eaMaster（智能交易系統）介紹

一、概述

本EA是一款基於技術分析的自動化交易系統，旨在幫助交易者在市場中進行自動化決策。EA遵循布林線指標（Bollinger Bands），結合K線形態，在指定週期內精準下單。它適用於多種金融品種，同時支援短線與長線交易策略，能滿足不同風險偏好與操作需求。

二、核心功能

1. 布林線指標

布林線是一種基於移動平均線與標準差的波動率工具，能有效反映市場價格的波動範圍。EA透過布林線中軌來判斷市場趨勢，並結合K線形態信號確認交易機會。布林線所提供的波動範圍，有助於EA理解市場的波幅，從而調整策略與風險管理。

2. K線形態識別

EA結合經典K線形態，如吞沒形態、啟明星、流星線等。這些形態配合布林線信號，可以進一步驗證交易機會，提升準確率，並幫助判斷市場反轉或延續的可能性。

3. 交易週期

短線週期

• 1小時（H1）：適用於日內短線交易。EA可在小時級別的波動中捕捉趨勢，適合快進快出的高頻操作。

• 4小時（H4）：適合短線到波段交易。EA能識別較大波動中的機會，適合日內或隔夜交易。

• 日線（D1）：用於中線布局。EA透過日線級別的趨勢確認，適合持倉數天至數週的穩健操作。

長線週期

• 4小時長線（H4 Long-term）：結合短週期信號與更大級別趨勢，適合波段持倉，一般持有數天至一週。

• 日線長線（D1 Long-term）：以日線大趨勢為核心，適合中長期交易，持倉通常在數週左右。

• 週線（W1）：專注於周線級別的大趨勢判斷，適合長線投資者，持倉可長達數月甚至更久。

4. 短線與長線分離

EA可依據不同週期和策略將短線與長線分離。短線策略專注捕捉快速波動，長線策略則追隨更大級別趨勢。透過這種分離設計，EA能靈活應對多種市場情況，滿足不同交易者的需求。

三、適用品種

EA支援多種金融市場交易，涵蓋以下資產類別：

• 貴金屬：黃金（XAU/USD）、白銀（XAG/USD）

• 能源商品：原油（WTI、Brent）

• 外匯市場：

• 主要貨幣對：如歐元/美元（EUR/USD）、英鎊/美元（GBP/USD）

• 交叉貨幣對：如歐元/日圓（EUR/JPY）、英鎊/日圓（GBP/JPY）

• 股指期貨：如標普500、道瓊斯指數等主要股指

不同市場具有不同的波動特性與交易時段，EA能智能適應這些特性，確保在多樣化市場中發揮最佳效能。

四、策略優勢

1. 自動化執行：由程式自動執行交易，避免人為情緒干擾，保持策略一致性與紀律性。

2. 風險管理：EA結合多重技術分析，能識別潛在風險，並根據布林線波動率調整策略，優化進出場點位。

3. 多市場支援：同時支援黃金、外匯、原油及股指等，提供更多交易機會。

4. 短線與長線結合：兼顧短線波段與長線趨勢，交易者可依個人需求調整參數進行個性化設定。

五、總結

本EA是一款功能強大且應用廣泛的自動化交易工具，能協助交易者在多種金融市場中高效執行策略。透過布林線與K線形態的結合，以及短線與長線策略的分離應用，EA能同時捕捉短期波動與長期趨勢，提供更精準的交易信號。無論是專業交易員或業餘投資者，都能借助本EA提升決策的智能化與效率。

外置參數說明

• orderVolume：短線單下單手數

• orderVolumeLongTerm：長線單下單手數

• shortTermSwitchHour1：1小時短線單開關

• shortTermSwitchHour4：4小時短線單開關

• shortTermSwitchDay：日線短線單開關

• longTermSwitchHour4：四小時週期長線單開關

• longTermSwitchDay：日線週期長線單開關

• longTermSwitchWeek：週線週期長線單開關

• averagePercentDay：日平均波動的百分比設定

• orderStoplossPercentHour4：四小時週期單止損比例

• orderTakeProfitPercentHour4：四小時週期單止盈比例

• orderStoplossPercentDay：日週期單止損比例

• orderTakeProfitPercentDay：日週期單止盈比例

• percentageMode：根據餘額動態計算下單手數模式