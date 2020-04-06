EaMaster

eaMaster（智能交易系統）介紹

一、概述

本EA是一款基於技術分析的自動化交易系統，旨在幫助交易者在市場中進行自動化決策。EA遵循布林線指標（Bollinger Bands），結合K線形態，在指定週期內精準下單。它適用於多種金融品種，同時支援短線與長線交易策略，能滿足不同風險偏好與操作需求。

二、核心功能

1. 布林線指標

布林線是一種基於移動平均線與標準差的波動率工具，能有效反映市場價格的波動範圍。EA透過布林線中軌來判斷市場趨勢，並結合K線形態信號確認交易機會。布林線所提供的波動範圍，有助於EA理解市場的波幅，從而調整策略與風險管理。

2. K線形態識別

EA結合經典K線形態，如吞沒形態、啟明星、流星線等。這些形態配合布林線信號，可以進一步驗證交易機會，提升準確率，並幫助判斷市場反轉或延續的可能性。

3. 交易週期

短線週期
    •   1小時（H1）：適用於日內短線交易。EA可在小時級別的波動中捕捉趨勢，適合快進快出的高頻操作。
    •   4小時（H4）：適合短線到波段交易。EA能識別較大波動中的機會，適合日內或隔夜交易。
    •   日線（D1）：用於中線布局。EA透過日線級別的趨勢確認，適合持倉數天至數週的穩健操作。

長線週期
    •   4小時長線（H4 Long-term）：結合短週期信號與更大級別趨勢，適合波段持倉，一般持有數天至一週。
    •   日線長線（D1 Long-term）：以日線大趨勢為核心，適合中長期交易，持倉通常在數週左右。
    •   週線（W1）：專注於周線級別的大趨勢判斷，適合長線投資者，持倉可長達數月甚至更久。

4. 短線與長線分離

EA可依據不同週期和策略將短線與長線分離。短線策略專注捕捉快速波動，長線策略則追隨更大級別趨勢。透過這種分離設計，EA能靈活應對多種市場情況，滿足不同交易者的需求。

三、適用品種

EA支援多種金融市場交易，涵蓋以下資產類別：
    •   貴金屬：黃金（XAU/USD）、白銀（XAG/USD）
    •   能源商品：原油（WTI、Brent）
    •   外匯市場：
    •   主要貨幣對：如歐元/美元（EUR/USD）、英鎊/美元（GBP/USD）
    •   交叉貨幣對：如歐元/日圓（EUR/JPY）、英鎊/日圓（GBP/JPY）
    •   股指期貨：如標普500、道瓊斯指數等主要股指

不同市場具有不同的波動特性與交易時段，EA能智能適應這些特性，確保在多樣化市場中發揮最佳效能。

四、策略優勢
    1.  自動化執行：由程式自動執行交易，避免人為情緒干擾，保持策略一致性與紀律性。
    2.  風險管理：EA結合多重技術分析，能識別潛在風險，並根據布林線波動率調整策略，優化進出場點位。
    3.  多市場支援：同時支援黃金、外匯、原油及股指等，提供更多交易機會。
    4.  短線與長線結合：兼顧短線波段與長線趨勢，交易者可依個人需求調整參數進行個性化設定。

五、總結

本EA是一款功能強大且應用廣泛的自動化交易工具，能協助交易者在多種金融市場中高效執行策略。透過布林線與K線形態的結合，以及短線與長線策略的分離應用，EA能同時捕捉短期波動與長期趨勢，提供更精準的交易信號。無論是專業交易員或業餘投資者，都能借助本EA提升決策的智能化與效率。





