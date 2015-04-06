AW Midnight Scalper EA

AW Midnight Scalper EA - 专业夜间剥头皮交易系统，具有双重过滤系统、趋势确认信号，并支持平均仓位选项。


AW Midnight Scalper 是一款全自动交易顾问，专为隔夜超短线交易而设计，适用于亚洲交易时段市场行情最平静的时段。该顾问结合了波动率过滤、超买超卖区域检测以及额外的趋势方向过滤功能。其分析采用内置波动率指标（基于两个周期）、主要信号震荡指标以及基于 AW 趋势预测指标的趋势过滤器。这消除了随机波动，确保顾问仅在波动率、入场区域和趋势方向一致时才会开仓。


操作说明 -点击此处/ MT5 版本 - 点击此处


主要特点：

仅在亚洲夜间交易时段进行交易——市场波动性极低

两个专有的内置波动率过滤器，可进行单独调整；

AW趋势预测器趋势过滤器，可选择时间范围；

虚拟止盈水平；

虚拟止损（盈亏平衡价格）；

• 具有可调节步长和乘数的平均模式

限制最大价差和滑点；

筛选以限制每个酒吧只能下单一次；

根据经纪人的时间灵活安排工作时间；

图表上的信息面板，可自定义颜色和字体

 限制总交易量和持仓数量；

• 根据存款金额自动计算手数。

工作原理

顾问分三个阶段分析市场：

步骤 1：波动率指标基于两个周期（主要周期和次要周期）判断当前市场活动。只有当当前波动率处于上下限之间的通道内时，才允许进行交易。过弱或过强的市场波动都会阻止入场——这可以避免在不利的市场环境下进行交易。此状态在仪表盘上显示为“通道内”。

步骤二：主信号指标通过分析动态支撑位和阻力位，确认超买和超卖水平。该指标比较市场上涨和下跌的幅度。价格离开超卖区域发出买入信号，离开超买区域发出卖出信号。

步骤 3 —基于 AW 趋势预测器的趋势过滤器会在开立第一笔订单前额外检查趋势方向，并且只允许顺着当前趋势方向入场。该过滤器可以应用于高于当前时间周期的周期，从而提高准确性并提供更灵活的配置。


两种交易模式：

超短线交易模式——EA 会开立单笔交易，并设置虚拟止盈。止盈金额不会传输到经纪商服务器，而是由 EA 直接控制，因此服务器无法看到目标盈利水平。

均价模式：当价格走势与持仓方向相反时，EA 会以指定的步长和手数倍数开立额外订单。这样可以平均仓位，并在市场回调期间获利。订单会根据收盘价的方向进一步确认。均价模式下的止盈和止损是基于整个交易篮子的盈亏平衡价格计算的，平仓时会平掉整个交易篮子。


