Trade Manager Pro v2

Trade Manager Pro MT5 是一款专业的一体化交易管理面板，旨在通过单一浮动界面为交易者提供对交易执行和仓位管理各个方面的全面控制。它结合了高速执行、精准操作和智能自动化，将 MetaTrader 5 打造成一个功能强大的专业交易工作平台，同时保持轻量化、快速且易于使用。

该交易面板采用 MetaTrader 5 原生交易类开发，具有卓越的稳定性、广泛的经纪商兼容性以及可靠的订单执行能力。它简化了交易流程的每一个环节——从订单执行和风险计算，到高级仓位管理和交易绩效监控。

无论您交易 外汇（Forex）、黄金（Gold）、指数（Indices）、大宗商品（Commodities）、股票（Stocks）还是加密货币（Cryptocurrencies）Trade Manager Pro MT5 都能为您提供专业级的手动交易工具，让交易更加高效，而无需面对复杂的操作。

产品优势

  • 一键快速执行交易。

  • 通过自动化风险管理减少交易错误。

  • 根据账户风险自动计算交易手数。

  • 使用自动保本（Break-Even）和移动止损（Trailing Stop）保护盈利。

  • 实时监控账户交易表现。

  • 在同一界面快速管理多个持仓。

  • 借助内置风险控制功能提高交易纪律。

  • 通过智能交易管理自动化节省宝贵时间。

  • 拥有现代化、专业且完全可自定义的用户界面。

智能风险管理

专业资金管理工具，为您的交易提供稳定可靠的风险控制。

  • 自动计算交易手数

  • 固定手数交易

  • 按账户百分比计算风险

  • 按固定金额计算风险

  • 根据止损距离计算风险

  • 下单前自动验证保证金

  • 最小和最大手数保护

  • 完全兼容经纪商的最小交易手数步长

自动止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）

在每次开仓前轻松配置保护性价格水平。

  • 按点数设置止损

  • 按点数设置止盈

  • 自动计算风险回报比（Risk-to-Reward）

  • 自动设置止损和止盈

  • 即时修改已有持仓的止损和止盈

自动保本（Break-Even）

自动保护已获得的交易利润。

  • 自动将止损移动至保本价

  • 可自定义触发距离

  • 可设置额外盈利偏移（Profit Offset）

  • 每个持仓独立运行

高级移动止损（Trailing Stop）

采用多种移动止损方式，实现动态利润保护。

  • 固定移动止损

  • 阶梯式移动止损

  • 基于 ATR 的移动止损

  • 智能利润锁定

  • 自动更新止损价格


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EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
实用工具
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% ! ONLY $470 insead of $790!  Maximum real discount! ONLY UNTIL 08/22 The core idea: using the user interface, you configure the parameters the chart must meet before entering a position (or positions), choose which entry models to use, and set the rules for when trading and planning should end. Lazy Trader  handles the rest: it  takes over all the routine chart watching and execution! full description  :: 3 key videos [1] ->  [2]   ->  [3] What can it do? - Understand
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Pro — 高级 Telegram 信号复制器（Auto-Fix，多TP，风险控制，完整交易管理） Telegram to MT5 Pro — 专业 Telegram 信号复制系统 Telegram to MT5 Pro 可将来自 Telegram 的交易信号实时复制到您的 MetaTrader 5 账户，并提供完整的风险控制、执行管理与交易管理功能。 系统由两个组件组成： • 运行在 MetaTrader 5 内的 Expert Advisor（EA） • 连接 Telegram 并将信号发送到 EA 的桌面桥接程序 两个组件必须在同一台电脑运行。由于 MQL5 限制，EA 无法直接连接 Telegram。 支持与安装 提供完整 PDF 安装指南。 支持内容： • 完整 PDF 使用手册 • 分步安装指导 • 在线聊天支持 • 交易商设置帮助（前缀、后缀、符号映射） 功能说明 • 读取任意 Telegram 群组或频道信号 • 自动解析交易品种、方向、入场、止损、止盈 • 秒级执行交易 • 管理交易（移动止损、保本、部分平仓） • 支持多账户与多信号
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
实用工具
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