外置參數說明

    •   orderVolume：短線單下單手數

    •   orderVolumeLongTerm：長線單下單手數

    •   shortTermSwitchHour1：1小時短線單開關

    •   shortTermSwitchHour4：4小時短線單開關

    •   shortTermSwitchDay：日線短線單開關

    •   longTermSwitchHour4：四小時週期長線單開關

    •   longTermSwitchDay：日線週期長線單開關

    •   longTermSwitchWeek：週線週期長線單開關

    •   averagePercentDay：日平均波動的百分比設定

    •   orderStoplossPercentHour4：四小時週期單止損比例

    •   orderTakeProfitPercentHour4：四小時週期單止盈比例

    •   orderStoplossPercentDay：日週期單止損比例

    •   orderTakeProfitPercentDay：日週期單止盈比例

    •   percentageMode：根據餘額動態計算下單手數模式

    •   balancePercent：每張訂單虧損佔總餘額的比例


推荐产品
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
专家
... *** Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) work process will calculate support and resistance including the highest and lowest price of each candlestick  The EA will calculate pending orders at the highest or lowest price after the support/resistance level. and will close the pending order on the next day if not in use -EA does not martingale  -EA  have Stop Loss and Take Profit to prote
Work Stations
Maryna Shulzhenko
专家
Forex Workstation   is a powerful and efficient Forex trading bot designed to use patterns, price hold levels, volatility analysis and market scaling. This bot offers unique capabilities for automated trading and optimization of strategies on various currency pairs. Let's look at the main functions and settings of Forex Workstation: Main functions: • Multicurrency: Forex Workstation supports a wide range of currency pairs, which allows you to diversify your portfolio and distribute risks. • Usin
Smoothed Duster EA
John Wangombe
专家
This trading expert advisors is an clone & upgrade of  "EA Rough Duster ", also trades best on GBPNZD minute 5 timeframe. Maintains a constant account growth and runs best on low spread and commission based accounts. Uses Martingale & perfect hedging to recover unprofitable positions ensuring no loss. Its consistent profit curves,low DrawDowns & risk proves the record for itself in reliability and consistency plus its unique market analysis ensures quick extraction of profits by scalping the mar
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
专家
自动化您的Fimathe MT4策略 - 高效精准交易 描述： Fimathe策略以其盈利性而广泛认可，但也以需要长时间的市场监控而闻名。为了解决这个问题，我们介绍Fimathe MT4，这是一个可以自动执行您的策略的机器人。 工作原理： Fimathe MT4以“半自动”模式运行。您进行分析，机器人根据分析执行交易。 优势： 无需等待几个小时在屏幕前进行交易。 当需要时，机器人会自动应用“零零”技术（保本）。 通过不断监控市场，避免错失交易机会。 在没有情绪干扰的情况下做出交易决策，保持纪律。 确保您的分析得以准确实施。 为何获取此EA： 经过验证的策略：我们的EA包含一个经过开发和测试的赢利策略，旨在利用市场趋势。在各种市场条件下都有验证结果，为交易提供了坚实的方法。 可靠的自动化：通过获取此EA，您可以自动执行您的策略。这意味着您无需花费多少时间在电脑前监控市场。该EA会为您执行所有交易，根据您设定的标准进行交易。 可定制参数: 执行时间框架（Grafico_execucao）：选择执行图表以确定蜡烛关闭。 第一条线（Primeira_linha）：将第一条线定义为下跌
Gold Genius
Forex Retails Ltd
专家
Introducing This expert advisor is designed to work on any trading accounts and performs best on "cent" type accounts. The algorithm analyzes the trend at high timeframes and makes market entries based on specific patterns. Live Signal: Go Pairs XAUUSD Timeframe H1 Features the best performance is obtained on "cent" type accounts; for capital less than 1000 USD the use of a "cent" account is mandatory it use Stop Loss and Take Profit not compatible with prop firm accounts Settings General Ope
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
专家
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ver
Kilimanjaro EA
Botond Ratonyi
5 (1)
专家