顾问输入设置

MAIN SETTINGS - 顾问的主要参数：手数大小、开仓规则和基本交易设置。

PROTECTION SETTINGS - 保护参数，用于限制点差、滑点和订单数量的交易。

GRIDS SETTINGS - 加仓设置：订单之间的步长和仓位增量。

NOTIFICATIONS SETTINGS - 已平仓交易的通知发送参数。

WORKING TIME SETTINGS - 设置顾问可以开仓的时间段。

GRAPHICS SETTINGS - 信息面板显示及其外观参数。

TREND FILTER SETTINGS - 按趋势方向过滤交易的设置。

VOLATILITY INDICATOR SETTINGS - 决定市场活跃度的波动性指标参数。

MAIN SIGNAL INDICATOR SETTINGS - 形成市场入场点的主要信号指标设置。


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更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
专家
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
专家
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
专家
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Trend Pullback System MT4
Pol Lazaro Porta
专家
TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
4.75 (4)
专家
ORIX System —— 一款专为 GBPUSD 货币对在 M5 时间周期上开发的交易机器人。该EA基于价格行为与市场结构分析，不使用任何标准技术指标。系统不使用马丁格尔、交易网格、逆势加仓、对冲、无止损交易，也不进行高频或混乱交易。 Live signals 主要要求与建议 交易品种：GBPUSD 时间周期：M5 最低入金：从 100 USD / EUR（最小交易手数 0.01） 经纪商：任何提供高质量报价的正规 ECN 经纪商 账户类型：ECN / RAW / Razor（支持 Netting 与 Hedging 模式） VPS：建议使用 VPS 以保证 EA 稳定、连续运行 推荐风险：每笔交易 1%–5%（风险基于单笔交易的止损计算） 参数设置：默认设置 交易逻辑与风险管理 策略类型：价格行为与市场结构分析，识别关键反转区域 不使用标准技术指标 每笔交易均带有强制止损 支持固定手数交易 支持 Auto Risk 自动风险模式 风险基于单笔交易的止损进行计算 推荐风险：每笔交易 1–5% GMT 参数 默认情况下，EA 使用最常见的服务器时间偏移：冬令时 GMT +2，
Golden Mirage mt4
Michela Russo
4.7 (10)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
专家
使用 Grok AI辅助 、风险分散且 黄金优化的EA 生成可控回报。 GoldZILLA AI 是一种多策略算法，可检测市场状态以动态选择五种不同的策略，在XAUUSD上优化回报同时最小化回撤。 [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] 购买后，请发送私信给我以获取用户手册和AI设置说明。 为什么选择此EA？ 动态多策略方法 先进的市场状态检测，用于优化策略选择 五种不同的、不相关的交易策略 买卖信号的对称算法规则 风险分散 多时间框架分析（M5至H1） 五种不相关策略降低整体投资组合风险 基于市场状况的动态风险调整 所有仓位均设止损保护 先进的AI风险管理 基于具有实时网络搜索功能的Grok大语言模型 实时宏观分析和新闻事件监控 带有详细推理的每日趋势预测 黄金优化性能 专为XAUUSD CFD交易设计 利用黄金独特的波动特性 多种策略针对黄金价格行为量身定制 最高道德标准的回测和可靠的真实表现 100%高质量数据，无遗漏 零操纵历史止损或止盈 无过度拟合 定期比较Live S
Apache MHL Moving Average
Paulo Roberto Da Costa
专家
Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
Forex Dominance MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
专家
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Forex Market. It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Discounted price   . The price will increase by $50 with every 5 purchases. No Risky Strategies   –   Does not use martingale or grid methods Artificial Intelligence Integration: At the heart of this EA les a sophisticated AI engine capable of recognizing complex patte
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
专家
