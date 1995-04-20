Speed Trend Matrix Indicator

Speed Trend Matrix Ultimate (版本 5.10)

Speed Trend Matrix (STM) 是一套封装在单个指标中的完整交易系统。与仅仅显示超买或超卖状态的标准振荡器不同，STM 分析相对于市场波动率 (ATR) 的价格“速度”。它不仅识别趋势方向，还能识别运动背后的强度，过滤掉缺乏动能的“平盘”期，避免交易者在市场震荡中频繁止损。

该工具专为需要每笔交易都有清晰“路线图”的交易者设计。它不仅提供入场信号，还会根据您选择的交易风格，直接在图表上自动计算并投射建议的 止损 (Stop Loss)止盈 (Take Profit) 水平。

核心理念

该指标根据价格速度将市场行为分为三个明显的区域：

  • UpZone (绿色): 存在强劲的看涨动能。

  • DownZone (红色): 存在强劲的看跌动能。

  • FlatZone (灰色): 价格缺乏维持趋势的速度。此过滤器有助于您在市场横盘整理或方向不明时保持观望。

关键功能

1. 四种动态离场策略 STM v5 最显著的特点是其适应性。您可以在四种不同的计算模式之间切换，以适应您的具体交易个性：

  • Mode ATR (基于波动率): 经典方法。根据当前市场波动率动态调整止损和止盈。非常适合日内交易和波段交易。

  • Mode Structure (聪明钱/结构): 将止损置于最近的波段高点 (Swing High) 或波段低点 (Swing Low) 之后。专为希望将止损隐藏在市场结构之后的价格行为 (Price Action) 交易者设计。

  • Mode Candle (狙击手): 高风险、高回报模式。基于信号蜡烛图的影线极值设置紧凑的止损。非常适合以高风险回报比捕捉动能爆发的起点。

  • Mode Fixed (头皮/定点): 使用固定的点数设置 SL 和 TP。最适合在具有已知特征的低时间框架上进行剥头皮交易。

2. 图表上的交易管理 当检测到有效信号时，指标会绘制：

  • 入场箭头: 趋势变化的视觉确认。

  • SL 线 (红点): 您止损的确切价格水平。

  • TP 线 (蓝色虚线): 计算出的目标盈利水平。

3. 高级过滤 为了进一步提高信号质量，STM 包含：

  • 多时间框架 (MTF) 过滤器: 检查更高的时间框架（例如 H1 或 H4），以确保您顺应宏观趋势进行交易。

  • 结构要求: 一个可选的过滤器，强制指标在发出信号前等待有效的 Pivot Low/High 结构形成，从而减少因价格突刺导致的错误入场。

4. 绩效仪表板 结果的透明度至关重要。屏幕上的仪表板跟踪当前设置在当前图表上的历史表现，显示：

  • 总信号数

  • 盈利与亏损笔数

  • 胜率百分比 (Win Rate)

  • 净获利点数 (Net Points)

如何交易

  1. 分析矩阵: 观察直方图从灰色 (Flat) 变为绿色 (Buy) 或红色 (Sell)。

  2. 等待箭头: 通过图表上打印出的箭头确认信号。

  3. 执行: 进入交易，并完全按照指标绘制的线条位置设置 SL/TP。

  4. 管理: 让交易根据仪表板统计数据定义的数学概率运行。

参数概览

  • Strategy Settings: 调整 ATR 周期和速度阈值 (Speed Thresholds) 以微调信号的灵敏度。

  • Exit Strategy: 在 ATR、Structure、Fixed 或 Candle 模式之间选择，并调整乘数/风险回报比。

  • Filters: 启用/禁用 MTF 过滤并选择特定的更高时间框架。

  • Visuals: 自定义线条长度、颜色并切换仪表板显示。

  • Alerts: 包含全套警报系统（弹窗、手机推送通知、电子邮件、声音和语音播报）。


