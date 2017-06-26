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6-26日内黄金，白银，原油操作策略：

26 六月 2017, 04:29
ok300wx
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6-26日内黄金，白银，原油操作策略：

　　1：黄金建议，1252-1254附近多，止损4美金，目标看1259-1262！


       2：原油建议，42.3-43.5高沽低渣即可，止损0.4美金！


       3：白银建议，持有上周16.35白银多，继续看新高！！

建议仅供参考，不做入市依据，据此操作，盈亏自负！
#白银, 黄金, 原油