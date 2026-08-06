Forex Trade Manager by Ergotick MT5

图表交易助手与风险管理面板

功能全面的图表级交易工具：支持多模式止损（SL）和止盈（TP）（ATR、风险收益比R:R、点数、账户货币）、实时分析和财经日历

Ergotick Trade Manager 是一款专为主观交易员、自营挑战交易员和剥头皮交易员打造的多合一专业交易面板。它将瞬时自动手数计算、多模式止损止盈设置、高级一揽子订单（Basket）管理、实时账户统计以及集成的财经新闻日历融为一体，提供单一、清爽的 MetaTrader 5 交互界面。

告别手动计算仓位大小！在毫秒级内自动计算出精准手数，立即执行带风险管理的订单，并通过内置的每日亏损限制保护来捍卫您的资本安全。

核心功能

1. 交互式视觉工具与手数自动计算器

图表拖拽设置（Drag & Drop）： 在入场交易前，直接在图表上拖放和调整入场线、止损（SL）、止盈（TP）、保本（BE）、移动止盈1（TP1）和移动止盈2（TP2）线条。

在入场交易前，直接在图表上拖放和调整入场线、止损（SL）、止盈（TP）、保本（BE）、移动止盈1（TP1）和移动止盈2（TP2）线条。 自动手数计算器： 根据您的 账户风险百分比（%） 或 固定美元风险（$） 立即计算出精确的仓位大小；或者输入 固定手数 来自动反向计算您的美元风险。

根据您的 或 立即计算出精确的仓位大小；或者输入 来自动反向计算您的美元风险。 内置风险计算与 ATR 仓位管理： 支持基于平均真实波幅（ATR）的倍数自动计算止损距离、风险和仓位大小。

支持基于平均真实波幅（ATR）的倍数自动计算止损距离、风险和仓位大小。 动态风险收益比（R:R）： 实时显示 R:R 比例，并可基于其自动重新计算止盈位置及相应手数。

2. 高级 MT5 一揽子订单（Basket）与网格（Grid）

账户货币一揽子订单（Basket）： 根据您所有未平仓头寸的总浮动盈亏（以账户本币计）来统一设置整体的止盈或止损目标。

根据您所有未平仓头寸的总浮动盈亏（以账户本币计）来统一设置整体的止盈或止损目标。 一揽子订单视觉水平线： 在图表上直观显示整体止盈或止损目标在触发时的精确价格水平。

在图表上直观显示整体止盈或止损目标在触发时的精确价格水平。 方向冲突保护： 当有一揽子订单处于运行状态时，防止因误操作而开启相反方向的订单。

当有一揽子订单处于运行状态时，防止因误操作而开启相反方向的订单。 交互式网格构建器： 利用视觉设置工具，直接在图表上建立自定义的 Buy/Sell Limit 回调网格（Pullback Grid）布局。

3. 自动化水平线管理与一键执行

自动保本（Auto BE）： 一旦市场价格达到您指定的保本水平，系统会自动将止损（SL）移动到您的入场价格位置（平保）。

一旦市场价格达到您指定的保本水平，系统会自动将止损（SL）移动到您的入场价格位置（平保）。 多阶段止盈（TP1 / TP2）： 自动执行多层级部分平仓（例如，在 TP1 触发时平仓 50% 的手数，在 TP2 触发时平仓剩余的 50% 手数）。

自动执行多层级部分平仓（例如，在 TP1 触发时平仓 50% 的手数，在 TP2 触发时平仓剩余的 50% 手数）。 一键执行按钮：

全部平仓 | 平仓 50% | 平仓盈利单 | 平仓亏损单

全部设为保本 | 取消挂单 | 取消 Limit / Stop 单

4. 实时账户与交易分析仪表盘

一个独立、悬浮的交易分析仪表盘，为您提供专业级的统计学洞察：

关键业绩指标（KPI）概览： 实时跟踪净利润、胜率百分比（%）、获利因子（PF）以及最大回撤（DD %）。

实时跟踪净利润、胜率百分比（%）、获利因子（PF）以及最大回撤（DD %）。 周期性表现： 在 7 行交互式分析表中，按日、周、月和年对交易表现进行详细的数据统计和拆解。

在 7 行交互式分析表中，按日、周、月和年对交易表现进行详细的数据统计和拆解。 深度交易分析： 提供平均盈亏比、风险收益比、系统交易期望值、连续盈利/亏损、平均持仓时间、每日交易笔数和夏普比率。

提供平均盈亏比、风险收益比、系统交易期望值、连续盈利/亏损、平均持仓时间、每日交易笔数和夏普比率。 品种过滤器： 支持一键在“当前品种”和“账户中所有品种的交易”之间进行切换。

5. 图表财经日历层叠加

集成新闻源： 使用 MT5 原生 MQL5 日历，直接在您的价格图表上绘制具有高和中等影响力的经济新闻事件。

使用 MT5 原生 MQL5 日历，直接在您的价格图表上绘制具有高和中等影响力的经济新闻事件。 直观事件标记： 包括垂直时间线指示器、货币标签、时间倒计时和影响级别评级。

包括垂直时间线指示器、货币标签、时间倒计时和影响级别评级。 货币自动过滤： 自动过滤并仅显示与当前图表品种的基准货币（Base Currency）和计价货币（Profit Currency）相匹配的新闻事件。

6. 自营公司挑战赛保护与账户安全

每日亏损限制（%）： 如果达到您设置的每日最大回撤限额，系统将自动锁死交易并平仓所有活动头寸/取消挂单。

如果达到您设置的每日最大回撤限额，系统将自动锁死交易并平仓所有活动头寸/取消挂单。 持久性交易跟踪： 通过自动维护和还原交易水平线和一揽子（Basket）订单分配，即使在部分平仓或终端重启后，也依然能保持交易管理的连续性。

7. 即时双主题与图表配色自定义同步

一键主题切换： 仅需单击一次，即可在深色模式（Dark Mode）和浅色模式（Light Mode）之间无缝切换。

仅需单击一次，即可在深色模式（Dark Mode）和浅色模式（Light Mode）之间无缝切换。 实时图表同步（可选）： 自动将 UI 面板和 MT5 原生图表的调色板（K线、背景、网格、成交量、买价/卖价线）进行适配和转换。如果您更喜欢编辑并保留自己的自定义图表模板和配色方案，请在参数中将其设置为 false。

自动将 UI 面板和 MT5 原生图表的调色板（K线、背景、网格、成交量、买价/卖价线）进行适配和转换。如果您更喜欢编辑并保留自己的自定义图表模板和配色方案，请在参数中将其设置为 false。 键盘快捷键： 1 — 切换视觉工具（线条模式） 2 — 执行当前的交易设置 N — 切换财经新闻图层显示 S — 切换统计分析面板显示



输入参数

Magic Number — 跟踪头寸的唯一识别码（魔术字）（ 默认值：20260619；对于所有手动交易，请设为 0 ）。

）。 TP1 Close % (初始手数) — 在 TP1 触发时自动部分平仓的初始手数百分比（ 默认值：50.0% ）。

）。 TP2 Close % (剩余手数) — 在 TP2 触发时自动平仓剩余手数的百分比（ 默认值：50.0% ）。

）。 Apply EA Color Theme to MT5 Chart — 是否自动同步 MT5 图表颜色（K线、背景、网格）以配合 EA 的深/浅色主题（默认值：true）。如果您希望保留和手动编辑您自己的图表颜色、模板或配色方案，请将其设为 false。

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