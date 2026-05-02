2026年5月04日 – 08日外汇与加密货币预测

过去一周主要受到各大央行决议和关键宏观经济数据的影响，这些因素为市场提供了主要推动力。美联储维持利率不变，确认其谨慎立场，并表明并不急于放松政策。欧洲央行和英国央行也维持政策参数不变，监管机构的表态依然克制，反映出经济增长放缓与持续通胀压力之间的平衡。美国GDP和核心PCE指数的公布未能给出明确信号，进一步增加了不确定性。因此，美元未能形成稳定趋势，市场继续在区间内运行。

💶 EUR/USD

EUR/USD收于1.1720，继续维持在中期横盘区间1.1400-1.1850上沿附近。当前最近阻力位于1.1810-1.1830。如果突破该区域，正如1月底时那样，下一目标可能指向1.1900-1.1930区域。支撑位在1.1670-1.1700，其后为1.1600-1.1620区域。考虑到市场仍保持区间运行特征，不排除价格回落至上述支撑区域。地缘政治紧张局势加剧并推动美元避险需求上升，可能成为额外的压力因素。

🟠 比特币 (BTC/USD)

比特币收于77,865，继续维持在73,900-74,000区域上方。市场仍处于上行修正阶段，但上涨动能正在逐步减弱，4月下半月BTC/USD在74,885-79,525的窄幅横盘通道内运行。因此，最近阻力位于79,500-80,000区域。如果突破该区域，下一目标可能指向82,000-85,000区域。达到90,000目前看起来可能性较低。支撑位于74,885-75,650，其后为73,315-74,000和70,500-71,200。只要价格维持在74,000上方，情景仍为区间内中性，不排除尝试突破其上沿。

🛢 布伦特原油

布伦特原油本周最终收于109.20美元/桶，涨势明显增强，并重新升至关键水平上方。最近阻力位于112.00-114.00，其后为118.00-120.00。支撑位于105.00-106.00，其后为100.00-102.00和97.00-98.00。中东地区持续紧张以及霍尔木兹海峡周边风险继续支撑高波动性，因此仍应优先关注地缘政治因素，而技术分析退居次要位置。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金收于4,615美元/盎司，在各大央行决议和美元走势影响下出现修正。最近阻力位于4,650-4,700，其后为4,750-4,800和4,860-4,900。支撑位于4,550-4,580，其后为4,500和4,350-4,400。只要价格维持在4,550上方，情景仍为中性，但美元走强可能导致进一步下跌。

📈 本周关键事件与基准情景

下周市场关注将转向宏观经济数据，以及对各大央行决议后续影响的评估。5月05日，美国将公布服务业活动指数（PMI和ISM）。5月07日和08日将公布美国劳动力市场数据。这些数据可能调整美元走势，并加大全球市场波动性。

基准情景：

EUR/USD –

中性，存在回落至

1.1600-1.1620

的

风险。

BTC/USD –

在

74,000

上方

为中性偏多。

Brent –

在

105.00

上方

为中性偏多。

XAU/USD –

中性，存在跌破

4,550

的

风险

。