Check out my youtube channel about forex trading robots:  https://www.youtube.com/channel/UCL_p6fuQtNkg-1rRY69t5Ig Message me on telegram if you have any questions:  https://t.me/BRobotTrader H1 TIMEFRAME Updates and improvements(2021.08.12): USE THE SET FILES FROM THE COMMENT SECTION! This is the biggest update in the life of the KILIMANJARO EA, it got new features and NEW engine, plus many new parameters to optimize and play around with. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic e
Fisher Steels
Ivan Simonika
专家
The   Fisher Steel  bot implements the maximum of the HFT definitions. The expert system goes through the entire history and all currency pairs with a single setting. If there is a commission on the account, it must be converted into the equivalent of the spread and fill in the Commission field. Both virtual and real stop losses are used. Normal working conditions: The lower the commission and the spread, the greater the profit. The more latency your broker has in the amount of the Internet ch
Gold Go Goal
Kittipong Runganotipanich
专家
GOLD GO GOAL ( GGG SYSTEM ) NEW RELEASES..!! Updated June 2020 Pure Indicator Technical Not  Martingale Not  Hedging Not  Grid Less  risk / More  reward Lots Size : 200 $ / 0.01 standard lots Currency : best on GOLD (XAUUSD) & SILVER (XAGUSD) **********  : ( not recommended ) NZD , JPY , CHF  Time Frame : H1 ( recommended ) or higher Survive on Sideway / Strong gain on Trend / Lower Drawdown ( less than 30% )
Evoque Global
Muhammad Mubashir Mirza
专家
Evoque Global – Reliable Automated Hedging The price will keep increasing by $100 with every  single purchase, so don't be late. Evoque Global   offers a hands-free, adaptive trading solution designed to deliver consistent profits with controlled risk. Using a smart hedging approach, it balances trades to reduce drawdowns and maximize smooth equity growth. This expert advisor works seamlessly in all market conditions—trending or ranging—automatically managing entries, exits, and trade sizes wit
Booster for MT4
Volodymyr Hrybachov
专家
BOOSTER FOR MT4 是外匯市場日常工作的專業黃牛顧問。在交易中，隨著經驗的積累，交易者通常會了解到止損單的累積水平、價格和時間在市場中起著重要作用。這個策略在這個 FOREX Expert Advisor 中實施，我希望您不僅會喜歡使用這個產品，而且會參與它的開發 - 在此處留下您的反饋和您的願望 https://www.mql5.com/en/市場 / 產品 / 45915 #! 標籤 = 評論 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/46235 選項： PRICE - 在分配的時間段內需要遍歷的價格距離； TIME - 以秒為單位的分配時間； HL_PERIOD - 確定級別的柱數； HL_TIMEFRAME - 確定水平的時間範圍； BREAKTHROUGH_LEVEL - 突破水平後打開訂單？; MAGIC_NUMBER - 交易的幻數； ORDERS_COMMENT - 訂單中的顧問評論； MAX_SLIPPAGE - 開倉時的最大滑點； MAX_SPREAD - 開啟交易時的最大點差； COMMI
AI Holy Grail
Prawit Nimwong
专家
***Importanr_1*** USE : All Time Frame M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN Lot size , Slippage > 1,000 for BTCUSD and Magic number can be adjusted. XAUUSD (GOLD) ,EURUSD,USDJPY,GBPUSD,AUDUSD,GBPJPY,USDCHF,USDCAD,BTCUSD +++Set Parameter+++ 1.Set Fixed Lot = 0.01  ( Lot size 0.0 = Martingale system ) 2.Set Slippage = 1,000-10,000 ( For XAUUSD,ฺBTCUSD) 3.Set Max Spread =  100-1,000 ( For XAUUSD,ฺBTCUSD) ***Importanr_2*** Forex Trading Warning: Forex trading carries a high level of risk and may not
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
专家
Imperium Pattern EA   USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoemance and it is a key feature in crisis situati
GoldSSS
Ilia Serov
专家