实用工具
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
实用工具
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
实用工具
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
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实用工具
注意 ：要获取免费试用版，请访问我的网站。 使用手册 用户手册 RiskGuard Management — 您进行无妥协交易的终极盟友。 Lot Calculator — 自动计算手数。 Quantum — 自动风险控制，最大化利润并减少回撤。 Automatic Journal — 包含并可从我的网站免费下载。 Automatic Screenshot — 两张截图：开仓时一张，平仓时一张。 Partial Profit — 智能管理的部分平仓功能。 Smartphone Trading — 可通过手机下单，自动管理。 Stop Loss & DD Block — 每日资金的全面保护。 Automatic Break-Even — 轻松降低风险。 Closing Time — 精准控制交易时间。 Automatic Spread — 实时正确设置止损和止盈。 详细的多语言文档以及意大利语和英语的视频教程，可在我的网站上获取。
Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
实用工具
Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析仪表板 Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的网页交易分析平台。 Forex Analyzer Pro 可同步 MetaTrader 5 账户活动，并通过结构化仪表板将交易数据整理为分析、报告、监控和交易日志工具。 该平台允许用户通过支持的桌面和移动设备网页浏览器访问其交易仪表板。 Forex Analyzer Pro 可连接您的 MT5 账户，并将交易活动集中到统一的仪表板中，方便您监控持仓、查看历史记录、分析统计数据以及管理交易记录。 功能特色 • MT5 账户仪表板 • 持仓监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户统计分析 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 MT5 账户仪表板 查看 MetaTrader 5 账户中的重要信息。 仪表板显示： • 账户余额 • 账户净值（Equity） • 可用保证金 • 保证金水平 • 当前持仓 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户详情 所有账户信息均以结构化界面呈现，方便监控和管理。
Volume Bubbles Order Flow Footprint
Abdul Jalil
实用工具
VOLUME BUBBLES ORDERFLOW FOOTPRINT PROFESSIONAL Expert Advisor for MetaTrader 5 Complete Feature Documentation Introduction: Volume Bubbles OrderFlow Footprint Professional is an advanced order flow visualization tool designed for the MetaTrader 5 platform. It provides institutional-grade market analysis through real-time volume bubbles visualization, volume profiling, and sophisticated order flow analysis. This Expert Advisor transforms raw market data into actionable trading intelligence, hel
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
实用工具
# 如果您有任何其他需求或對合作感興趣，請聯繫 zion.quantech.london@gmail.com。 Flash Trade (FT) 最友善的手動交易工具。 使用最直觀的操作來確保您的資金。 FT的特點 點擊任意位置快速交易 FT支持市場訂單和掛單 兩次點擊完成訂單並設置SL和TP 三次點擊完成掛單並設置SL和TP 自動將每個訂單的止損金額設置為您設置的餘額百分比或固定金額 下訂單時實時預估利潤 超簡單的界面和操作 支持拆分訂單 使用方式 市場訂單: 點擊圖表決定止損價位 點擊Buy或是Sell鈕 掛單: 點擊圖表決定入場價位 選擇掛單類型 點擊圖表決定止損價位 暫停FT: 點擊右上方的"On/Off"按鈕來切換開關 當按鈕從綠(On)變為紅(Off)，代表FT已被停止 點擊"Off"按鈕再次開啟FT 如果有任何疑問、改善建議或是bug回報都可以聯繫e50310@gmail.com或留下評論 功能將持續於未來的版本推出
Royal Copier
Janet Abu Khalil
5 (1)
实用工具
