FxBears Super

欢迎来到使用 FxBears 超级交易指标的高级交易世界。 这一创新工具专为 MT4 平台设计，结合了艾略特波浪、供需区域和内部指标的强大功能，为交易者提供高质量的信号，以做出明智的交易决策。 FxBears Super 拥有超过 90% 的成功率记录，为您的交易策略带来了新的精确度和盈利水平。 科西嘉岛没有重画，也没有重画。


艾略特波浪分析：
     FxBears Super 利用艾略特波浪的预测潜力，识别市场周期和趋势。 通过分析特征五浪脉冲和三浪调整形态，准确提取潜在的转折点和延续形态。

供需区：
     认识到供需区域的重要性，FxBears Super 在图表上精确指出了关键支撑位和阻力位。 这些市场情绪发生变化的区域为潜在的价格逆转和突破提供了宝贵的见解。

内部指标：
        FxBears Super 集成了一套内部指标，进一步提高其准确性：

   **RSI（相对强弱指数）：衡量超买和超卖状况，有助于发现潜在的趋势逆转。

   **移动平均线：识别短期和长期趋势，而交叉线则提供潜在进入和退出点的信号。

   **MACD（移动平均收敛分歧）：突出动量变化，与艾略特波浪分析保持一致，以获得更可靠的信号。

   **成交量分析：评估价格变动的强度，确认信号并增强您的决策过程。

信号生成：

     FxBears Super 每天生成超过 10 个信号，为您提供充足的交易机会。 这些信号是对艾略特波浪、供需区域以及综合内部指标进行细致分析的结果。 通过采用整体方法，该指标为您提供具有经过验证的成功历史的信号。

成功率：

     FxBears Super 的成功率高达 90% 以上，展示了其持续引导交易者实现盈利交易的能力。 这种无与伦比的准确性源于多个指标和分析方法的协同组合，确保您接收到成功概率很高的信号。

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结论：

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Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: ADX above level Grey square: ADX below level Red bor
THE GRAFF III
Charles Harper
指标
The [GRAFF] III manual trading system is based on multiple MetaTrader (MT4) indicators. Together, the entire PACK of GRAFF III indicators makes an advanced trading tool. The system consists of over 20 different custom-built indicators which have been carefully selected and tested in the long term to produce strong and efficient trading signals. The particular indicators are based on different mathematical formulas, so the entire system is calibrated to remove false signals from its own indicator
Trend Signal All Time Frame
I Nyoman Suryasa
指标
This indicator allows you to see the strength of the trend on all timeframes. It can be used for all currency pairs. The indicator can be displayed in the form of a column (from left to right): status buy / sell / strong buy / strong sell, strength of the trend in percentage, pips last candle, body candle now, remaining time, and the timeframe of M1 to MN. Information contained below (from left to right): total trend percent, sell percent, buy percent.
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
RSI Divergence Alert Simple
Arkady Segal
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指标
A simplistic indicator informing a user on RSI divergence by sending messages to mobile device and email. The indicator draws 2 vertical lines, marking two RSI extrema that formed the divergence. You get the alert, open the charts and make a decision. The indicator does not show past divergences, thus when you attach it to a chart for the first time you see nothing. Graphics and alerts will appear as soon as divergences do. Drop it in Tester to see how it works. Parameters: RSIPeriod - number of
Pan PrizMA C D Phase
Aleksey Panfilov
指标
Pan PrizMA CD Phase is an analogue of the МetaТrader 5 indicator , and is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details . Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave status parameter (which is close in meaning to the trigonometric phase or the angle of the radius-vector rotation in the trigonometric p
Green Wall Arrows
Daniel Luchinger
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指标
The Name Green Wall : Arrows hits a lot of TP, by changing the idea of non using SL as something bad, but instead use Small TP and a lot of free Margin and Patience. Use micro TP and a lot of Free Margin with this indicator on Forex. It also can be used with Binary Options. This strategy is intended to be traded Manually. This Indicator runs on Open Bar, arrows will delete when price are against it. The only Indicator Parameter is Alerts true/false, all the rest is included inside the code. Arro
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FxBears Powers
Rachid Lafhil
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指标
FxBears Powers 致力于所有外汇对、金属、商品、期货、指数、能源、加密货币以及所有……以及从 M1 到 MN 的所有时间范围.........。 它基于供需和一些内部指标，它为您提供了一个非常强大的切入点，大部分时间为 0，您可以在测试中验证这一点..............。 它会立即在您的手机平台上向您发送信号，包括货币对名称、时间、时间范围、买入或卖出，   入场点、SL 和 TP....。 它在图表上为您提供卖出或买入箭头和 3 条线：TP、SL、入场点。 带有声音的即时通知。 输入没有复杂性，对于初学者和专业人士来说非常简单。 不重绘，不重绘。 使用此指标不再有损失，多年前对其进行测试，看看某一天的结果是否有损失......。
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