免费试用 EA Budak Ubat 频道 限时特价！ 每购买10次后价格将增加10美元！ 工作原理 当 EA 激活时，它会根据执行模式参数分析图表。 如果图表上没有现有仓位，EA 将根据参数输入交易。如果趋势是看涨的，它将进入买入交易，如果是看跌的，它将进入卖出交易。如果止损变量大于0，则还会设置距离已打开交易价格一定距离的止损订单。0表示没有止损。 如果图表上存在现有仓位，且最后一个仓位处于亏损状态，EA 将检查当前市场价格与订单之间的距离是否至少为用户设置的最小距离，然后将根据蜡烛图输入交易，仓位大小将使用马丁格尔方法计算，并且将设置离已打开交易价格一定距离的止损订单，如果止损变量大于0。 如果未启用套期保值，EA 一次只会进入一个方向的交易。如果第一个仓位是买入交易，则所有后续的马丁格尔仓位也必须是买入交易。如果第一个仓位是卖出交易，则所有后续的马丁格尔仓位也必须是卖出交易。如果启用套期保值，EA 将进入双向交易。 EA 将修改相同方向的所有仓位的获利点为单一的保本点，再加上用户设置的获利水平。 EA 参数 执行模式： 在每个新 K 线上：当 EA 激活时，它会在每个新的
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
专家
推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 新：購買 Goldbot One 並免費選擇 1 個 EA！ （適用於2個交易帳戶） 加入公共團體： 點擊此處   終極組合優惠   ->   點擊此處 LIVE SIGNAL 隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。 Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。 該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。   值得注意的事實：     EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。   樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。       2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。   主要特點： 多策略方法： 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT 將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該
作者的更多信息
AW Recovery EA MT5
AW Trading Software Limited
4.27 (41)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT4 版本 ->   这里
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
AW Scalping Dynamics MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
专家
基于趋势逆转的全自动高级交易机器人。如果有必要，可以使用网格策略。当达到最大推车负载时，内置 3 种类型的通知和位置锁定。 建议在 M15 时间范围内为 EURUSD 使用默认设置。 特点和优点： 能够同时在两个方向工作 具有在多个阶段按时工作的内在能力 使用经纪人不可见的虚拟止损 基于当前趋势活动的工作算法 内置自动手数计算 使用所有类型的通知 自动锁定头寸和禁用顾问的能力 为篮子中的后续订单减少止盈 考虑当前趋势或逐步调整开仓订单 MT4版本->     这里     / 故障排除 ->  这里     输入变量的详细说明和说明   -> 这里 顾问如何交易： -首先，在交易时，会考虑当前趋势活动（“主趋势过滤器”变量）。它越小，反转的可能性就越高，EA 将打开的订单就越少。 -当打开每个新订单时，EA 通过“趋势过滤器减少每个订单”来减少趋势的活动，以获取后续信号。 - 在趋势过滤信号之后使用振荡器反转信号。 确定振荡器信号活动的变量是 - 振荡器周期 - 振荡器周期。越小，信号越活跃。 振荡器区域的 K1 - 权重因子 #1。它越小，信号越活跃。 振荡器区域的 K2 - 权重
AW Double Grids MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (10)
专家
Advisor AW Double Grids MT5   - 是一款激进的全自动网格顾问，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行双向工作，增加一个方向的交易量。内置自动手数计算、增加持仓量的各种变化以及其他功能。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Au
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
AW Trend Predictor EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (2)
专家
AW Trend Predictor EA - 使用趋势指标信号 AW Trend Predictor 进行交易的 EA。使用指标策略 TakeProfit 和 StopLoss。可以使用多时间帧过滤。具有由指标计算的固定止损或止损。基于时间的工作和平均在功能上是可能的。 说明和说明 ->   HERE   / MT4 版本 ->   HERE 好处： 使用指标根据当前波动率计算的固定止损或动态止损 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 适用于所有类型的交易工具 适合追踪手动开仓 适用于任何时间范围，我们建议在不低于 M15 的时间范围内工作 包括通过更高时间框架或长期指标过滤趋势的功能 可以选择使用平均 输入设置： MAIN SETTINGS Success Rate - The success rate for opening an order. First order on new signal only - Ability to choose to open new orders only when a new signal from the indicator arriv
AW Breakout Catcher EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
