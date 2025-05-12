EasyInsight AIO MT4

4

EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션

개요
외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요.
EASY Insight AIO는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다.

창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다.

왜 EASY Insight AIO인가요?

진정한 올인원
• 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습니다. 설치, 실행, 내보내기 — 이게 전부입니다.

멀티자산 지원
• 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식 등 여러분의 브로커가 제공하는 모든 자산을 스캔하고 분석하세요.

AI 최적화 데이터 내보내기
• AI 도구 및 플랫폼에서 바로 사용할 수 있도록 구조화되고 프롬프트 최적화된 CSV 파일을 제공합니다.

포함 내역:
• 3개 선택 가능한 기간별 통화 강도 분석
• 순매수 포지션 변화를 통한 시장 심리 데이터
• 거래량 변화, 변동성, 정확한 지지/저항 구간
• M15, H1, D1의 OHLC 등 시장 데이터
• 모든 데이터가 즉시 내보내기 가능 — 추가 설정 불필요

스마트한 프롬프트 엔지니어링
• 내장된 프롬프트 파일이 AI가 내보낸 데이터를 빠르게 해석하고 트레이딩 아이디어 및 시장 인사이트를 도출하도록 돕습니다.

손쉬운 자동화
• 내보내기 파일은 자산 클래스(외환, 암호화폐, 금속 등)별 폴더로 자동 정렬되며, 각 폴더에는 백테스트, AI 학습, 전략 개발에 유용한 타임랩스 파일이 포함됩니다.

최대의 파워, 최소의 복잡함

별도의 인디케이터 구매, 라이선스, 설정이 전혀 필요 없습니다. EASY Insight AIO는 모든 기능을 즉시 제공합니다. 차트에 영향을 주지 않고, 순수 데이터만 출력되며, 수작업이 필요 없습니다.

커뮤니티의 신뢰

빠르게 성장하는 EASY Insight 커뮤니티는 이미 고급 AI 프롬프트 설정, 자동화된 트레이딩 전략, 데이터 내보내기를 기반으로 한 완성형 EA 프레임워크까지 공유하고 있습니다. 출시 후 며칠 만에 암호화폐 등에서 수익 트레이딩 사례도 보고되고 있습니다.

EASY Insight AIO 실제 활용 보기

실제 예시와 전체 설명은 AI 트레이딩 유튜브 플레이리스트에서 확인하세요.

자료 및 지원

• EASY Insight가 처음이신가요? 여기서 시작하세요: EasyInsight FAQ
• 템플릿, 전략, 동영상, 그룹 채팅은 Stein Investments 중앙 허브에서 확인할 수 있습니다.

요약 – 왜 EASY Insight AIO인가요?

• 모든 주요 자산군을 단 한 번 클릭으로 CSV로 내보내기
• 100% 데이터만: 인디케이터, 오버레이, 설정 없이
• AI 트레이딩을 위해 설계 — 구조화, 프롬프트 최적화, 즉시 사용 가능
• 올인원 편리함과 무노동 환경
• 데이터 기반 트레이딩의 미래를 함께 만들어가는 빠르게 성장 중인 커뮤니티
• 효율적이고 현대적이며, 다음 트레이딩에 바로 적용 가능

이제 손쉽게 더 스마트하게 트레이딩해 보세요!
지금 EASY Insight AIO를 받아, 설정 없이 진정한 AI 정밀 트레이딩을 시작해보세요.

리뷰 2
Kabelo
121
Kabelo 2025.12.03 16:16 
 

Amazing toolset. Using FX Power together with EasyInsight AIO and AI analysis has given me clear, straightforward trade setups every day, with defined SL, TP and RRR, and the consistency is showing in my results.​ Today, 03 Dec 2025, I captured over 100 pips on GBPJPY using this workflow and could follow the plan with confidence from entry to exit.​ Huge thanks for these powerful tools – FX Power for precise currency strength and EasyInsight AIO for fast, AI-ready market insight have genuinely transformed my trading process

