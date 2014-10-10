黄金上涨1.6%报1225.30美元

北京时间10月10日凌晨消息，纽约黄金

(1223.70, -1.60, -0.13%)

纪要称，美联储理事在9月份政策会议上表示，全球经济增长速度放缓和美元走强给美国经济的前景带来了潜在风险，并认为该行应在加息问题上持耐心态度。纪要公布后，从上周末开始呈现下行走势的美元汇率进一步表现出下滑倾向，从而对黄金价格形成了支撑。通常 美元汇率下跌会促使以美元计价的商品期货价格上涨，因持有其他货币的投资者买入这些期货的成本将会变低。

蒙特利尔研究公司Lamoureux and Co分析师Yves Lamoureux指出，美联储无意提早加息，这对黄金来说是件好事。他表示目前十分看好黄金，并认为商品市场现已进入新的牛市周期。

经济数据方面，美国劳工部今天公布报告称，截至10月4日当周初请失业金人数为28.7万人，与此前一周相比保持不变。财经网站MarketWatch调查显示，经济学家此前平均预期该周初请失业金人数将增加至29.4万人。报告公布后，美元汇率有所回升。投资公司Julius Baer分析师卡斯滕-蒙克(Carsten Menke)指出，美元可能已过度上涨，这意味着黄金市场上可能出现空头回补。