专家
顾问交易指标信号 AW Breakout Catcher，致力于突破动态支撑位和阻力位的策略。订单有固定的止损和止盈。可以选择使用平均。它能够处理选定的时间段和三种类型的通知。 优点： 适用于所有类型的交易工具和任何时间范围 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 易于设置和直观的面板界面 适合追踪手动开仓 各种自定义选项止损和获利 可以选择使用平均 说明和说明 ->   这里 / MT4 版本 ->   这里 输入设置： 主要设置 成功率 - 开立订单的成功率。如果指标小于您指定的，那么顾问将不会开立订单 订单手数 - 开仓订单量 启用自动手数计算 - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置 Autolot每0.01手存款 - 使用autolot时每0.01手的存款金额 止损止盈设置 止盈模式 - 选择止盈策略： TP1平仓 TP2平仓 在点中使用 TP 点数止盈（如果使用） - 每个单独订单的固定止损 止损模式 - 止损策略的选择： 在相反的信号退出 使用固定止损 使用指标中的 SL 没有止损 止损点数（如果使用） - 每个订单的固定止损 网格设置 使用网格 -
AW Classic MACD EA mt5
AW Trading Software Limited
3.33 (3)
专家
全自动交易系统。经典指标用作信号     MACD 结合趋势指标和振荡器来检测入场点。它使用平均，关闭篮子的第一个和最后一个订单的功能以及自动手数计算功能。它有一个高级信息面板和三种类型的通知。 Problem solving ->  HERE  / MT4 version ->  HERE   / Instruction  ->   HERE   优点： 全自动交易系统 易于设置和直观的面板界面 每支蜡烛只能开一个订单 内置自动手数计算 用于关闭篮子的第一个和最后一个订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 在收到来自指标的信号时开仓： - 零水平：当从底部向上穿过标记“0”的快速线时 - 买入信号，打开买入订单。当从上到下穿过标记“0”时 - 卖出信号，打开卖出订单。 - 交叉线：当快线自下而上穿过慢线时 - 买入信号，开启买入订单。当快线从上到下穿过慢线时 - 卖出信号，打开卖出订单。 笔记！     指标的图形元素不会显示在“EA 交易”中！ 输入变量： MAIN SETTINGS Size of the first order - Volume
AW Trend Predictor MT5
AW Trading Software Limited
4.76 (55)
指标
一个系统中趋势和故障水平的组合。先进的指标算法过滤市场噪音，确定趋势、进入点以及可能的退出水平。指标信号记录在统计模块中，您可以选择最合适的工具，显示信号历史的有效性。该指标计算获利和止损标记。 手册和说明 ->   这里 / MT4 版本 ->   这里 如何使用指标进行交易： 使用趋势预测器进行交易只需三个简单的步骤： 第 1 步 - 开仓 收到买入信号，成功率超过 70% 第 2 步 - 确定止损 通过相反的信号选择中继线 第 3 步 - 定义止盈策略 策略一：达到 TP1 时平仓 策略 2：达到 TP1 时平仓 50%，达到 TP2 时平仓剩余 50% 策略三：在趋势反转时平仓 好处： 从不重绘结果，信号严格位于蜡烛收盘时 它可以在顾问中使用 获利和止损标记 对交易策略或独立策略的重要补充 市场噪音过滤算法 适用于任何工具 统计模块： 为了更好地选择配对，请使用内置的统计计算。 计算交易 - 给出统计数据的信号总数 成功评级 - 达到 TP1 的信号百分比，或反转那些正获利的信号时的百分比 TakeProfit1 Hit - 达到 TP1 的信号百分比 TakeProfit2
AW Shepherd Safety MT5
AW Trading Software Limited
5 (4)
实用工具
The work of the utility is directed at opening new market orders, maintaining them, transferring the unprofitable orders into profit using an internal loss handling algorithm, trend filtering and various types of trailing stop and take profit. Suitable for any instruments and timeframes. The algorithm works separately for buys and sells, which allows simultaneously working in both directions as well. For the event when the additional orders opened by the utility do not become profitable, a Stop
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
专家
在两条移动平均线的交叉点交易的 Expert Advisor 使用第三条移动平均线来过滤当前趋势方向。它具有灵活但同时简单的输入设置。 问题解决 ->   这里   / MT4版本 ->   这里   / 使用说明  ->   这里   好处： 直观简单的设置 适用于任何类型的工具和任何时间范围 具有三种类型的通知 将第一个订单与最后一个订单重叠的可插拔系统 能够自动计算交易量 专家顾问策略。 EA 使用三个移动平均线来开仓。主要的是两个移动的，快的和慢的。第三个是过滤掉市场噪音的幻灯片。 如果快速移动的信号从下向上穿过慢速移动的信号，那么这是一个买入信号。 如果快速移动的信号从上到下穿过慢速移动的信号，那么这是一个卖出信号。 使用第三次滑动时： 当快速和慢速移动平均线低于过滤移动平均线（下降趋势）时，只有卖出信号有效。 当过滤移动平均线低于（上升趋势）快速和慢速移动平均线时，只有买入信号起作用。 最快的周期最小，最慢的周期更长，滤波器滑动周期最大。 如果禁用过滤，则： 在快速和慢速移动平均线的每个交叉点，EA 将打开交易 Input variables: Main settings