The robot was designed to work with gold on a 15-minute timeframe. It is easily optimized to work on all spot market instruments. But since gold has a large intraday trading range, it is optimal to use a robot to work with gold. It can be optimized for any timeframe. To work with currency pairs on accounts with 5 decimal places, the trailing stop and step must be multiplied by 10. Trailing stop allows you to take almost the entire price momentum.
CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
专家
CyNeron: 精准交易与人工智能创新的结合 操作手册和设置文件 : 购买后请与我联系以获取操作手册和设置文件 价格 : 价格会根据售出副本的数量逐步提高 可用副本 : 5 AI驱动的快照分析：市场首创 CyNeron是市场上首个将先进人工智能整合到革命性交易方法中的EA， 通过捕获和处理详细的市场状况快照， 利用最先进的AI神经网络评估价格数据和技术指标， 提供高度准确的市场走势预测，从而实现精准且具有战略性的交易决策。 这一AI驱动技术使CyNeron与众不同，能够实时动态适应不断变化的市场动态， 为交易者提供此前无法获得的洞察力。 交易品种 XAUUSD (黄金) 时间周期 M15 或 M30   最低资金 最低 $100 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何账户类型，优先低点差 杠杆 最低 1:20 VPS 推荐使用，但不是必须，也支持MQL VPS CyNeron的核心力量 AI驱动的快照分析 CyNeron通过捕获和处理市场状况快照， 利用先进的神经网络评估价格和指标， 从而实现准确的市场走势预测， 并支持精准的交易决策。 Transformer神经网络 CyNer
Vision Fx v
Samuel Nancwat Isaac
专家
隆重推出 Vision fx EA，这是一款先进的交易机器人，旨在利用外汇市场中短期和长期反转模式的动态相互作用。 与其他机器人不同，该 EA 避免了网格或套利策略，确保了安全且经过计算的交易体验。 Vision fx EA 适合各种技能水平的交易者，无论是经验丰富的交易者还是初学者。 这种多功能的交易系统具有丰富的功能，包括防止点差升高以及提供固定或自动手数交易的自由。 建议： 货币对：所有外汇对，但推荐欧元美元 时间范围：M5 最低存款：$100 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低。 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 重要提示：使用低点差帐户以获得最佳结果非常重要！ 批量大小：我们有自动批量大小，但您可以更改为您喜欢的大小 Lóngzhòng tuīchū Vision fx EA, zhè shì yī kuǎn xiānjìn de jiāoyì jīqìrén, zhǐ zài lìyòng wàihuì shìchǎng zhōng duǎnqí hé chángqí fǎn zhu
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
专家
This EA can run on every currencies pairs recommend EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Timeframe 30 Minute (M30) The important advantage of this EA is that you can start to trade with $1000 min imum initial Deposit. And the robot can support your manual transactions on EURUSD. ACCOUNT LEVERAGE: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% or less ACCOUNT TYPE: Real account ACCOUNT MODE: Hedging account Take Profit: Automatically Stop Loss: Automatically LOT size: Manual first order
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
专家
Reversal Overlap Bot is an automated trading strategy. No technical indicators are used in the work. At the beginning of trading, the first order is placed in a certain direction (at your option). When you open a new candle, this order is closed if it is in profit. Otherwise, the next order opens in the opposite direction. Orders are closed when profit is reached. If there are unprofitable orders on the chart, the robot will close one of them. When closing loss-making orders, the profit covers t
Taurus Swing EA
Botond Ratonyi
专家
Taurus is a high quality EA designed to be consistently profitable in the long run. Strategy: It is a Swing Trading Strategy that finds key turning points and trades them. It uses fix tight stop loss and dynamic TP to catch swings. It is working on the 7 best pairs for diverzification calculated by AI to maximize reliability and minimize DD.  EA works on the following Pairs:(set files in the comments) -- EURUSD H4(DEFAULT) -- AUDUSD H4 -- CADCHF H4 -- NZDCAD H4 -- AUDNZD H4 -- USDJPY H4 -- A
Candle System EA
Hulya Cinar
专家
Candle System EA is an automated trading robot that does not use any indicators and can trade using only candles. Opens orders using candle systems and algorithms we have created. It opens transaction using 5 different time frames. Works with 4 different pairs. Our goal with this EA is to find the right entry points. There is no need for any external intervention. Automatically does the EA all the work Real account live results = https://www.mql5.com/en/signals/862495 Features and Recommendati
