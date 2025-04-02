一个EA。四个低相关性策略。一套风险设置。

Aureon Multi-Strategy Portfolio I 将四个独立的 Aureon 策略整合到一个EA（智能交易系统）中，每个策略以自己的逻辑和自己的魔术号交易自己的市场。没有任何单一品种能左右您整月的表现。目标是分散投资：通过将风险分散到相关性较弱的货币对和股指上，资金曲线往往比单一策略更加平滑。

首发价格：$459 — 每售出10份，价格上调$100。最终价格：$1,999。

提供租用选项：$120 / 3个月 · $249 / 1年

首发福利：购买后留下真实评价并与我联系，您将免费获得 AutoJournal MT5（价值$45），可用于1个交易账户。

组合的纪律很简单：不用马丁格尔，不用网格，也不逆势加仓。每笔交易都由真实的止损和止盈保护，直接设置在经纪商服务器上，绝不隐藏；每个策略最多持有一个仓位，因此同时最多只会有四个持仓。兼容 Hedging 和 Netting 账户。

为什么选择组合而不是单一市场的EA？

大多数EA用一个策略交易一个品种。当该市场的特性发生变化时，资金曲线也会随之改变。Aureon Portfolio I 采取相反的思路：在四个彼此相关性较低的市场（两个不同时间周期的日元货币对和两个股指）上运行四个基于规则的策略。当一个策略在等待时，另一个策略在工作。这就是分散投资的实践：减少停滞的月份，不依赖单一的市场环境。

包含的策略

Aureon GBPJPY — GBP/JPY，M15（做多）

— GBP/JPY，M15（做多） Aureon USDJPY — USD/JPY，H1（做多）

— USD/JPY，H1（做多） Aureon NAS100 — NASDAQ 100，H1/H4（做多）

— NASDAQ 100，H1/H4（做多） Aureon DAX — DAX指数，H1（做多）

每个策略完全隔离：拥有自己的交易品种、自己的魔术号、自己的交易前缀。您可以一眼识别每笔交易，并在历史记录中单独审核每个策略。

回测结果（真实点差报价，初始入金$10,000，每笔交易风险1%）

总净利润： +242%（$24,259）

盈利因子： 1.38 · 夏普比率： 2.56 · 恢复因子： 11.3

· 夏普比率： · 恢复因子： 最大净值回撤： 7.78% （相对回撤：10.06%）

（相对回撤：10.06%） 1,591笔交易 — 具有统计意义的样本量，而非过度拟合的少量交易

— 具有统计意义的样本量，而非过度拟合的少量交易 预期收益：每笔交易$15.25 · LR相关性：0.99（平滑的资金曲线）

回测结果并非真实交易结果，不能保证未来的表现。

功能特点

全自动运行，无需人工干预

四个策略彼此隔离（各自的前缀、魔术号和交易品种）

整个组合共用 一套资金管理 ：按净值百分比或固定金额

：按净值百分比或固定金额 服务器端止损和止盈

无马丁格尔、无网格、无逆势加仓摊平

兼容 对冲（Hedging）和净持仓（Netting） 账户

账户 一张图表控制全部四个策略

系统特性

这是一个长线系统。它追求交易质量而非数量，因此当一个或多个策略不交易时，可能会出现一段不活跃的时期。这是正常且符合预期的：EA只在条件满足时才入场。如果您想找一个每天开20单的EA，本产品并不适合。如果您想要一个可以按固定风险规则运行多年、纪律严明的组合，那么它正是为此而设计的。

完全透明：在回测中，最差的连续亏损为10笔（在测试账户上以1%风险计为 -$1,365）。连续亏损5–10笔属于该系统统计特性的正常范围。如果这会让您关掉EA，那么这个组合不适合您。

安装与使用

将EA挂载到某个高流动性品种的单独一张图表上（例如 GBPJPY，H1）。一张图表即可运行全部四个策略。 在 SYMBOLS 参数组中，输入您经纪商的准确品种名称（包括后缀）（例如 GBPJPY.a、NAS100.fs、DAX40.fs）。这是最重要的一步：如果名称不匹配，对应的策略将不会交易。 在 MONEY MANAGEMENT 中选择风险模式： 净值百分比 — 每笔交易承担资金的一定百分比风险（默认1%）。

— 每笔交易承担资金的一定百分比风险（默认1%）。 固定金额 — 每笔交易承担固定金额的风险。 启用自动交易（AutoTrading）。就是这样：其余的交给EA处理。

建议

选择 点差较低 且提供全部四个品种（两个日元货币对 + NASDAQ 100 + DAX）的经纪商。

且提供全部四个品种（两个日元货币对 + NASDAQ 100 + DAX）的经纪商。 使用 执行速度快 的账户，并建议配备 VPS 以实现24/5不间断运行。

的账户，并建议配备 以实现24/5不间断运行。 建议最低资金： $1,000 （回测基于$10,000、每笔交易风险1%进行；EA会根据您的资金规模调整手数）。

（回测基于$10,000、每笔交易风险1%进行；EA会根据您的资金规模调整手数）。 请先在模拟账户上测试，以确认品种名称以及在您的经纪商处的运行情况。

常见问题（FAQ）

EA挂到图表上就退出了 / 出现 "error code 1"。

这几乎总是因为输入参数中的某个品种名称与您的经纪商不匹配。默认值（GBPJPY、USDJPY、NAS100、DAX）只是通用名称。请打开市场报价（Market Watch），核对每个品种的准确名称（含后缀，例如 DAX40.fs），并原样填入 SYMBOLS 参数组。当某个品种不存在时，EA会在"EA"（Experts）标签页中给出提示。

在策略测试器中，某个品种（例如 DAX40.fs）出现 "cannot load custom indicator ... [4805]"。

这是MT5测试器的一个限制：它会自动下载主品种的历史数据，但不会下载辅助品种的历史数据。解决方法：打开该品种的图表（例如 DAX40.fs，H1）并向前滚动以下载其历史数据，或者以该品种作为主品种运行一次回测。数据会被缓存，之后组合就能将其作为辅助品种加载。

在测试器中正常，但在实盘账户上不工作（或相反）。

请检查两点：(1) 自动交易（AutoTrading）已启用，且您的经纪商允许算法交易；(2) 输入参数中的品种名称与实盘账户一致——实盘账户有时使用与模拟账户不同的后缀。

其中一个策略不开任何交易。

这可能是正常现象：这是一个存在不活跃期的长线系统。在担心之前，请先确认该策略的品种名称在输入参数中拼写正确，并且您的经纪商提供该品种。

可以在净持仓（Netting）账户上使用吗？

可以。该组合在对冲（Hedging）和净持仓（Netting）账户上均可运行。

我需要多少资金？

由于它并行运行四个策略，建议保持充裕的资金和适度的单笔风险（默认的1%是一个不错的起点）。请根据您的风险承受能力调整资金管理设置。

支持

我会回复每一条消息。有关安装或经纪商品种名称的任何问题，请通过我的MQL5个人主页与我联系——通常在24小时内回复。

如果 Aureon Portfolio I 运行良好，请留下您的评价——您的评价将支持 Aureon 系列的持续开发。