AW RSI based EA
AW Trading Software Limited
5 (4)
专家
EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。系统场景多，配置灵活。使用平均，关闭第一个和最后一个篮子订单的功能和自动计算手数的功能。具有高级仪表板和三种类型的通知。 Problem solving ->  HERE  /  MT5 version ->  HERE  /  Instruction  ->   HERE   优点： 简单的设置和直观的面板界面 可配置的指示器信号 适用于任何类型的工具和任何时间范围 必要时使用平均 内置自动手数计算 用于关闭第一个和最后一个篮子订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。 为交易行为实施各种选择： 如果振荡线从下到上突破较低水平，则买入交易。也就是说，价格已经脱离超买状态。 如果振荡线从上到下突破了较高水平，则卖出交易。也就是说，价格已经脱离超卖状态。 提供不同的交易策略： 1. 双向交易： 在这种情况下，当收到看跌信号时，顾问将进行卖出交易 当收到看涨信号时，EA 将开启买入交易 2.
AW Envelopes EA MT5
AW Trading Software Limited
专家
全自动交易机器人。     顾问按策略工作   他   动态支撑位和阻力位的突破 ，著名的 Envelopes 指标用于确定信号 。     此外，EA 实现了平均可能性、关闭第一个和最后一个篮子订单的功能以及自动计算手数的功能，三种类型的通知。 问题解决 ->   这里 /       MT4 版本 ->   这里     / 说明 ->       这里   优点： 可用于任何工具和时间范围 内置指标的可配置参数 简单的设置和直观的面板界面 内置自动手数计算 用于关闭第一个和最后一个篮子订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 策略和信号： 指标线形成价格波动的通道，移动平均线显示主要移动方向。上面的线是阻力，下面的线是支撑。 使用指标，您可以评估趋势的方向。方向由均线的斜率决定，即如果斜率向上，则为上升趋势，如果斜率为下降趋势，则为下降趋势。如果中间线是一条水平线，那么市场是平的。 中线改变斜率时的买入信号（价格在下降趋势中低于该线，在上升趋势中高于该线）。交易按照下一根蜡烛开盘时线的斜率方向执行。 输入变量： 主要设置 Size_of_the_first_ord
AW Turtles Indicator MT5
AW Trading Software Limited
4.52 (29)
指标
该指标根据海龟系统工作，通常假设时间间隔为 20 到 55 根蜡烛。在给定时间间隔内监视趋势。在突破支撑位或阻力位时进场。退出信号是价格突破同一时间区间趋势的相反方向。 优点： 工具：货币对、股票、商品、指数、加密货币 时间范围：经典 D1，也适用于任何时间范围 交易时间：全天候 资金管理策略：每笔交易风险不超过1% 使用追加订单时，每增加一个仓位的风险为0.25% MT4 indicator version ->  HERE / AW Turtles EA MT5 ->  HERE  /  More products ->  HERE 参赛规则： 1）较短的条目： 入场条件是突破 20 日高点或低点。 如果先前的信号成功，则跳过交易。 笔记！如果之前的交易以盈利结束，我们会跳过入场。如果突然发现突破有利可图，那么稍后突破55日通道后我们就进场。 当价格突破该通道时，我们进入交易。 2）长期进场（如果由于上述原因错过了20日突破）： 价格突破唐奇安通道的 55 天高点或低点。 笔记！在方法 2 中，不使用前一笔交易的过滤器，我们总是输入。 退出策略： 止损 1) 在经典版本中有
FREE
AW Breakout Catcher EA
AW Trading Software Limited
4.5 (6)
专家
顾问交易指标信号 AW Breakout Catcher，致力于突破动态支撑位和阻力位的策略。订单有固定的止损和止盈。可以选择使用平均。它能够处理选定的时间段和三种类型的通知。 优点： 适用于所有类型的交易工具和任何时间范围 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 易于设置和直观的面板界面 适合追踪手动开仓 各种自定义选项止损和获利 可以选择使用平均 说明和说明 ->   这里 / MT5 版本 ->   这里 输入设置： 主要设置 成功率 - 开立订单的成功率。如果指标小于您指定的，那么顾问将不会开立订单 订单手数 - 开仓订单量 启用自动手数计算 - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置 Autolot每0.01手存款 - 使用autolot时每0.01手的存款金额 止损止盈设置 止盈模式 - 选择止盈策略： TP1平仓 TP2平仓 在点中使用 TP 点数止盈（如果使用） - 每个单独订单的固定止损 止损模式 - 止损策略的选择： 在相反的信号退出 使用固定止损 使用指标中的 SL 没有止损 止损点数（如果使用） - 每个订单的固定止损 网格设置 使用网格 -
AW Grids Maker MT5
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
实用工具
