樣，現在讓我們詳細說明。 測試時請使用貨幣對 EURCAD，時間框架 M15.  One Man Army 是基於在多個資產與市場階段的廣泛測試而開發的。該系統的行為穩定、可預測且易於分析。它專為重視控制、安全和系統化方法的交易者設計。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here Installation and setup guide – HERE This trading bot is part of the   Intaradaysoft CORE INDEX ecosystem 主要特點 無馬丁格爾，無加倉平均 每筆交易都受到止損保護 適用於資金公司與個人交易 交易時間週
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
专家
推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
专家
[ My Channel ] HFT Spike EA 推荐账户：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（如 FTMO FundedNext 等） 策略：量子物理学原理、HFT Spike（高频交易）、级别交易、神经交易、无马丁格尔、无网格、单仓位趋势交易。 基于 XAUUSD tick 数据设计的全自动、风险受控的 EA。无需选择 Time-Frame。默认值与已测试的配置相同。 专为黄金设计。检测突发的波动爆发（"spike"），并在 spike 后的价格走势通过过滤器时以精准时机开仓。 平均持仓时间较短，因此突出表现为 Scalping Trading。  Symbol : GOLD/XAUUSD Digits : 2 digits & 3 digits Leverage : Any Broker : Any Min Balance : 25$ (for 1:500) Latency : up to 500ms 无 set 文件。无 Timeframe。 无马丁格尔 - 无网格 可调节的风险级别 PropFirm 模式 对于每日亏损设
作者的更多信息
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
AutoJournal MT5
Sergio Marquez Uroz
实用工具
您的交易日志，自动为您撰写。每笔平仓交易都会被自动记录 — 附带图表截图、完整统计和日历仪表盘。100%本地运行，无需订阅。 AutoJournal 是一款在后台静默运行的实用工具，可将您的交易历史转化为专业的 HTML 交易日志。无需手动录入数据，无需电子表格，无需外部服务：所有内容均在您自己的电脑上生成和存储，无论您是手动交易还是使用 EA，其工作方式完全相同。 额外提示： Aureon NASDAQ   的买家可免费获得 AutoJournal，用于 1 个交易账户。 自动记录的内容 每笔平仓交易都会成为日志中的一张卡片，包含：入场和出场价格、Stop Loss 和 Take Profit、手数、持仓时长、方向、净结果（ 包含开仓和平仓两笔成交的佣金和库存费 ）、占账户百分比、风险回报比以及订单号。盈利、亏损和保本交易以颜色区分，并支持筛选。 自动图表截图 交易平仓的瞬间，AutoJournal 会在图表上绘制该笔交易 — 入场为蓝色，出场为灰色，SL 为红色虚线，TP 为绿色虚线 — 在一秒内完成截图，然后移除标记。日志中的每张卡片都能准确展示当时图表的样子，您无需进行任何操
QuickBar Pro MT4
Sergio Marquez Uroz
实用工具
单行交易工具栏：按风险计算手数、可拖动的 SL/TP 线和一键下单 — 不遮挡您的图表。 QuickBar Pro 是一款风险管理与订单执行面板，专为需要速度、精确和干净图表的交易者而设计。与占满屏幕的传统面板不同，它以紧凑的单行工具栏形式集成在图表顶部，让完整图表始终可见。没有浮动窗口。没有侵占空间的面板。只有一条简洁的工具栏，包含自信交易所需的一切 — 专为快速决策、不容分心的剥头皮和日内交易者打造。 风险管理 QuickBar Pro 根据您选择的风险百分比或固定金额自动计算手数。止损线和止盈线可直接在图表上拖动，并实时更新显示点数、金额、账户百分比和风险回报比。您的风险设置在会话之间保存，每次打开终端时，工具都会记住您的偏好。 订单执行 BUY 和 SELL 按钮始终显示在工具栏上，无需打开任何额外窗口即可一键下单 — 非常适合分秒必争的快速入场。 安全设计 发送订单前，面板会验证 SL 和 TP 是否位于价格的正确一侧。 如果订单被经纪商拒绝，您的 SL/TP 线会保留在图表上，方便您调整后重试 — 不会丢失任何设置。 清晰的屏幕提醒，而非无声失败。 可配置的最大滑点（以点
AutoJournal MT4
Sergio Marquez Uroz