Fast Lane
Panganani Sithole
专家
Fast Lane Expert Advisor The Fast Lane expert advisor is a sophisticated trading algorithm designed to capitalize on market trends and momentum. This powerful EA utilizes the Moving Average indicator to identify optimal entry points, while also incorporating advanced features to maximize trading potential. Key Features: Moving Average Indicator: The EA uses the Moving Average indicator to gauge market momentum and identify trends. Swing Highs and Lows: The EA checks for swing highs and lows
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
专家
Intelligent Detector is an expert advisor that works based on Artificial Intelligence algorithms for the EURUSD symbol. Its trading strategy is Swing trade, which identifies safe trades in order to prevents high-risk decisions and uncertain positions. It has been able to make the most stable profits over a long period of about 19 years (not every expert has this capability and they are only responsive in short and specific period), it has not overfitted. Caution: The number of licenses are lim
Dynamics Pips Bot4
Andriy Sydoruk
专家
Dynamic Pips: An Innovative Multi-Currency Bot for Automated Forex Trading Dynamic Pips is a high-tech tool for automated trading in the Forex market, designed for traders of all levels. This multi-currency robot, based on advanced algorithms for analyzing temporal information flows, offers unique opportunities to profit from currency fluctuations. Operating across any timeframe and with a variety of currency pairs, it becomes a reliable assistant in the trading world. Key Features and Advantage
Ultimate Scalper Expert Advisor
Hemant Agarwal
专家
This EA detects fast moving trend and opens and closes buy/sell position in jest few seconds only. Life of a trade is of only few seconds, that's why it is called Ultimate True Scalper EA. Recommendations for this EA: Please use given .Set (preset) file for better results from this EA. EA default settings may not be optimum so preset file must be used. You may find this .Set file in Comments section. EA gives best results on GBPUSD, Minutes-15 time frame. Broker should be 5-dgits. Broker should
Forex Play
Ivaylo Petkov
专家
Forex Play EA is an automated Expert Advisor based on smart algorithm and some standard indicators like Bollinger Bands, Stand Deviation etc. Money management - automatic lot calculation based on your risk per trade or manually set; Broker SPY Module (Hidden Take Profit and Stop Loss); Spread and Slippage Protection; High Trading Frequency; Flexible input options to use on different currency pairs; This system uses no grid, no martingale, no arbitrage, no hedges; Parameters Distance from BB for
FxGold marathon breakout
Mr Anuchat Udomsin
专家
FxGold Marathon BreakOut is a simple but effective trading system based on breaking out price parttern. EA is a long term stable growth  trading system with realistic result . EA designed for XAUUSD (GOLD) which  is a volatile and highly liquid commodity Features: Account protection by acceptable consecutive loss. Auto MM Don't need fast VPS just laptop or pc and stable internet connection, you can shut down at the weekend then start it up before market opening like i'm doing. All opened positi
