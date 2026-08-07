Trade Manager Pro v2

Trade Manager Pro MT5 是一款专业的一体化交易管理面板，旨在通过单一浮动界面为交易者提供对交易执行和仓位管理各个方面的全面控制。它结合了高速执行、精准操作和智能自动化，将 MetaTrader 5 打造成一个功能强大的专业交易工作平台，同时保持轻量化、快速且易于使用。

该交易面板采用 MetaTrader 5 原生交易类开发，具有卓越的稳定性、广泛的经纪商兼容性以及可靠的订单执行能力。它简化了交易流程的每一个环节——从订单执行和风险计算，到高级仓位管理和交易绩效监控。

无论您交易 外汇（Forex）、黄金（Gold）、指数（Indices）、大宗商品（Commodities）、股票（Stocks）还是加密货币（Cryptocurrencies），Trade Manager Pro MT5 都能为您提供专业级的手动交易工具，让交易更加高效，而无需面对复杂的操作。

产品优势

一键快速执行交易。

通过自动化风险管理减少交易错误。

根据账户风险自动计算交易手数。

使用自动保本（Break-Even）和移动止损（Trailing Stop）保护盈利。

实时监控账户交易表现。

在同一界面快速管理多个持仓。

借助内置风险控制功能提高交易纪律。

通过智能交易管理自动化节省宝贵时间。

拥有现代化、专业且完全可自定义的用户界面。

智能风险管理

专业资金管理工具，为您的交易提供稳定可靠的风险控制。

自动计算交易手数

固定手数交易

按账户百分比计算风险

按固定金额计算风险

根据止损距离计算风险

下单前自动验证保证金

最小和最大手数保护

完全兼容经纪商的最小交易手数步长

自动止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）

在每次开仓前轻松配置保护性价格水平。

按点数设置止损

按点数设置止盈

自动计算风险回报比（Risk-to-Reward）

自动设置止损和止盈

即时修改已有持仓的止损和止盈

自动保本（Break-Even）

自动保护已获得的交易利润。

自动将止损移动至保本价

可自定义触发距离

可设置额外盈利偏移（Profit Offset）

每个持仓独立运行

高级移动止损（Trailing Stop）

采用多种移动止损方式，实现动态利润保护。