实用工具
您的交易日志，自动为您撰写。每笔平仓交易都会被自动记录 — 附带图表截图、完整统计和日历仪表盘。100%本地运行，无需订阅。 AutoJournal 是一款在后台静默运行的实用工具，可将您的交易历史转化为专业的 HTML 交易日志。无需手动录入数据，无需电子表格，无需外部服务：所有内容均在您自己的电脑上生成和存储，无论您是手动交易还是使用 EA，其工作方式完全相同。 额外提示： Aureon NASDAQ   的买家可免费获得 AutoJournal，用于 1 个交易账户。 自动记录的内容 每笔平仓交易都会成为日志中的一张卡片，包含：入场和出场价格、Stop Loss 和 Take Profit、手数、持仓时长、方向、净结果（ 包含佣金和库存费 ）、占账户百分比、风险回报比以及订单号。盈利、亏损和保本交易以颜色区分，并支持筛选。 自动图表截图 交易平仓的瞬间，AutoJournal 会在图表上绘制该笔交易 — 入场为蓝色，出场为灰色，SL 为红色虚线，TP 为绿色虚线 — 在一秒内完成截图，然后移除标记。日志中的每张卡片都能准确展示当时图表的样子，您无需进行任何操作。 交互式仪表盘
QuickBar Pro MT5
Sergio Marquez Uroz
实用工具
单行交易工具栏：按风险计算手数、可拖动的 SL/TP 线和一键下单 — 不遮挡您的图表。 QuickBar Pro 是一款风险管理与订单执行面板，专为需要速度、精确和干净图表的交易者而设计。与占满屏幕的传统面板不同，它以紧凑的单行工具栏形式集成在图表顶部，让完整图表始终可见。没有浮动窗口。没有侵占空间的面板。只有一条简洁的工具栏，包含自信交易所需的一切 — 专为快速决策、不容分心的剥头皮和日内交易者打造。 风险管理 QuickBar Pro 根据您选择的风险百分比或固定金额自动计算手数。止损线和止盈线可直接在图表上拖动，并实时更新显示点数、金额、账户百分比和风险回报比。您的风险设置在会话之间保存，每次打开终端时，工具都会记住您的偏好。 订单执行 BUY 和 SELL 按钮始终显示在工具栏上，无需打开任何额外窗口即可一键下单 — 非常适合分秒必争的快速入场。 安全设计 发送订单前，面板会验证 SL 和 TP 是否位于价格的正确一侧。 如果订单被经纪商拒绝，您的 SL/TP 线会保留在图表上，方便您调整后重试 — 不会丢失任何设置。 清晰的屏幕提醒，而非无声失败。 可配置的最大滑点（以点
Aureon NASDAQ
Sergio Marquez Uroz
专家
面向纳斯达克100指数的耐心型、规则化趋势交易系统。每次仅持有一个仓位,每笔交易均设置真实止损,不使用马丁格尔。 Aureon NASDAQ 是一款面向纳斯达克100指数(NAS100 / US100 / USTEC)的全自动EA(智能交易系统)。它在H1图表上只做多,并由更高时间框架H4的过滤器进行确认;每次仅持有一个仓位,每笔交易都由服务器端的真实止损和止盈保护。该系统采用 步进式(样本外)验证 开发,以降低曲线拟合风险,优先选择具有泛化能力的交易逻辑。 首发价:$299 — 每售出10份价格上调$100。最终价格:$999。 提供租用选项:$79 / 3个月 · $149 / 1年 首发福利: 购买后留下真实评价并联系我,即可免费获得   AutoJournal MT5 (价值$45),适用于1个交易账户。 该策略也已收录在   Aureon Multi Strategy Portfolio I   中,与其他三个相关性较低的市场组合运行。如果您追求单一市场的专注与精准,这款EA适合您;如果您希望分散投资,可以了解一下组合版。 规则在设计上就很严格：不用马丁格尔，不用网格，也
Aureon DAX
Sergio Marquez Uroz
专家
面向 DAX 40 的耐心、基于规则的趋势系统 — 以保护资金为核心：四年回测中最大回撤仅 2.34%。 Aureon DAX 是一款针对 DAX 40 指数（DAX40 / GER40 / DE40）的全自动 EA（智能交易系统）。它在 H1 周期仅做多，同一时间只持有一个仓位，并为每笔交易设置真实的服务器端止损和止盈，以及自动移动到保本位。它采用 walk-forward（样本外）验证 进行开发，以减少曲线拟合，并优先选择具有泛化能力的逻辑。 首发价：$199 — 每售出 10 份，价格上调 $100。最终价格：$799。 提供租用选项：$59 / 3 个月 · $119 / 1 年 首发福利： 购买后留下真实评价并联系我 — 您将免费获得   AutoJournal MT5 （价值 $45），可用于 1 个交易账户。 该策略也包含在   Aureon Multi Strategy Portfolio I   中，与另外三个不相关的市场组合在一起。如果您希望以本系列最低的入门价格获得单一市场的精准交易，这款 EA 适合您；如果您需要分散投资，请了解一下该组合产品。 规则在设计上就
筛选:
无评论
回复评论