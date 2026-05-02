2026年5月04日 – 08日外汇与加密货币预测
分析与预测

2026年5月04日 – 08日外汇与加密货币预测

2 五月 2026, 14:34
Sergey Ershov
Sergey Ershov
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过去一周主要受到各大央行决议和关键宏观经济数据的影响这些因素为市场提供了主要推动力。美联储维持利率不变，确认其谨慎立场，并表明并不急于放松政策。欧洲央行和英国央行也维持政策参数不变，监管机构的表态依然克制，反映出经济增长放缓与持续通胀压力之间的平衡。美国GDP和核心PCE指数的公布未能给出明确信号，进一步增加了不确定性。因此，美元未能形成稳定趋势，市场继续在区间内运行。

💶 EUR/USD

EUR/USD收于1.1720继续维持在中期横盘区间1.1400-1.1850上沿附近。当前最近阻力位于1.1810-1.1830。如果突破该区域，正如1月底时那样，下一目标可能指向1.1900-1.1930区域。支撑位在1.1670-1.1700，其后1.1600-1.1620区域。考虑到市场仍保持区间运行特征，不排除价格回落至上述支撑区域。地缘政治紧张局势加剧并推动美元避险需求上升，可能成为额外的压力因素。

🟠 比特 (BTC/USD)

比特币收于77,865继续维持在73,900-74,000区域上方。市场仍处于上行修正阶段，但上涨动能正在逐步减弱，4月下半月BTC/USD74,885-79,525的窄幅横盘通道内运行。因此，最近阻力位于79,500-80,000区域。如果突破该区域，下一目标可能指向82,000-85,000区域。达到90,000目前看起来可能性较低。支撑位于74,885-75,650，其后73,315-74,00070,500-71,200。只要价格维持在74,000上方，情景仍为区间内中性，不排除尝试突破其上沿。

🛢 伦特原油

伦特原油本周最终收于109.20美元/涨势明显增强并重新升至关键水平上方。最近阻力位于112.00-114.00，其后118.00-120.00。支撑位于105.00-106.00，其后100.00-102.0097.00-98.00。中东地区持续紧张以及霍尔木兹海峡周边风险继续支撑高波动性，因此仍应优先关注地缘政治因素，而技术分析退居次要位置。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金收于4,615美元/盎司在各大央行决议和美元走势影响下出现修正。最近阻力位于4,650-4,700，其后4,750-4,8004,860-4,900。支撑位于4,550-4,580，其后4,5004,350-4,400。只要价格维持在4,550上方，情景仍为中性，但美元走强可能导致进一步下跌。

  📈 本周关键事件与基准情景

下周市场关注将转向宏观经济数据以及对各大央行决议后续影响的评估。505美国将公布服务业活动指数PMIISM507日和08日将公布美国劳动力市场数据。这些数据可能调整美元走势，并加大全球市场波动性。

基准情景：EUR/USD – 中性，存在回落至1.1600-1.1620风险。BTC/USD – 74,000上方为中性偏多。Brent – 105.00上方为中性偏多。XAU/USD – 中性，存在跌破4,550风险


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