Royal Copier — 专业版 MT5 交易复制器 Royal Copier 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业本地实时交易复制器。 现在它已将两种功能整合到一个 MT5 Expert Advisor 中。 您只需在参数中选择 EA 运行于 Master 模式 或 Client 模式 。 这意味着同一个 EA 既可用于源账户，也可用于接收账户，同时保留原有复制器的运行逻辑。 Royal Copier 支持以下常见账户复制方式： MT5 到 MT5 MT5 到 MT4 MT4 到 MT4 MT4 到 MT5 如需与 MT4 进行复制，请使用 MT4_Copier 。 工作原理 Royal Copier 是一个本地复制器，通过同一台 Windows 电脑上的共享文件运行。 当 EA 设置为 Master 模式 时，它会监控源账户并将所有交易活动写入共享文件。 当 EA 设置为 Client 模式 时，它会读取该文件，并在接收账户上镜像执行相同操作。 复制器可以同步以下内容： 市价单 挂单 交易平仓 部分平仓 止损和止盈修改 挂单更新和删除 两个终端必须运行在同一台 Win
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
实用工具
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
实用工具
The Performance Logger is a utility for MetaTrader 5 designed to track and report account metrics. It identifies trades based on specific criteria and provides summaries of account activity. Main Functions Automated Reporting : Generates summaries of account performance and sends them to specified communication channels (Telegram or Discord) on a weekly, monthly, or yearly basis. Strategy Analysis : Organizes performance data based on the specific Expert Advisor or strategy used for each trade.
作者的更多信息
Candle Timer V5
Muhammad Wasim
指标
Candle Timer V5 再也不会错过K线收盘！ Candle Timer V5 是一款适用于 MetaTrader 5 的高级多周期倒计时面板，可在一个优雅且始终可见的面板中，实时显示您所交易的各个时间周期当前K线距离收盘还剩多少时间。 专为剥头皮交易者、日内交易者和多周期分析师设计，无需频繁切换图表或时间周期，即可获得精确到秒的K线收盘时间。 主要功能 多周期倒计时 — 同时监控 M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1 和 MN1 的K线收盘倒计时。 实时进度条 — 一眼即可查看当前K线已经运行了多少进度。 临近收盘警示颜色 — 当K线即将收盘时，倒计时文字会自动改变颜色，帮助您及时做好交易准备。 面板自由移动 — 可固定在图表四个角落中的任意位置，也可以使用鼠标自由拖动。 高级可定制设计 — 自定义字体、字体大小、文字颜色、背景颜色、边框/强调色以及进度条颜色。 轻量且不干扰交易 — 纯显示型图表叠加面板，不会对图表性能或其他指标/EA造成明显影响。 为什么交易者选择它 精准把握入场时间 — 精确掌握K线收盘秒数，为基于收盘确认的交易策略提供帮助。 轻松实现多周
FREE
MArketPowerandPips
Muhammad Wasim
指标
Market Power & Pips Dashboard V3.0 Market Power & Pips Dashboard V3.0 将市场强弱分析、点数（Pips）统计和波动率测量整合到 一个美观、易于使用的仪表板中，让交易者无需面对复杂的分析工具，即可快速、清晰地了解当前市场状况。 功能优势 衡量真实的买卖力量。 跟踪每日和每周市场波动。 识别强势和弱势交易时段。 即时了解当前市场波动率。 借助实时市场数据，提高交易入场时机。 将多个关键指标整合到一个仪表板中，减少图表杂乱。 买卖力量（Buying & Selling Power） 计算每日买方与卖方的主导力量。 实时显示多头（Bullish）和空头（Bearish）力量。 采用直观、易读的力量条显示。 可选百分比显示模式。 今日点数（Today's Live Pips） 显示市场今日已运行的总点数（Pips）。 每次价格变动时自动实时更新。 昨日总点数（Yesterday's Total Pips） 显示上一交易日市场的总点数波动。 便于与当前市场活跃程度进行比较。 上周总点数（Last Week Tota
FREE
Pro Multi FX
Muhammad Wasim
专家
