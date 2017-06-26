全部博客 / 市场新闻 / 金属 全部博客 分析与预测每周趋势预测交易系统我的交易图表交易策略统计交易想法倒卖神经网络波数市场新闻货币金属原油公司新闻事件银行交易商法律/法规其他 规则 金属 6-26日内黄金，白银，原油操作策略： 26 六月 2017, 04:29 ok300wx 0 286 6-26日内黄金，白银，原油操作策略： 1：黄金建议，1252-1254附近多，止损4美金，目标看1259-1262！ 2：原油建议，42.3-43.5高沽低渣即可，止损0.4美金！ 3：白银建议，持有上周16.35白银多，继续看新高！！建议仅供参考，不做入市依据，据此操作，盈亏自负！ #白银, 黄金, 原油 要添加评论，请登录或注册 2026年8月10日至14日外汇与加密货币预测 分析与预测 58 0 2026年8月03日至07日外汇与加密货币预测 分析与预测 92 0 2026年7月27日至31日外汇与加密货币市场预测 分析与预测 66 0 2026年7月20日至24日外汇与加密货币市场预测 分析与预测 88 0 2026年7月13日至17日外汇与加密货币市场预测 分析与预测 111 0 2026年7月06日至10日外汇与加密货币市场预测 分析与预测 96 0 黄金的“十字”警告：XAU/USD跌破4,000美元，现在就看空黄金是否还太早？ 分析与预测 83 0 2026年6月29日–7月3日外汇与加密货币预测 分析与预测 98 0 2026年6月22日–26日外汇与加密货币预测 分析与预测 85 0 2026年6月15日–19日外汇与加密货币预测 分析与预测 87 0 从趋势交易，看交易策略。从2万美元到4.2亿美元 市场新闻 182 0 1 跟单社区——经纪商最后的法宝 市场新闻 502 0 1 Python爬虫+MT4配合实现财经大事件提前预警功能 市场新闻 1321 0 1 千户黄金: 1月30日美元多头扳回一城, 黄金多头情绪渐凉 金属 350 0 肖雷子：10.14周评黄金多头一路高歌，后市黄金看新高 金属 402 0 肖雷子：10.13黄金五连碎阳之后出现放量或有回调风险，重点关注1296压力 金属 396 0 阿磊点金：10月12日期货主要产品走势，操作建议及分析 金属 618 0 肖雷子：10.12黄金1292直接多 震荡上升千三可期！ 金属 315 0 期货界的最强王者：葛卫东、叶庆均、林广袤、傅海棠…… 市场新闻 1769 0 交易面板 - 风险经理 其他 6 0 1 同一个EA、同样的日期、两家经纪商:一个数据源盈利,另一个亏损 交易系统 7 0 Extra Report Pad - 专业的交易账户分析解决方案 统计 7 0 余额回撤与净值回撤:决定你的账户能否活下来的那个数字 交易系统 8 0 TESTERPAD — 在策略测试器中测试您的交易策略和指标 我的交易 7 0 BOMBER TRADING - 交易訊號與穩定獲利 交易系统 7 0 SUPERHERO — 輕鬆獲利！ 我的交易 10 0 BOMBER 購物——盡情享受這份樂趣吧！ 交易系统 13 0 58 2026年8月10日至14日外汇与加密货币预测 6 交易面板 - 风险经理 27 如何为订单或仓位设置额外的止盈和止损级别 市场 经济 黄金 货币 原油 黄金外汇 分析 股市 投资 交易 美元 汇率 美联储 油价 银行 外汇 白银 预测 汇市 操盘日记 欧元 加息 人民币 金价 汇价 李凝桦V信lnh673 欧美 希腊 程炜彤 镑美