AW网格生成器   用于根据挂单构建网格交易。该工具功能通用，设置灵活，界面直观。程序可根据必要的步长，利用持仓量倍数，根据止损单和限价单构建交易网络。 MT4 版本 -> 点击此处 / 问题解决 -> 点击此处 优势 使用所有类型的待处理订单。 配置简单灵活。 设计精良且功能齐全的配电盘。 一个精心设计的信息模块 工作特点： 适用于金字塔式拉锯战、经典平均法拉锯战或马丁格尔拉锯战。 自动开启网格、跟踪订单和关闭网格。 它既可以是交易系统的组成部分，也可以是独立的策略。 构建各种类型订单的网络，并可调整距离和交易量增长系数。 面板详细描述： 交易者可以使用“Open_Buy”按钮开设挂单买入限价单和买入止损单。 要开立待处理的卖出止损单和卖出限价单，请使用“Open_Sell”按钮。 买入限价单的挂单价格低于当前价格，而卖出限价单的挂单价格高于当前市场价格。当交易者预期价格将从某个特定水平反转时，就会使用这些订单。当达到指定的挂单价格时，交易将以不低于所要求价格的价格执行。 买入止损单设置在当前价格上方，而卖出止损单设置在当前市场价格下方。它最常用于突破交易策略。当价格达到指定价格
AW Classic MACD MT5
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4.7 (33)
指标
Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT4 version ->  HERE  / Our news ->  HERE     How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator o
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Trend Predictor EA
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4.47 (15)
专家
AW Trend Predictor EA - 使用趋势指标信号 AW Trend Predictor 进行交易的 EA。使用指标策略 TakeProfit 和 StopLoss。可以使用多时间帧过滤。具有由指标计算的固定止损或止损。基于时间的工作和平均在功能上是可能的。 Instruction and description ->  HERE  / MT5 version ->  HERE   好处： 使用指标根据当前波动率计算的固定止损或动态止损 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 适用于所有类型的交易工具 适合追踪手动开仓 适用于任何时间范围，我们建议在不低于 M15 的时间范围内工作 包括通过更高时间框架或长期指标过滤趋势的功能 可以选择使用平均 输入设置： MAIN SETTINGS Success Rate - The success rate for opening an order. First order on new signal only - Ability to choose to open new orders only when a new sign
AW Super Trend MT5
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4.83 (6)
指标
AW Super Trend - 这是最流行的经典趋势指标之一。它有一个简单的设置，让您不仅可以处理趋势，还可以显示由该指标计算的止损水平。 好处： 仪器：     货币对 、股票、商品、指数、加密货币。 时限：М15 及更高。 交易时间：全天候。 显示当前趋势的方向。 计算止损。 它可以在交易时使用。 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报。 MT4 版本 ->   这里 / 新闻 -   这里   能力： 该指标以相应的颜色显示当前趋势方向。 - 蓝色表示当前时间范围内使用的交易品种的上升趋势。 - 该线的红色表示所选交易品种所用时间范围的下降趋势。 该指标可用于设置止损。 指标线不显示在条柱上方，而是相对于条柱有一些偏移。这个显示趋势线的地方可以被交易者用来设置止损。 当趋势发生变化时，指标线会在趋势变化的时刻重新绘制并显示为垂直线。该显示是由于该指标可用于标记止损。 可能会在较小的时间范围内过滤信号，并在较高的时间范围内显示方向。 怎么运行的： 1. 也就是说，如果您在 M15 或 M30 时间范围内工作 2. 在更高的时间框架上运行指标。 H4 或 D1。 3. 在 D1
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RoundLock EA
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4.33 (3)
专家
Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统。Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统，它是一款先进的交易系统，采用双向订单锁定策略，仓位逐步增长，并根据市场动态调整。 圆锁的优点： 通过锁仓进行风险控制， 市场趋势领域交易量的动态增长， 根据限制设置灵活的行为， 适用于平缓和趋势阶段，在每种情况下优化结果， 具有保护机制的平均策略和电网方法的自动化。 MT5 version ->  HERE   / Problem solving ->  HERE 顾问会开立两笔反向订单。当其中一笔订单盈利平仓后，顾问会重新开立两笔订单，订单量会根据 Multiplier_Volume 乘数和顾问开立的订单数量而增加。每开立一笔新订单，顾问都会以相同的交易量开立订单，并相互锁定。开立订单的过程会持续到同类型的订单数量达到 Limit_for_orders 的数量，届时顾问只会增加网格，而不会锁定。 Round Lock 的工作原理： 顾问开设一对方向相反的订单（买入/卖出），从而固定仓位并控制波动性。 仅当前一对订单中的其中一个通过获利平仓后，才会开设新的一
AW Semi Sweet EA MT5
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专家