Pro Multi-FX EA — 产品描述 Pro Multi-FX EA — 多货币趋势与回调交易系统，配备专业级风险控制 使用一套纪律严明、基于规则的系统交易四个主要货币对。 Pro Multi-FX EA 是一款全自动专家顾问（EA），基于一个简单而明确的理念：顺势交易、回调入场，并确保单笔交易的风险不会超过账户预先设定的固定百分比。没有马丁格尔，没有网格，没有对亏损仓位进行加仓摊平。只通过一致的交易流程，从单一图表同时应用于 EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY 和 AUD/USD。 交易方式 EA 使用每个货币对的快速/慢速 EMA 过滤器判断市场方向，然后等待价格出现回调，并通过 RSI 确认转向后再入场。因此，每笔交易都按照当前主要趋势方向执行，而不是逆势交易。 止损和止盈根据当前市场波动率通过 ATR 动态计算，而不是使用固定点数，使系统能够自动适应平静和高波动的市场环境。 核心是风险管理，而不是收益承诺 固定百分比单笔风险，根据账户余额和当前市场波动率自动计算仓位大小 每笔交易使用基于 ATR 的动态止损和止盈 每日亏损熔断机制：当达到设定的回撤阈值后，E
Trend Rider Pro v2
Muhammad Wasim
专家
Trend Rider EA Trend Rider EA 是一款基于经过验证的 Trend Rider 指标逻辑开发的全自动趋势跟踪智能交易系统（Expert Advisor，EA）。它结合了 基于 ATR 的自适应波动率 SuperTrend 指标 与 RSI + MACD 双重确认过滤器 ，用于识别高概率趋势交易机会，并自动执行和管理交易。当市场动能减弱或趋势发生反转时，EA 会自动平仓，无需交易者持续监控图表。 Trend Rider EA 专为追求纪律化、规则化交易的投资者设计，支持 任何交易品种和任何时间周期 。EA 仅在每根K线收盘后分析市场，从而依据已经确认的价格走势做出交易决策，而不是受到K线形成过程中的价格波动影响。这种方式能够有效减少虚假信号和不必要的交易。 主要优势 全自动交易 —— 完全按照预设交易规则自动执行交易，无需人工干预，避免情绪化交易。 趋势确认入场 —— 结合 SuperTrend、RSI 和 MACD 多重确认，提高交易信号的准确性。 安全交易机制 —— 自动根据经纪商的交易要求调整手数，并在开仓前检查可用保证金。 灵活的风险管理 —— 支持自定
MArtin Angle Pro v5
Muhammad Wasim
专家
Martin Angle Pro v5 适用于 MetaTrader 5 的双向对冲网格引擎 同时交易市场的多空两个方向。 Martin Angle Pro 会在每根新的 1 分钟 K 线出现时，同时开立 Buy 和 Sell 仓位，然后分别独立管理两个方向——根据条件逐步增加仓位，当两条交易链的综合浮动利润达到目标后，一次性关闭全部仓位，并自动重置系统，等待下一轮交易。无需持续盯盘，无需手动计算手数，也无需猜测最佳止盈时机。 工作原理 每当新的 M1 K 线形成时，以您设定的初始手数同时开立 Buy 和 Sell。 两个方向分别使用独立的 Magic Number 进行跟踪，因此两条交易链互不干扰。 当某个方向的持仓浮动利润达到设定阈值时，该方向的下一笔订单手数会自动翻倍，并安排在下一根 K 线上执行——经典的渐进式加仓方式，整个过程完全自动化。 当两条交易链的总浮动利润达到设定目标后，EA 会一次性关闭全部仓位，然后自动重置并等待下一根 K 线开始新的交易周期。 每次下单前都会进行保证金检查，并自动检测经纪商支持的订单成交模式，从而能够更好地适应不同类型的交易账户。 为什么交易者喜
Martinangle Scalper Pro v7
Muhammad Wasim
专家
Martinangle Pro v7 — RSI 触发型马丁格尔专家顾问 精准入场。严格仓位管理。专为控制策略自身风险而打造。 Martinangle Pro v7 将经典的 RSI 反转信号与严格控制的马丁格尔序列引擎相结合，为希望获得马丁格尔策略激进恢复潜力、同时又不想让 EA 对账户资金失去控制的交易者而设计。 工作原理 1. 序列加仓 — 如果价格朝不利于当前持仓的方向移动达到可配置的点数，EA 会按照设定的倍数增加仓位，形成经典的马丁格尔平均策略，直到达到您设置的最大交易数量。 2. 利润锁定 — 当整个交易序列的浮动利润达到您设定的账户货币盈利目标后，EA 会自动关闭该序列中的所有持仓。 3. 每日重置 — 达到盈利目标后，EA 将在当天剩余时间停止交易，并在下一交易时段自动重新启用，无需手动重启。 核心功能 RSI 驱动入场 — 不使用任意定时器或噪音触发条件；每个交易序列都从真实的超买或超卖状态开始。 可配置马丁格尔引擎 — 自定义手数倍数、加仓间距以及每个序列的最大交易数量，策略激进程度完全由您控制。 基于资金的盈利目标 — 当序列达到指定美元或账户货币盈利目标时立即
Grid Martingale Pro v8
Muhammad Wasim
专家
Grid Martingale Pro v8 基于 EMA 信号的高级 Grid & Martingale MetaTrader 5 Expert Advisor Grid Martingale Pro v8 是一款全自动 MetaTrader 5 Expert Advisor，将 EMA 趋势交叉信号、基于账户余额的仓位调整、网格入场、受控马丁格尔恢复、篮子级利润管理以及多层风险控制机制 集成于一个自动化交易系统中。 该 EA 专为希望采用结构化 Grid/Martingale 交易框架，而不是无限制平均加仓方式的交易者设计。您可以直接控制入场信号、网格间距、手数递增、篮子利润目标、回撤保护、点差条件、新闻过滤以及每日交易限制。 高级风险与保护系统 Grid Martingale Pro v8 提供多层保护机制，用于防止交易敞口出现失控式扩张。 最大 Martingale 步数 设置网格步骤的最大数量。 这可以防止 EA 无限增加市场敞口。 最大回撤保护 EA 根据 峰值净值（Peak Equity） 监控账户回撤。 当达到设定的回撤阈值后，EA 将： 停止新的交易 平掉 EA 当前
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