Fire Wave EA
Ahmed Dwaib
专家
重要通知： Fire Wave专家顾问专为在5分钟时间框架上操作GBP/USD货币对而设计。在更高时间框架（如H1或以上）上使用此EA会显著增加风险，可能导致比预期更高的回撤。这是由于该策略的独特计算，已针对5分钟图表进行了优化。然而，如果您更倾向于较低风险和较低回报，此EA也可在EUR/USD货币对上使用，但预期利润会较低。 Fire Wave策略描述 Fire Wave专家顾问（EA）是一种高度优化的交易算法，旨在实现GBP/USD货币对的稳定结果。与大多数依赖技术指标的传统专家顾问不同，Fire Wave使用基于精确计算的价格水平的冷却策略，从而有效利用市场波动。 该策略提供了三个风险级别（高、中、低），可通过专家顾问中的一个简单设置进行控制。 该策略使用Tick Data Suite的精确数据进行了三年测试，确保了结果的高准确性。此外，在Myfxbook上的真实账户表现显示出优异的成绩，EA在三个月内实现了166%的收益，月平均回报率为41.64%，最大回撤为24%。 策略的主要特点： 精确的风险管理 ：该策略提供三种不同的风险级别（高、中、低），以适应不同类型的投资者。 可靠
CyberCore EA MT4
Eduard Nagayev
专家
Introducing CybeCore EA - a cutting-edge Forex trading advisor that utilizes an innovative strategy based on fully-transformers without decoders, operating on the foundation of the CyberVision EA advisor. What sets CybeCore EA apart from CyberVision EA is its ability to analyze data with unprecedented accuracy and speed, achieved through the application of advanced machine learning techniques. CybeCore EA employs a decoder-less architecture, significantly enhancing the efficiency of its trading
IA Supreme Hedging
Harry Tallarita
专家
IA SUPREME MT4Hedging by Partner’s Academy Bring Precision and Control to Your Trading Elevate Your Trading Experience with Partner’s Academy Innovation After purchase, you will receive additional settings with inputs specifically designed for major crosses. Contact me directly on mql4.com. DO YOU WANT TO SEE IT LIVE? JOIN THE TELEGRAM GROUP t.me/supremeforexexpert Overview IA SUPREME MT4Hedging is an advanced artificial intelligence-based trading system carefully developed by Partner’s A
Pocioli
Mike Amega
专家
Pocioli X  The Smart AI That Trades for You Trade Smarter. Profit Faster. Relax More. Say hello to Pocioli X, the next-generation AI trading robot designed to think, learn, and adapt just like a professional trader. Unlike traditional robots that follow fixed rules, Pocioli X evolves with the market. It studies patterns, learns from every move, and adjusts its strategy automatically to keep you ahead  whether you trade Forex, Crypto, Indices, or Commodities. Why Traders Love Pocioli
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 。 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止损功能 针对 低点差 ECN 经纪商 进行优化  输入参数说明 主要设置 ReverseSystem 设置为 TRUE 时，买卖信号将被反转 适用于不同市场结构的适配测试 MaxConsecutiveTrades
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
专家
这   开盘区间突破大师 是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如     ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略 。该专家顾问可自动检测和执行   开盘区间突破（ORB）     在全球主要外汇交易时段，包括   伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带 ，允许交易者与   做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性 。 专为关注以下交易者打造   基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法 ，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策   初始余额高或低   会议的重点   干净的突破   同时纳入可调整的风险参数，     会话选择和突破确认过滤器   提高贸易准确性。 工作原理 – 智能货币突破自动化 EA 的运作方式是识别   每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox）   ，标志着   开盘区间的高点和低点 ，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：     机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性 。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉   早期突破走势、假突破和盘中横扫   在整合的同时  
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
专家