The Expert Advisor trades where the signal for opening a new order or restoring order is an indicator strategy, which is defined by the user in the input settings. You can choose indicators, their timeframes and the number of signals sufficient to open an order. A total of 29 trading indicators are available, on the basis of which the user can form his own trading idea without using programming. Problem solving ->   HERE  / MT4 version ->   HERE Expert Advisor modes: Hedging Auto mode, Netting
AW Classic MACD EA
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3.5 (4)
专家
全自动交易系统。经典指标用作信号     MACD 结合趋势指标和振荡器来检测入场点。它使用平均，关闭篮子的第一个和最后一个订单的功能以及自动手数计算功能。它有一个高级信息面板和三种类型的通知。 Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   优点： 全自动交易系统 易于设置和直观的面板界面 每支蜡烛只能开一个订单 内置自动手数计算 用于关闭篮子的第一个和最后一个订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 在收到来自指标的信号时开仓：     - 零水平：当从底部向上穿过标记“0”的快速线时 - 买入信号，打开买入订单。当从上到下穿过标记“0”时 - 卖出信号，打开卖出订单。 - 交叉线：当快线自下而上穿过慢线时 - 买入信号，开启买入订单。当快线从上到下穿过慢线时 - 卖出信号，打开卖出订单。 笔记！     指标的图形元素不会显示在“EA 交易”中！ 输入变量： MAIN SETTINGS Size of the first order - V
AW Smart Grids MT5
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4.5 (2)
专家
一种用于在市场脉冲式波动后实施反转策略的自动交易顾问。 AW 智能电网旨在自动执行价格与平均值显著偏离，并在脉冲结束后形成回落走势时的交易。 该投资顾问不追随市场动能，也不会在市场高企时期试图入场。交易决策是在评估市场动能减弱和获利条件形成之后做出的。 该逻辑基于对价格相对于长期移动平均线的位置的分析，这使我们能够排除混乱的波动，专注于结构性的市场状况。 问题解决指南 -> 点击此处 / MT4 版本 -> 点击此处 顾问工作的逻辑： • 价格与平均值存在显著偏差。 • 对脉冲的状态及其完成情况进行评估 • 交易在回落阶段进行。 • 一个位置可以与一组位于同一逻辑中的订单相关联。 • 出口管制是根据为整个订单组计算出的目标水平进行的。 该方案使我们能够规范工作并获得回报，并减少在维持职位时主观决策的影响。 哪些人不适合： • 不适用于M1的短线交易 • 不用于新闻交易 • 不适用于激进的存款超频。 • 不了解网格原理，请勿进行交易。 推荐条件： • 时间范围： H1 及以上 • 交易品种： 主要货币对 • 最低存款额： 500 美元起（具体金额取决于设置和风险） • 账户类型： E
AW Turtles Indicator
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4.62 (13)
指标
该指标根据海龟系统工作，通常假设时间间隔为 20 到 55 根蜡烛。在给定时间间隔内监视趋势。在突破支撑位或阻力位时进场。退出信号是价格突破同一时间区间趋势的相反方向。 优点： 工具：货币对、股票、商品、指数、加密货币 时间范围：经典 D1，也适用于任何时间范围 交易时间：全天候 资金管理策略：每笔交易风险不超过1% 使用追加订单时，每增加一个仓位的风险为0.25% MT5 indicator version ->  HERE  /  AW Turtles EA MT4 ->  HERE  /  More products ->  HERE 参赛规则： 1）较短的条目： 入场条件是突破 20 日高点或低点。 如果先前的信号成功，则跳过交易。 笔记！如果之前的交易以盈利结束，我们会跳过入场。如果突然发现突破有利可图，那么稍后突破55日通道后我们就进场。 当价格突破该通道时，我们进入交易。 2）长期进场（如果由于上述原因错过了20日突破）： 价格突破唐奇安通道的 55 天高点或低点。 笔记！在方法 2 中，不使用前一笔交易的过滤器，我们总是输入。 退出策略： 止损 1) 在经典版本
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AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
专家
在两条移动平均线的交叉点交易的 Expert Advisor 使用第三条移动平均线来过滤当前趋势方向。它具有灵活但同时简单的输入设置。 问题解决 ->   这里 /MT5版本 ->   这里 /使用说明 ->       这里   好处： 直观简单的设置 适用于任何类型的工具和任何时间范围 具有三种类型的通知 将第一个订单与最后一个订单重叠的可插拔系统 能够自动计算交易量 专家顾问策略。 EA 使用三个移动平均线来开仓。主要的是两个移动的，快的和慢的。第三个是过滤掉市场噪音的幻灯片。 如果快速移动的信号从下向上穿过慢速移动的信号，那么这是一个买入信号。 如果快速移动的信号从上到下穿过慢速移动的信号，那么这是一个卖出信号。 使用第三次滑动时： 当快速和慢速移动平均线低于过滤移动平均线（下降趋势）时，只有卖出信号有效。 当过滤移动平均线低于（上升趋势）快速和慢速移动平均线时，只有买入信号起作用。 最快的周期最小，最慢的周期更长，滤波器滑动周期最大。 如果禁用过滤，则： 在快速和慢速移动平均线的每个交叉点，EA 将打开交易 Input variables: Main settings Si
AW Classic MACD
AW Trading Software Limited
4.8 (5)
指标
Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT5 version ->  HERE  / Our news ->  HERE   How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator of
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AW RSI based EA MT5
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4 (1)
专家
EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。系统场景多，配置灵活。使用平均，关闭第一个和最后一个篮子订单的功能和自动计算手数的功能。具有高级仪表板和三种类型的通知。 问题解决 ->   这里 /MT4版 ->   这里 / 使用说明 ->       这里   优点： 简单的设置和直观的面板界面 可配置的指示器信号 适用于任何类型的工具和任何时间范围 必要时使用平均 内置自动手数计算 用于关闭第一个和最后一个篮子订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。 为交易行为实施各种选择： 如果振荡线从下到上突破较低水平，则买入交易。也就是说，价格已经脱离超买状态。 如果振荡线从上到下突破了较高水平，则卖出交易。也就是说，价格已经脱离超卖状态。 提供不同的交易策略： 1. 双向交易： 在这种情况下，当收到看跌信号时，顾问将进行卖出交易 当收到看涨信号时，EA 将开启买入交易 2. 单向贸易： EA 只能根据看涨信号进行交易 EA 只能根据看跌
AW Super Trend
AW Trading Software Limited
3.67 (3)
指标
AW Super Trend - 这是最流行的经典趋势指标之一。它有一个简单的设置，让您不仅可以处理趋势，还可以显示由该指标计算的止损水平。 好处： 仪器：     货币对 、股票、商品、指数、加密货币。 时限：М15 及更高。 交易时间：全天候。 显示当前趋势的方向。 计算止损。 它可以在交易时使用。 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报。 MT5 版本 ->   这里 / 新闻     ->   这里 能力： - 该指标以相应颜色显示当前趋势方向。 - 蓝色表示当前时间范围内使用的交易品种的上升趋势。 - 该线的红色表示所选交易品种所用时间范围的下降趋势。 该指标可用于设置止损。 指标线不显示在条柱上方，而是相对于条柱有一些偏移。这个显示趋势线的地方可以被交易者用来设置止损。 当趋势发生变化时，指标线会在趋势变化的时刻重新绘制并显示为垂直线。该显示是由于该指标可用于标记止损。 可能会在较小的时间范围内过滤信号，并在较高的时间范围内显示方向。 怎么运行的： 1. 也就是说，如果您在 M15 或 M30 时间范围内工作 2. 在更高的时间框架上运行指标。 H4 或 D1。 3. 在
FREE
AW Grids Maker
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
实用工具
AW网格生成器   用于根据挂单构建网格交易。该工具功能通用，设置灵活，界面直观。程序可根据必要的步长，利用持仓量倍数，根据止损单和限价单构建交易网络。 MT5 版本 -> 点击此处 / 问题解决 -> 点击此处 优势 使用所有类型的待处理订单。 配置简单灵活。 设计精良且功能齐全的配电盘。 一个精心设计的信息模块 工作特点： 适用于金字塔式拉锯战、经典平均法拉锯战或马丁格尔拉锯战。 自动开启网格、跟踪订单和关闭网格。 它既可以是交易系统的组成部分，也可以是独立的策略。 构建各种类型订单的网络，并可调整距离和交易量增长系数。 面板详细描述： 交易者可以使用“Open_Buy”按钮开设挂单买入限价单和买入止损单。 要开立待处理的卖出止损单和卖出限价单，请使用“Open_Sell”按钮。 买入限价单的挂单价格低于当前价格，而卖出限价单的挂单价格高于当前市场价格。当交易者预期价格将从某个特定水平反转时，就会使用这些订单。当达到指定的挂单价格时，交易将以不低于所要求价格的价格执行。 买入止损单设置在当前价格上方，而卖出止损单设置在当前市场价格下方。它最常用于突破交易策略。当价格达到指定价格
AW Close By Total Profit MT5
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3 (2)
实用工具
This is a utility for closing orders or baskets of orders for the total profit or loss. Can work multicurrency, can work with orders opened manually. Has additional trailing profit. Capabilities: Closing an order for the current symbol or for all symbols Closing individual orders or whole baskets of orders Stopping the utility in one click Trailing function for total profit Setting TP and SL in money, in points or as a percentage of the deposit Closing all BUY or SELL orders or closing all orde
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