EvoTrade：市场上首个自学习交易系统 让我为您介绍EvoTrade——一款结合了前沿计算机视觉和数据分析技术的独特交易顾问。这是市场上首个自学习交易系统，能够实时运行。EvoTrade会分析市场情况，调整策略，并动态适应变化，在任何环境下都能提供卓越的精准度。 EvoTrade使用先进的神经网络技术，包括用于分析时间依赖性的长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），用于识别复杂市场模式的卷积神经网络（CNN），以及用于实时策略调整的强化学习算法，例如近端策略优化（PPO）和深度Q学习（DQL）。这些技术使EvoTrade能够发现隐藏的市场信号，并精确调整其操作以适应当前市场动态。 在每次交易后，EvoTrade会重新评估其方法，自动更新止盈（TP）和止损（SL）等参数。系统的使命不仅是对变化做出反应，还要不断优化其交易策略，确保在任何市场条件下都能保持相关性和高效性。 为什么选择EVOTRADE交易顾问？ 实时信号 ： 交易顾问的价格将与其实时信号的增长成正比迅速上升 EvoTrade的技术架构 深度神经网络 EvoTrade的核心是一种采用混合架构的多层神经网络。卷
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
专家
请在 购买后 给我写信，以便收到 使用手册 （ PDF ）以及详尽 解说视频 的链接！！！ EA 始終須在設定狀態下啟動！！！ 在此下載 SETFILE 和說明  Candle Power EA 針對 S+P 500 的均值回歸股票策略。 五種策略組合的投資組合方法——專為波動性市場階段、修正期以及作為可能的戰術性投資組合保障而開發。 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 害怕下一次崩盘吗？ 有了 Candle Power EA ，就不必担心。该 EA 把 五个互补的均值回归策略 （
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
专家
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
专家
超优化版本 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 是迄今为止功能最强、最稳定、最精致的 MT4 版本。 HFT 是一款高频剥头皮交易机器人，仅在 M1 时间周期交易黄金（XAUUSD），每天执行大量交易。它支持高达 1:500 的杠杆，并使用 非常合理的手数 ，适用于真正的剥头皮策略。因此，它需要专用的剥头皮账户（RAW 或 ECN）。 ICMarkets 是推荐经纪商，特别是其 RAW 账户，因其低点差和更小的滑点优势。 需要稳定的网络连接或 VPS。 请注意：如果终端关闭， FAST M1 将失去对账户的控制 。 公开频道：  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主要改进 改进的入场逻辑 现在 EA 只会顺势交易，不再进行逆势操作。 更高的准确率 内部逻辑已调整，以提高交易胜率。 增强账户稳定性 即使在市场波动剧烈的情况下，也能保持一致表现。 降低滑点 优化了交易间隔时间，防止因滑点而导致的“咬单”问题。 扩展交易时间 运行时间为 02:00 至 21:00 — 包含重要新闻事
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
专家
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
专家
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
专家
GridSync专业版   是一个   精密的网格交易 EA     设计用于     MetaTrader 4     结合   全自动执行   和   手动交易灵活性 。这   智能电网企业自动化   实现了   非鞅、高级网格策略   和   精确的风险管理控制 ，包括   每日盈利目标、亏损限额和追踪止损   保护资本   市场波动 。系统维持   连续的预定间隔挂单网格     （停止或限制）双向   无边界 ，系统地填充   价格差距   在两者期间   范围和趋势条件 。 EA 构建了一个   可定制的网格网络   和   可调整步长（3+点）     和   订单密度（每边 2+ 个订单）   ，允许交易者选择   止损单、限价单或混合方式 。其   先进的风险管理   当价格反转时自动平仓获利     50% 的趋势运动 ，无需   完全回撤 。其他功能包括   时间会话过滤器     避免   高影响力新闻事件   并支持   多对交易     （黄金、BTC、外汇主要货币）     个人神奇数字追踪 。 主要特点 灵活的电网配置：     调整     Firs
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
专家
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
专家
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
专家
黄金王座 EA – 黄金（XAUUSD）非马丁格尔网格交易系统 Gold Throne EA 是一款专为黄金 (XAUUSD) 交易设计的 EA。它采用结构化的网格交易方法，避免使用马丁格尔资金管理。该 EA 不会在亏损后指数级增加交易手数，而是采用固定或逐步调整交易手数的方法，让交易者更好地控制风险敞口和风险。 Gold Throne EA 摒弃了马丁格尔逻辑，旨在提供更稳定的仓位调整框架，使交易者能够规划资金配置，而无需突然增加交易手数。这使得它非常适合那些喜欢系统化网格结构，但又不想承受马丁格尔策略通常带来的复合风险的交易者。 购买 Gold Throne EA，即可免费获赠 AllPair Engine 以及您所选的任意 EA。租赁不适用！请私信了解更多详情 产品链接： 点击此处 售出 5 件后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 新闻过滤集成 该 EA 配备了集成的新闻过滤功能，可以在重大经济事件发生时暂停交易。此功能有助于降低在极端波动期间执行交易的风险，这对于经常出现剧烈波动的黄金市场尤为重要。 时间框架和交易风格 Gold Throne
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
专家
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
专家
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
️ 三只小鸟 EA 源于亏损，历经痛苦臻于完美，目标明确地发布。️ 结构，而非投机。 三只小鸟 EA 并非普通的交易机器人。它是一个历经多年真实失败磨练的引擎，专为一个使命而设计： 在市场变得残酷时，保护、恢复并增值您的资产。 它 完美地结合了 三种强大的策略： 使用 Martingale 的损失网格 ：吸收损失并朝着完全恢复的方向发展。 使用 Martingale 进行网格获胜 ：利用动力，同时复合智能收益。 利用手数倍增进行对冲 ：抓住逆转并强制获利退出。 时间范围： H4 平台： MetaTrader 4（MT4） 最低余额： 10,000 美元 经纪商： 任何经纪商 货币对： 任何货币 对（默认设置： XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、US500 ） 为什么选择 H4？ 因为力量源于沉默。H4 能穿透噪音。它等待。它观察。它只在结构清晰时出击。 名字？ 三种策略。三条市场路径。三只小鸟。 不是随机的。不是被动的。而是在时机到来时冷静、执着、致命。 基于经验。历经
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
专家
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
筛选:
无评论
回复评论